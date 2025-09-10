Специальные экономические зоны проверят на эффективность в Казахстане

Фото: Depositphotos

Астана. 8 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В своем ежегодном послании народу Казахстана президент Касым-Жомарт Токаев поднял вопросы развития транспорт-логистической системы страны, конкуренции в сфере транзита грузов, разработке тарифной политики, внедрения беспилотных технологий.





По словам главы государства, за прошлый год объем перевозок грузов по территории Казахстана превысил 1 миллиард тонн. Вместе с тем имеются значительные резервы для расширения транзитного потенциала страны.





Коридор Север - Юг открывает прямой доступ к рынкам стран Персидского залива и Южной Азии. А коридор Восток - Запад и глобальная китайская инициатива "Один пояс, один путь" усиливают роль Казахстана как основного сухопутного моста Евразии. Ключевое значение для Казахстана также имеет развитие Транскаспийского транспортного маршрута.





Все эти маршруты должны работать как единая система, принося нашей стране ощутимый доход и новые инвестиции в инфраструктуру, а также создавая качественные рабочие места. Следует широко внедрять цифровые решения, без чего не добиться никакой эффективности. Надо предметно заниматься вопросами региональной транспортной связанности. Для Казахстана как крупной транзитной территории данное направление имеет особое значение", - подчеркнул президент.





Касым-Жомарт Токаев отметил, что в мире усиливается глобальная конкуренция за транзит, предлагаются более дешевые альтернативные направления и решения.





Для наращивания объемов транзитных перевозок необходимо действовать на опережение. Хотел бы еще раз напомнить, что для модернизации инфраструктуры и обеспечения конкурентоспособности в транспортно-транзитной сфере необходимо в полной мере задействовать возможности цифровых технологий и искусственного интеллекта", - сказал глава государства.





Он отметил, что в текущем году будет завершено строительство второй железнодорожной ветки Достык - Мойынты протяженностью 836 километров. Данный проект, реализованный собственными силами в кратчайшие сроки, имеет особое значение. Он позволит значительно увеличить пропускную способность маршрута Восток - Запад.





Правительству следует обеспечить своевременную реализацию таких проектов, как "Бахты - Аягоз", "Кызылжар - Мойынты". Их запуск завершит формирование каркаса железнодорожной инфраструктуры", - сказал президент.





Также он подчеркнул необходимость развития автомобильных магистралей в рамках ключевых коридоров.





Следует ускорить строительство дороги Саксаул - Бейнеу, которая позволит сократить почти на треть сроки транзита из Китая в Европу по территории Казахстана. Наряду с этим следует выстроить новую модель управления транспортной системой, при которой она будет окупать государственные инвестиции. Мощный импульс необходимо придать контейнерным перевозкам, доля которых в стране по-прежнему крайне низкая - всего около 7%. Для сравнения: в мире на контейнерные перевозки приходится более 16% сухих грузов. Правительству нужно принять специальную программу, направленную на стимулирование контейнерных перевозок. В ней также должны быть предусмотрены действенные меры по развитию мультимодальных маршрутов", - пояснил Касым-Жомарт Токаев.





Он отметил, что в повышении конкурентоспособности и увеличении внутренних перевозок ключевую роль играет рациональная, понятная тарифная политика. Существующая система тарифообразования, по мнению президента, фрагментарная и недостаточно гибкая.





Правительству до конца текущего года следует разработать конкурентную тарифную политику с учетом всех видов транспорта", - поручил президент.





Токаев отметил, что от грузоперевозчиков поступают многочисленные жалобы на затянутость всех процессов.





Фактически каждую услугу им приходится оформлять через разные цифровые системы, а где-то даже по-старинке бегать с бумажками. Еще большее возмущение вызывает отсутствие качественного доступа к интернету на некоторых пограничных и таможенных постах. Необходимо срочно выправлять ситуацию. Поручаю также ускорить внедрение многофункциональной цифровой платформы управления перевозками с применением искусственного интеллекта. До конца октября требуется запустить единую цифровую систему таможенных и логистических услуг Smart Cargo. Эта система обеспечит частным компаниям равный автоматизированный доступ к инфраструктуре", - отметил лидер Казахстана.





Также он поручил правительству и акиматам улучшить качество оказания услуг для автоперевозчиков на границе.





Многие пограничные пропускные пункты не выдерживают никакой критики, не соответствуют современным стандартам и негативно влияют на имидж нашей страны (...) Большое значение имеет обеспечение на всей территории страны беспрепятственных перевозок. Необходимо создать все условия для транзита грузоперевозок по принципу "зеленого коридора", - пояснил он.





Еще один важный вопрос, который затронул президент в своем послании, - развитие воздушных грузоперевозок. По его словам, несмотря на положительную динамику перевозок авиагрузов, есть существенный потенциал для дальнейшего наращивания объемов.





Ранее я уже поручал удвоить объем обработанных авиагрузов. Этого можно добиться в первую очередь путем создания национального грузоперевозчика с привлечением крупных иностранных партнеров. В условиях роста электронной коммерции и поставок высокотехнологичной продукции авиакарго является высокодоходным и крайне востребованным сегментом. Поэтому мы должны активнее развивать аэрохабы, обеспечивая их интеграцию в глобальные логистические цепочки. При этом требуется навести порядок в части регулирования сегмента перевозок экспресс-грузов. Это необходимо для защиты интересов потребителей", - заявил глава государства.





Вместе с тем Токаев высказался о необходимости внедрения беспилотных технологий, включая принятие соответствующих нормативных актов.





Как я не раз говорил ранее, наша стратегическая задача - стать ведущим авиационным хабом на евразийском пространстве. Эту работу нужно проводить с участием лучших специалистов и предпринимателей данной отрасли. Но основная ответственность возлагается на правительство. Ход исполнения поручений будет рассмотрен в начале года после ежегодного отчета правительства на специальном заседании", - заключил президент.