16.01.2026, 10:38 162346
КМГ перенаправил порядка 300 тыс. тонн нефти в декабре из-за ограничений на КТК
Фото: КМГ
Актау. 16 января. KAZAKHSTAN TODAY - В конце прошлого года в связи с ограничениями поставок казахстанской нефти через систему Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) была проведена работа по перенаправлению нефти по другим экспортным маршрутам через систему АО "КазТрансОйл" (КТО), сообщили в пресс-службе КМГ.
Объем нефти порядка 300 тыс. тонн был перенаправлен по системе КТО для дальнейшей поставки в экспортном направлении (Германия, Китай, Баку - Тбилиси - Джейхан, через порты Новороссийск и Усть-Луга). В январе 2026 года, с учетом сохраняющихся ограничений по приему нефти со стороны КТК, мероприятия по перенаправлению будут продолжены", - проинформировали в компании.
Кроме того, продолжается работа по дополнительным маршрутам транспортировки казахстанской нефти.
По итогам 2025 года наблюдается динамика роста поставок казахстанской нефти в Германию (НПЗ Шведт). Объем составил 2,1 млн тонн. В 2026 году ожидается увеличение объемов до 2,5 млн тонн нефти.
Поставки казахстанской нефти c порта Актау в направлении Баку - Тбилиси - Джейхан (БТД) составили 1,3 млн тонн. Ожидаемый объем на 2026 год - до 1,6 млн тонн нефти.
Также сохраняется стабильная транспортировка казахстанской нефти в экспортном направлении в Китайскую Народную Республику. По итогам 2025 года в КНР экспортировано 1,1 млн тонн нефти.
Напомним, 29 ноября 2025 года в результате атаки безэкипажными катерами в акватории морского терминала КТК получило значительные повреждения выносное причальное устройство КТК ВПУ-2. Погрузочные и иные операции были прекращены, танкеры отведены за пределы акватории КТК.
В Министерстве энергетики РК заявили, что подобные действия в отношении сугубо гражданских объектов критической инфраструктуры являются недопустимыми, а также сообщили о рассмотрении использования альтернативных маршрутов экспорта нефти.
Казахстан потерял 480 тысяч тонн нефти в результате атак беспилотников на инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума, сообщил министр энергетики.
МИД Казахстана выразил протест из-за атаки на инфраструктуру КТК.
13 января 2026 года на терминале КТК танкер с казахстанской нефтью подвергся атаке беспилотников.
Каспийский Трубопроводный Консорциум объединяет крупнейшие предприятия ТЭК России, США, Казахстана, и ряда стран Западной Европы.
КТК обеспечивает транспортировку нефти с трех крупных казахстанских месторождений: Тенгиз, Кашаган, Карачаганак. Объем перевалки в 2024 году составил около 63 млн тонн нефти, при этом около 74% указанного объема приходится на долю зарубежных грузоотправителей, среди которых наиболее крупными являются "Тенгизшевройл" ("Шеврон"), "ЭксонМобил", "КазМунайГаз", "Эни", "Шелл".
16.01.2026, 15:15 105956
В Казахстане снизили стоимость заправки "в крыло" для иностранных самолетов
Стоимость реализации авиатоплива снижена до 1 тыс. долларов США за тонну в казахстанских аэропортах
Астана. 16 января. KAZAKHSTAN TODAY - В соответствии с поручением президента Касым-Жомарта Токаева по развитию международных аэрохабов для обеспечения прозрачности, стабильных поставок и доступной стоимости авиатоплива в 2026 году национальная компания "КазМунайГаз - Аэро" приступила к заправке авиакомпаний "в крыло" в крупнейших аэропортах Алматы и Астаны, сообщили в Министерстве транспорта Казахстана.
Компании "КазМунайГаз - Аэро" обеспечен прямой доступ к инфраструктуре аэропортов, в том числе региональных.
В результате принятых мер стоимость реализации авиатоплива снижена до 1 тыс. долларов США за тонну в казахстанских аэропортах, и по обновленной цене уже заправлены (самолеты. - Прим. ред.) авиакомпании Turkish Airlines, Fly Dubai, Air Cairo, Somon Air, AJet, Pegasus Airlines, Red Sea Airlines, One Air, Hungary Airlines, Fly Meta", - рассказали в министерстве.
