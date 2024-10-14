Токаев посетил финал чемпионата Азии по настольному теннису

Фото: КГД МФ РК

Рассказать друзьям

Астана. 12 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Занять электронную очередь для пересечения границы с Китаем практически невозможно, сетуют перевозчики. В сервисе электронного бронирования CarGoRuqsat на самых популярных пунктах пропуска "Достык-Авто" и "Нур жолы" очередь занята на 2-3 недели вперед. Компании-перевозчики обратились в госорганы с просьбой приостановить заблаговременную выдачу электронной брони на даты далее трех дней. Сегодня бронь доступна на месяц вперед.





Кроме того, в своем обращении авторы утверждают, что в телеграм-чатах техподдержки сервиса CarGoRuqsat высвободившиеся очереди перепродаются за 100 и более долларов. При этом якобы используются программы-роботы (боты), которые за доли секунды успевают занять освободившуюся очередь.





Несмотря на достигнутые успехи, появляются случаи, когда отдельные лица пытаются подорвать работу системы. Они используют различные методы, чтобы обойти установленные правила и сломать выстроенные процессы, видя в этом возможность для нелегального заработка. Как следствие, искусственно созданный ажиотаж на границе приводит к завышению стоимости перевозок и формированию теневого оборота. Эти процессы негативно сказываются на стоимости транспортных услуг и препятствует честной конкуренции среди перевозчиков", - прокомментировали ситуацию в КГД МФ РК.





В связи ведомство продолжает совершенствовать систему, усиливая меры безопасности и вводя более строгие меры за нарушения.





В КГД отмечают, что схема с массовым бронированием и последующей перепродажей брони с использованием программ-роботов была выявлена самим регистратором электронной очереди и разработчиком сервиса в лице АО "Информационно-учетный центр" Минфина РК. Для системного решения проблемы и закрытия лазейки были предприняты шаги - теперь бронь, которая высвобождается, не появляется в реестре "свободных". То есть автомобиль может не прибыть в пункт пропуска, однако его очередь "сгорает", что делает невозможным "вторичный рынок" бронирований. Ранее она высвобождалась в случайном порядке.





Мы допускали, что это приведет к временному "простою" пунктов пропуска. Даже несмотря на то, что желающих занять очередь будет много. Этот период необходимо пережить. Эффекта от нововведения не стоит ждать прямо сейчас. Сегодня еще "сгорают" очереди, занятые больше месяца назад не совсем добросовестными пользователями. Два десятка таких пользователей были заблокированы сервисом. Необходимо время, чтобы участники рынка поняли, что перепродавать очередь в принципе нет и не будет возможности, даже используя ботов", - пояснили в комитете.





Также изучается вопрос внедрения штрафных санкций - удержания денег за непроезд. Если перевозчик три раза в течение месяца забронировал, но не приехал на пункт пропуска, то в доход республиканского бюджета в качестве добровольной компенсации с его кошелька списывается сумма в размере 100 МРП за простой соответствующего пункта пропуска.





В ведомстве считают, что возврат к "живой очереди", даже на самом проблемном направлении - в КНР, не решение проблемы.



