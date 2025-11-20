Повышение коммунальных тарифов в Казахстане возобновится после I квартала 2026 года

Фото: Depositphotos

Рассказать друзьям

Астана. 19 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Республике Казахстан намерены запретить экспорт картофеля, сообщил в ходе брифинга в правительстве заместитель премьер-министра Серик Жумангарин.





Казахстан сейчас является поставщиком картошки на внешний рынок. И в этом году урожай - 2,9 миллиона тонн, больше, чем мы планировали. Вы знаете, по нормам потребления - 100 килограммов на человека - нам нужно где-то около 2,1 млн тонн. Мы об этом не раз говорили - когда критическую норму экспорта мы пройдем, уровень где-то 500 тысяч тонн, мы начнем тормозить экспорт", - пояснил Серик Жумангарин.





Он также подчеркнул, что в соседних странах картофель стоит гораздо дороже и это конкурентное преимущество Казахстана.





Поэтому наши картофелеводы зарабатывают сейчас на экспорте, и мы не мешаем им. Но когда встанет вопрос об обеспечении внутреннего рынка (...) мы, скорее всего, будем закрывать или квотировать", - добавил заместитель премьер-министра.





Дополнено 19.11.2025, 15.30





В кулуарах правительства Жумангарин рассказал, что цены сейчас растут на продукты, не входящие в перечень социально значимых.





Я думаю, что цены на СЗПТ не будут расти, потому что мы контролируем", - подчеркнул вице-премьер.





По его словам, цены на товары не из списка СЗПТ можно контролировать через торговую надбавку.





Сейчас растут цены на помидоры, огурцы, разные виды мяса, которые в СЗПТ не входят. Гречка растет сильно, хотя она широкого применения не находит, но тем не менее как товар она растет достаточно сильно", - добавил он.





Напомним, в начале года цены на картофель резко выросли в Казахстане. В стране было принято решение об ограничении вывоза картофеля в третьи страны сроком на 6 месяцев.





Как пояснили в правительстве, эта мера не распространяется на страны ЕАЭС, однако экспорт в этом направлении будет находиться под наблюдением. Вместе с тем, учитывая складывающуюся ситуацию, 16 января полностью приостановлена выдача фитосанитарных сертификатов на экспорт.





В Астане в целях предотвращения оптового выкупа перекупщиками продукции для дальнейшей продажи "магазинами у дома" в торговых точках сетей Small и Spar введено временное ограничение на продажу картофеля - не более 5 килограммов в одни руки. Позже ограничение было снято





Между тем Минторговли выявило 49 фактов превышения торговой надбавки в 15%





Также по итогам встреч МТИ с крупными торговыми сетями, в частности Small и Magnum, на сегодняшний день средняя цена на картофель в Астане в торговых сетях Small снизилась до 280 тенге, а в сети Magnum - до 185 тенге.





По данным мониторинга Комитета торговли МТИ, средняя цена на картофель по Казахстану по состоянию на сегодня составляет 322 тенге. В социальных магазинах - партнерах СПК во всех регионах страны картофель имеется в достаточном объеме и по цене ниже рыночной.