Отмечается, что "КазМунайГаз - Аэро" планирует наращивать объемы заправок без посредников напрямую авиакомпаниям, в связи с чем ожидается дальнейшее поэтапное снижение стоимости авиатоплива.
По данным ведомства, на сегодня в сопредельных государствах, где оперируют казахстанские авиакомпании, цены варьируются от 1200 до 1300 долларов США.
Вместе с тем в 17 аэропортах Казахстана действует режим "открытое небо", предусматривающий снятие ограничений по количеству рейсов и пунктам направления. Также режим предоставляет право иностранным авиакомпаниям выполнять полеты в РК с использованием пятой степени свободы воздуха.
Указанные меры поспособствуют укреплению в авиационной отрасли лидирующих позиций в регионе и развитию транзитного потенциала страны", - пояснили в Минтрансе.
Ранее президент Токаев отметил, что недостаток авиационного топлива может негативно сказаться на развитии авиахабов в стране и поручил поручил правительству рассмотреть вопрос строительства нового аэропорта в столице и нового нефтеперерабатывающего завода.
Напомним, Казахстан готовит масштабную модернизацию аэропортов Астаны и Алматы. Токаев поручил активнее использовать авиаперевозки для бесперебойной поставки сельхозпродукции на экспортные рынки.
16.01.2026, 14:34 108026
В Казахстане транзит грузов по железнодорожным путям вырос до 33 млн тонн
Фото: КТЖ
Астана. 16 января. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель правления национальной компании "Қазақстан темір жолы" Талгат Алдыбергенов доложил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву об итогах деятельности компании за 2025 год и планах на предстоящий период, сообщает Акорда.
В частности, президенту было доложено, что тарифный грузооборот вырос на 10% и составил 289 млрд тонно-километров. Объемы перевозок увеличены на 5,5%, до 320 млн тонн. Экспортные перевозки превысили 89 млн тонн. Транзит грузов вырос более чем на 20% и составил 33 млн тонн.
Также главе государства была представлена информация, что по введенным в эксплуатацию в 2025 году вторым путям на участке Достык - Мойынты перевезено 6 млн тонн грузов, или более 100 тыс. вагонов. Кроме того, открыто рабочее движение по обводной линии железнодорожного узла станции Алматы.
Касым-Жомарт Токаев был проинформирован, что в целях обеспечения безопасности, эффективности и прозрачности деятельности компании на всех уровнях реализуются цифровые проекты, в том числе с применением искусственного интеллекта.
Введен институт наставничества, завершено формирование молодежного кадрового резерва. Президент отметил важность решения вопросов социального характера и поддержал инициативу по строительству доступного жилья для железнодорожников", - говорится в сообщении.
Глава государства поручил продолжить работу по трансформации АО "НК "ҚТЖ", укреплению сотрудничества с крупными иностранными компаниями, внедрению цифровых решений и расширению инфраструктуры для развития мультимодальной логистики.
Ранее сообщалось, что объем автоперевозок грузов с Китаем ежегодно увеличивается более чем в 2 раза.
16.01.2026, 12:29 138056
Когда банки начнут передавать налоговикам данные по мобильным переводам казахстанцев
Фото: Depositphotos
Астана. 16 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Комитете государственных доходов рассказали, когда банки начнут передавать налоговикам данные по мобильным переводам казахстанцев, сообщает ИА "Международное информационное агентство "Казинформ".
В частности, по данным Комитета государственных доходов, первые сведения от банков о физических лицах, подпадающих под установленные критерии по мобильным переводам, поступят в налоговые органы до 15 апреля 2026 года по итогам первого квартала.
Критерий работает так: все поступления на личные счета мониторятся банками. В течение трех последовательных месяцев должны быть переводы от 100 и более разных лиц. Плюс ко всему общая сумма поступлений за эти три месяца должна превышать один миллион тенге. Если все эти критерии соблюдаются, банки оповещают налоговые органы", - пояснил Ерканат Шынберген.
