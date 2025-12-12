Токаев: Объем торговли с Ираном увеличился на 40% и продолжит расти

Рассказать друзьям

Астана. 11 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - За последние десять месяцев объем торговли с Ираном вырос на 40% по сравнению с предыдущим годом. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе выступления с совместным заявлением с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.





Касым-Жомарт Токаев отметил, что Иран является одним из важных партнеров Казахстана в торгово-экономической сфере. За последние десять месяцев объем торговли вырос на 40% по сравнению с предыдущим годом.





Мы нацелены на дальнейшее наращивание этого показателя, для этого имеются все необходимые возможности. Инвестиции являются залогом долгосрочного сотрудничества. Сегодня в Казахстане успешно действуют около 700 иранских компаний, преимущественно в таких отраслях, как промышленность, инфраструктура и сельское хозяйство. В свою очередь деловое сообщество Казахстана также активно инвестирует в экономику Ирана, реализуя проекты в горнодобывающей промышленности, транспортно-логистической сфере и производстве продуктов питания", - рассказал Токаев и пригласил иранские компании к участию в крупных долгосрочных проектах.





Президент также подчеркнул важность развития транспортного коридора Север - Юг и железнодорожного маршрута Казахстан - Туркменистан - Иран.





Мы рассматриваем Иран как "ворота" для выхода в страны Юго-Восточной Азии и на Африканский континент. Пользуясь случаем, выражаю искреннюю благодарность руководству Ирана за выделение Казахстану земельного участка в порту Шахид Раджаи в Бендер-Аббасе. Этот шаг, несомненно, еще больше укрепит наше взаимодействие", - подчеркнул президент Казахстана.





Глава государства полагает, что межрегиональные связи должны придать новый импульс сотрудничеству двух стран.





В настоящее время установлены партнерские отношения между рядом областей Казахстана и провинций Ирана. Мы приветствуем предложение иранских предпринимателей о создании совместной свободной экономической зоны на территории Мангистауской области. Уверен, что этот шаг позволит наладить производство готовой продукции из иранского сырья в Казахстане и обеспечить ее последующие поставки в страны региона", - сказал Касым-Жомарт Токаев.





Вместе с тем он обозначил сельское хозяйство как одну из важных сфер взаимодействия.





Казахстан является поставщиком зерна и других злаковых культур на иранский рынок. В частности, в прошлом году было поставлено более 500 тысяч тонн ячменя. У нас есть возможности увеличить этот объем в несколько раз", - отметил глава государства.





Касым-Жомарт Токаев также проинформировал представителей СМИ об итогах обсуждения с Масудом Пезешкианом международной повестки.





Стороны выразили обеспокоенность в связи с эскалацией вооруженных конфликтов, санкционного давления и торговых войн. Мы обсудили ситуацию, связанную со снижением уровня доверия к международным организациям. Наши страны пришли к общему мнению о необходимости укрепления роли Организации Объединенных Наций, строгого соблюдения ее Устава и резолюций, обеспечения верховенства международного права и приверженности принципам справедливости. Подчеркнута необходимость мирного разрешения всех конфликтов и споров путем дипломатических переговоров. Казахстан и Иран и в дальнейшем продолжат взаимодействовать в рамках международных организаций", - добавил президент Казахстана.



