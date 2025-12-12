Казахстан готов поставлять в Иран товары на сумму не менее $200 млн   

С 2025 года Иран вложил в экономику Казахстана $17,8 млн прямых инвестиций

Фото: Depositphotos

Рассказать друзьям

Астана. 11 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе переговоров в расширенном составе с лидером Ирана Масудом Пезешкианом заявил, что страна готова поставлять в Иран товары на сумму не менее 200 млн долларов, - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе переговоров в расширенном составе с лидером Ирана Масудом Пезешкианом заявил, что страна готова поставлять в Иран товары на сумму не менее 200 млн долларов, сообщает Акорда.





Касым-Жомарт Токаев также поддержал инициативу об учреждении Торгового дома Казахстана в Тегеране, подчеркнув значимость активизации деятельности делового совета и максимально эффективного использования потенциала казахско-иранской торгово-промышленной палаты.





Кроме того, в ходе переговоров были рассмотрены перспективы наращивания сотрудничества двух стран в торгово-экономической и инвестиционной сферах.





Объем взаимного товарооборота растет с каждым годом, однако нам необходимо уделить особое внимание диверсификации торговли. В частности, следует активизировать взаимодействие в сферах сельского хозяйства, транспортно-логистической, горнодобывающей промышленности, медицины и передовых технологий. Уверен, что подписанные сегодня документы послужат мощным импульсом для дальнейшего развития политического и экономического взаимодействия", - заявил глава государства.





По информации пресс-службы, с начала года Иран вложил в экономику Казахстана 17,8 млн долларов прямых инвестиций.





Иранские предприниматели активно участвуют в реализации таких проектов, как запуск завода по производству сыра в Алматы и комбината по переработке шкур в Западно-Казахстанской области. В свою очередь казахстанский бизнес также реализует ряд проектов на иранском рынке", - говорится в сообщении.





Стороны подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем наращивании потенциала транспортного коридора Север - Юг и железнодорожного маршрута Казахстан - Туркменистан - Иран.





Фото: Акорда





Уточняется, что за 10 месяцев 2025 года объем перевозок по этим направлениям вырос на 53% по сравнению с прошлым годом. Президенты обсудили перспективы дальнейшей диверсификации транспортно-транзитных путей для укрепления межрегиональных связей, включая совместное развитие портовой инфраструктуры на Каспийском море.





На переговорах были затронуты перспективы реализации совместных проектов в сельском хозяйстве, энергетике, горнодобывающей промышленности, а также в области цифровизации и искусственного интеллекта.





Отдельное внимание главы государств уделили активизации культурно-гуманитарных связей.





В архивах Ирана хранится значительное количество памятников казахской истории. Наши ученые уже приступили к совместному изучению наследия аль-Фараби. Прорабатывается вопрос строительства на казахской земле историко-культурного комплекса, посвященного великому мыслителю. Сегодня иранская делегация передала нам копии ценных древних рукописей, связанных с историей Казахстана, за что я искренне благодарен. Этот жест подчеркивает глубину исторических связей двух народов", - заявил Касым-Жомарт Токаев.





Фото: Акорда





В целях взаимного ознакомления с духовными ценностями двух стран стороны договорились о проведении в ближайшие годы дней культуры, расширении студенческих обменов между высшими учебными заведениями, налаживании сотрудничества медицинских организаций и фармацевтических производств.



