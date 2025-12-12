Китайская компания выразила интерес к инвестированию в модернизацию энергосистемы Казахстана

Обсуждается возможность привлечения компании к модернизации подстанций, замене устаревшего оборудования, строительству новых трансформаторных мощностей и внедрению современных решений для сетей среднего и высокого напряжения

Астана. 11 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель министра иностранных дел Казахстана Алибек Куантыров и заместитель председателя правления нацкомпании Kazakh Invest Мадияр Султанбек провели встречу с генеральным директором Zhongyoung Power (Yunxi) Group Co., Ltd. Ли Цзяньцзянем. В ходе переговоров компания выразила интерес к участию в модернизации электроэнергетической инфраструктуры Казахстана в качестве инвестора, сообщили в МИД РК.





Китайская сторона выразила заинтересованность в участии в национальном проекте "Модернизация энергетического и коммунального секторов", в рамках которого определен широкий перечень объектов, требующих ремонта, обновления и модернизации.





Ли Цзяньцзян подчеркнул, что Zhongyoung Power готова рассматривать инвестиционный формат входа, включая механизмы государственно-частного партнерства (ГЧП) и возврат инвестиций через тарифную модель, что соответствует международной практике финансирования инфраструктурных проектов. Он также отметил, что при реализации проектов компания будет использовать продукцию, произведенную в Казахстане, включая трансформаторы и иное оборудование местных предприятий.





Стороны обсудили возможность привлечения компании к модернизации подстанций, замене устаревшего оборудования, строительству новых трансформаторных мощностей и внедрению современных решений для сетей среднего и высокого напряжения.





В ходе встречи Куантыров отметил, что модернизация энергосектора является стратегическим приоритетом Казахстана и требует привлечения надежных технологических партнеров с международным опытом.





Он подчеркнул, что формат ГЧП и тарифных механизмов может рассматриваться в рамках существующего законодательства при условии соответствия отраслевым требованиям. Вместе с этим замглавы МИД предложил компании локализовать производства части оборудования в Казахстане, отметив потенциал для кооперации с местными предприятиями при реализации долгосрочных проектов в энергетике.





Со своей стороны Султанбек ознакомил партнеров с инструментами государственной поддержки и рассказал о возможностях участия в национальных и региональных программах модернизации сетей. Он подчеркнул, что Казахстан готов рассматривать предложения, направленные на повышение надежности электроснабжения, энергоэффективности и внедрение современных технологий.





Стороны договорились продолжить предметную проработку возможных форм сотрудничества, включая оценку локализации производств и технических параметров проектов. В рамках дальнейшей работы для китайской делегации также была организована отдельная встреча с Министерством энергетики Республики Казахстан для обсуждения отраслевых требований, инфраструктурных потребностей и потенциальных направлений взаимодействия в энергетическом секторе.





Zhongyoung Power - одна из трех крупнейших компаний Китая в области производства силовых трансформаторов и комплексных решений для энергетики. Она имеет значительный опыт реновации и модернизации энергообъектов в странах Восточной Европы, включая обновление подстанций, трансформаторных мощностей и систем распределения электроэнергии. Компания реализует проекты полного цикла - от производства оборудования до EPC-контрактов и долгосрочной эксплуатации.