Если окажется, что счет все же использовался для личных нужд, а не для предпринимательской деятельности, человек легко сможет это подтвердить, отмечает tengrinews.kz.
Мы мгновенно меры не принимаем: анализируем, рассматриваем вопрос о наличии регистрации в качестве ИП, о полноте уплаты налогов. Плюс ко всему меры мы принимаем через уведомления по результатам камерального контроля. То есть в рамках этого уведомления налогоплательщик вправе дать пояснение и подтвердить, что счета были использованы для личных нужд, а не предпринимательской деятельности", - добавил Ерканат Шынберген.
Напомним, в Казахстане вступил в силу новый Налоговый кодекс.
15.01.2026, 16:35 263461
В Казахстане активы банков увеличились до 68,3 трлн тенге
Фото: depositphotos.com
Астана. 15 января. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова доложила президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву о результатах развития финансового рынка за 2025 год и задачах на предстоящий период, сообщает Акорда.
Мадина Абылкасымова сообщила, что по итогам года обеспечена устойчивость банковского сектора и завершен ежегодный цикл надзорной оценки. Активы банков увеличились на 11%, до 68,3 трлн тенге, достаточность капитала составляет 20,7%.
Главе государства было доложено о разработанном новом законе о банках, законах об инвестиционных фондах и рейтинговой деятельности.
Также президент был проинформирован, что кредиты бизнесу по состоянию на ноябрь 2025 года увеличились на 17,9% и достигли 14,8 трлн тенге. Бизнесу выдано новых кредитов на 17,5 трлн тенге. Банками софинансируются 8 синдицированных проектов на 2,3 трлн тенге. В целях поддержки малого и среднего бизнеса в июне 2025 года на базе фонда "Даму" создан гарантийный фонд по кредитам МСБ. Выдано гарантий по кредитам на сумму 505 млрд тенге.
Кроме того, Касым-Жомарту Токаеву было доложено, что потребительское кредитование замедлилось в два раза по сравнению с 2024 годом. Введен запрет на выдачу займов на срок свыше 5 лет при наличии просрочки, ограничена выдача займов от 3 до 5 лет и займов с высоким риском, а также установлен новый коэффициент совокупного долга к доходу заемщика.
Банками и микрофинансовыми организациями для снижения закредитованности населения проведено урегулирование и частичное прощение займов 703 тыс. заемщиков. За период действия закона о банкротстве по механизму банкротства физических лиц банками прощена задолженность 56 тыс. граждан на 209,7 млрд тенге. По Программе рефинансирования ипотечных жилищных займов оказана поддержка 1,2 тыс. заемщикам. В целях противодействия финансовому мошенничеству на законодательном уровне введен "период охлаждения" при выдаче кредитов, установлено обязательное личное присутствие при получении первого займа, расширены основания для судебного и внесудебного списания кредитов в случаях мошенничества", - сообщили в Акорде.
Помимо этого, в рамках надзорной деятельности агентством в 2025 году проведено 49 инспекторских и документальных проверок банков, 47 - участников страхового рынка, 54 - на рынке ценных бумаг и 260 - субъектов микрофинансирования и коллекторских агентств.
Применены 628 надзорных мер и наложены штрафы на сумму 641,3 млн тенге. На рынке микрофинансирования и коллекторских агентств лишены лицензии 58 субъектов, в том числе 23 - принудительно, у 9 субъектов приостановлены лицензии", - говорится в сообщении.
По итогам встречи глава государства дал ряд поручений, направленных на обеспечение финансовой стабильности, увеличение кредитования реального сектора экономики и усиление защиты прав потребителей финансовых услуг.
Напомним, инвестиции в основной капитал Казахстана достигли 18,5 трлн тенге.
15.01.2026, 13:15 279401
Казахстан бьет рекорды по числу иностранных студентов
Фото: Depositphotos
Астана. 15 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане зафиксирован рекорд численности иностранных студентов за последние несколько лет. На начало 2025-2026 учебного года в вузах страны учились 33,5 тыс. нерезидентов - на 17,7% больше, чем годом ранее, сообщает портал ranking.kz.
Аналитики отмечают, что тенденция роста численности иностранных студентов в казахстанских вузах наблюдается уже три года подряд. С 2022 года ежегодный прирост в абсолютных значениях составлял 3-3,5 тыс. человек.
Географически страны гражданства таких студентов преимущественно приходятся на Азию. Почти треть иностранных студентов, обучающихся в казахстанских вузах, приехали из Туркменистана: более 10,2 тыс. человек в 2025/2026 учебном году - в 2,3 раза больше, чем годом ранее. По большей части именно граждане этой страны обеспечили такой феноменальный прирост общей численности студентов-иностранцев в казахстанских вузах. На втором месте оказалась Индия, численность граждан которой в вузах РК составила более 9 тыс. человек. Тройку основных стран, из которых к нам едут студенты, замкнул Узбекистан: 4,1 тыс. человек", - рассказали они.
Весь список государств, поставляющих студентов в казахстанские вузы, состоит из 90 пунктов, среди которых такие экономически развитые территории, как США, Великобритания, Швеция, ОАЭ, Япония и Германия.
Эксперты отметили, что каждый шестой иностранный студент в Казахстане учится бесплатно, за счет государственного образовательного гранта. Доля таких счастливчиков среди всех студентов-нерезидентов в текущем учебном году составляла 17,5%. По их словам, это довольно высокий уровень в сравнении с показателями последних лет.
В абсолютном значении общая численность иностранцев - обладателей государственных грантов, составила 5,8 тыс. человек, или 2,2% от всех студентов вузов РК, обучающихся за счёт грантов. Подавляющее большинство грантополучателей - 97,8% - пришлось на граждан Казахстана.
Согласно данным Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), доля иностранных студентов в Казахстане - наименьшая в ЕАЭС: 4,5%. Помимо этого, она невысока и для РК за период с 2019 по 2022 год. Наибольший удельный вес приходится на иностранных студентов в Кыргызстане: 21,4%. В соседней России доля студентов-нерезидентов в 2024 году составила 8,4%.
Статистика ЕЭК позволяет также оценить, сколько казахстанцев сами являются иностранными студентами в странах Евразийского экономического союза. В 2024 году на граждан РК, обучающихся в университетах России, Кыргызстана, Армении и Беларуси, пришлось 58,5 тыс. человек. Последние несколько лет наблюдается тенденция сокращения численности казахстанцев, получающих профессию в вузах на территории ЕАЭС. С 2019 года их стало меньше на 7,4 тыс. человек, или на 11,2%.
Из вузов всех стран ЕАЭС казахстанцы чаще всего выбирали российские. В 2024 году там обучались 55,5 тыс. студентов с казахстанским гражданством. Несопоставимо меньше казахстанцев насчитывалось в вузах Кыргызстана (2,8 тыс. человек), Беларуси (176 человек) и Армении (всего 24 человека).
Ранее сообщалось, что в Казахстане на фоне объявления Года ИИ и цифровизации сократились инвестиции в науку.
15.01.2026, 12:33 283636
В Казахстане снижаются капвложения в научно-техническую сферу
За год вложения в профессиональную, научную и техническую деятельность сократились почти вдвое
Астана. 15 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил цифровизацию и искусственный интеллект ключевыми приоритетами развития страны. Однако фактическая структура капитальных вложений этим приоритетам не соответствует, сообщают аналитики finprom.kz.
Инвестиции в сферу профессиональной, научной и технической деятельности оказались наименьшими среди всех направлений капитальных вложений в экономике. При этом даже следующая за ней по объему инвестиций отрасль - строительство - привлекла в 2,2 раза больше средств", - рассказали эксперты.
За год вложения в профессиональную, научную и техническую деятельность сократились почти вдвое, составив за январь-ноябрь 2025 года всего 61 млрд тенге, что подчеркивает разрыв между заявленным курсом на цифровизацию и реальным инвестиционным распределением.
Аналитики подсчитали, что объем инвестиций в профессиональную, научную и техническую деятельность за счет республиканского и местных бюджетов за январь-ноябрь 2025 года составил 1,1 млрд тенге, против 1,6 млрд тенге за аналогичный период 2024 года.
Ключевое сокращение капитальных вложений в секторе пришлось на собственные средства предприятий. Их объем уменьшился в 2 раза по сравнению с предыдущим годом, до 52,6 млрд тенге, что указывает на снижение инвестиционной активности бизнеса в научно-технической сфере.
На этом фоне наблюдался рост капвложений за счет заемных источников финансирования. Инвестиции за счет небанковских заемных средств увеличились в 2 раза, до 6,3 млрд тенге, а вложения за счет банковских кредитов - на 15,2%, до 1,1 млрд тенге. Тем не менее в структуре инвестиций их доля осталась ограниченной и не компенсировала общее сокращение вложений в сектор.
Итак, объявляя 2026 год Годом цифровизации и искусственного интеллекта, Казахстан входит в этот период на фоне сокращения инвестиций в профессиональную, научную и техническую деятельность по итогам 2025 года. Капвложения в этот сектор, формирующий кадровую и технологическую базу для цифровой экономики, оказались минимальными среди всех направлений инвестиций и сократились прежде всего за счет собственных средств предприятий и средств из местных бюджетов. Региональная структура подтверждает общий тренд: сокращение было зафиксировано в большинстве областей, включая крупнейшие агломерации и ресурсные регионы. Рост вложений наблюдался лишь локально и в основном был обусловлен низкой базой предыдущего года, при этом в абсолютном выражении инвестиции остались незначительными. В результате страна вступает в год заявленных цифровых приоритетов с ослабленной и фрагментированной региональной инвестиционной базой научно-технического сектора", - сказали обозреватели.
Они уточнили, что наиболее резкое сокращение объема инвестиций было отмечено в сырьевых и индустриальных регионах.
Региональная картина инвестиций в профессиональную, научную и техническую деятельность осталась слабой и неравномерной. Как мы уже упоминали выше, большинство регионов продемонстрировали сокращение вложений, а рост наблюдался лишь локально и в небольших объемах, что указывает на недостаточную инвестиционную поддержку сектора, формирующего основу цифровой трансформации страны", - добавили аналитики.
15.01.2026, 09:38 313826
В Минторговли РК сообщили о первых результатах расширения списка СЗПТ
Фото: Depositphotos
Астана. 15 января. KAZAKHSTAN TODAY - С 4 января текущего года в Казахстане начал действовать расширенный перечень социально значимых продовольственных товаров. Если ранее список включал 19 наименований, то в настоящее время он расширен до 31 позиции. В Министерстве торговли и интеграции Казахстана рассказали, как работает обновленный список, какие товары вошли под государственный ценовой контроль и какие первые результаты уже зафиксированы на рынке.
В обновленный перечень вошли товары, которые оказывали наибольшее влияние на продовольственную инфляцию, включая огурцы, помидоры, яблоки, чай, сметану, рыбу, говядину (с костями и бескостную), мясо кур, куры, конину и твердый сыр.
По данным Бюро национальной статистики, по итогам первой недели текущего года индекс цен на социально значимые продовольственные товары составил 0,2 процента. За аналогичный период прошлого года показатель находился на том же уровне. При этом важно отметить, что в этом году данный индекс зафиксирован уже с учетом расширенного перечня товаров, что свидетельствует о сохранении стабильной ценовой динамики на продукты первой необходимости.
Более того, по ряду новых позиций, включенных в расширенный список, уже наблюдается снижение цен в диапазоне от 0,1 до 0,5 процента. Несмотря на незначительный характер этого снижения, такие показатели подтверждают, что процесс стабилизации цен уже запущен и первые результаты были достигнуты в кратчайшие сроки. В частности, по плодоовощной продукции отмечено удешевление яблок на 0,5 процента, огурцов и помидоров на 0,4 процента. В сегменте бакалейных товаров снижение цен зафиксировано на твердые и полутвердые сыры на 0,3 процента, а также на черный чай на 0,2 процента. В группе мясной и рыбной продукции цены снизились на 0,1 процента. По молочной продукции также отмечено снижение цен на сметану на 0,1 процента", - проинформировали в министерстве.
По данным ведомства, для сдерживания цен с начала года проводится активная работа по мониторингу ситуации в торговых объектах, а также разъяснительная работа среди представителей бизнеса.
Такая работа сегодня проводится нашими коллегами в регионах. Мы разъясняем субъектам бизнеса, что товары, которые ранее не входили в перечень СЗПТ, теперь отнесены к социально значимым продовольственным товарам. Это означает, что со стороны Комитета торговли в отношении них будет осуществляться государственный контроль за соблюдением предельной торговой надбавки. Хочу отметить, что в соответствии с действующим законодательством максимальная торговая надбавка на социально значимые продовольственные товары не должна превышать 15 процентов", - сказал заместитель председателя Комитета торговли Даулен Кабдушев.
Напомним, расширение перечня социально значимых продовольственных товаров носит временный характер и направлено на повышение прозрачности ценообразования на рынке.
14.01.2026, 16:56 291321
Полностью закрыть потребность экономики Казахстана в электроэнергии намерены к 2027 году
Астана. 14 января. KAZAKHSTAN TODAY - Вывести Казахстан из статуса энергодефицитной страны и полностью закрыть потребность экономики в электроэнергии намерены к 2027 году, сообщает пресс-служба правительства республики.
Ввод объектов, по которым сейчас ведется работа, позволит уже к концу первого квартала 2027 года полностью покрыть потребность экономики в электроэнергии и вывести Казахстан из статуса энергодефицитной страны. К 2029 году ожидается выход на устойчивый профицит как электроэнергии, так и регулировочной мощности, что создаст условия для увеличения экспортного потенциала страны", - заверил министр энергетики Ерлан Аккенженов в ходе совещания по вопросам развития электроэнергетической отрасли.
По данным правительства, до 2035 года будет обеспечен ввод дополнительно более 26 ГВт генерирующих мощностей.
Министерство энергетики переходит к практической фазе реализации масштабного инвестиционного плана. На сегодня ведется работа по 81 проекту суммарной мощностью 15,3 ГВт с общим объемом инвестиций более 13 трлн тенге. Значительная часть проектов реализуется за счет прямого привлечения частных инвестиций через механизм рынка электрической мощности", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что цены на электроэнергию в 2025 году вновь могут вырасти. Минэнерго намерено ввести новые предельные тарифы на электроэнергию.
Согласно опросу, проведенному агентством Kazakhstan Today, 87% респондентов считают, что счета за электричество значительно выросли после перехода на единый часовой пояс.
Политический деятель, экономист и энергетик Петр Своик в эксклюзивном интервью Kazakhstan Today заявил, что перевод времени на час назад сыграл значимую роль в росте тарифов на электроэнергию.
Экономист и энергетик, бывший глава KEGOC Асет Наурызбаев также считает, что этот час потребления электроэнергии увеличивает счета казахстанцев.
Напомним, в Казахстане в ночь на 1 марта перевели стрелки часов на час назад. При этом большинство жителей Казахстана выступали против перехода на единый часовой пояс.
После перевода часов казахстанцы стали массово жаловаться на перебои со сном, плохое самочувствие и неудобство нового времени. В стране запустили петицию о возврате прежнего часового пояса, которая за короткое время набрала необходимые для рассмотрения 50 тыс. голосов. 2 августа Минторговли отказало в удовлетворении петиции.
Центр исследований "Сандж" провел социологическое исследование о влиянии на граждан единого часового пояса в Казахстане. Его результаты показали, что единый часовой пояс повлиял отрицательно на 11,5 млн казахстанцев. Изменение времени негативно сказалось на здоровье, самочувствии, сне, безопасности, торговле, выросло количество ДТП, отмечается рост потребления электроэнергии. Наиболее сильно это ощущается в восточных областях.
В опросе, проведенном бюро экспресс-мониторинга общественного мнения DEMOSCOPE с 27 ноября по 11 декабря 2024 года, большинство казахстанцев высказались против единого часового пояса. Наибольшее недовольство выразили жители восточных и центральных регионов, а также крупнейших городов - Алматы и Астаны.
