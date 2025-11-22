21.11.2025, 11:18 36486
Ущерб в 123 млн тенге: хищение на крупном угледобывающем предприятии расследуют в Павлодарской области
Трое подозреваемых помещены под стражу
Павлодар. 21 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Департаментом АФМ по Павлодарской области проводится расследование по факту хищения денежных средств на крупном угледобывающем предприятии "Богатырь Комир", сообщает пресс-служба Агентства РК по финансовому мониторингу.
Группа руководителей нескольких коммерческих компаний организовала схему поставок на предприятие бывших в употреблении запасных частей, выдавая их за новые заводские изделия. Для реализации схемы привлечен сотрудник ТОО "Богатырь Комир", ответственный за приемку товарно-материальных ценностей. Он обеспечивал беспрепятственное принятие подмененных деталей, формально подтверждая их соответствие требованиям. В течение двух лет по фиктивным сертификатам соответствия поставлялись реакторы, блоки цилиндров, автосцепки и элементы тормозных систем под видом новых", - говорится в сообщении.
По данным АФМ, в результате ТОО "Богатырь Комир" причинен ущерб в размере 123 млн тенге.
Впоследствии полученные денежные средства выведены по фиктивным договорам через аффилированные ИП и компании и обналичены. В ходе обыска у подозреваемых изъяты 27 млн тенге наличными. С санкции суда наложен арест на 6 автомашин подозреваемых, включая Cadillac Escalade, Range Rover, Toyota Land Cruiser 250. Трое подозреваемых помещены под стражу", - добавили в пресс-службе.
Ранее в Туркестанской области был вынесен приговор по делу о хищении 271 млн тенге субсидий.
О других резонансных преступлениях мы рассказываем в обзоре"Социальная деградация".
21.11.2025, 17:00 24836
Полиция Актобе расследует гибель супружеской пары
По данным СМИ, у погибших супругов осталось пятеро детей
Актобе. 21 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Актобе обнаружены мертвыми муж и жена, по факту их гибели возбуждено уголовное дело, сообщили в департаменте полиции Актюбинской области.
Полицией по факту обнаружения тела женщины 1986 года рождения с признаками насильственной смерти возбуждено уголовное дело. В ходе дальнейших мероприятий обнаружено тело ее супруга без признаков жизни, в повешенном состоянии. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая проводит необходимые процессуальные действия, осмотр территории и сбор доказательств", - проинформировали в ДП.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначены соответствующие экспертизы.
По данным СМИ, у погибших супругов осталось пятеро детей.
Напомним, жителя Акмолинской области осудили на 10 лет за покушение на убийство бывшей супруги.
Стоит отметить, что в Казахстане убийства продолжают оставаться тревожной частью криминальной статистики. Многие из них совершаются в состоянии аффекта или в результате бытовых ссор, нередко - на фоне длительных межличностных конфликтов.
К примеру, в конце сентября подозреваемого в двойном убийстве задержала полиция в Аулиекольском районе Костанайской области. 12 октября сообщалось что городе Атырау местную жительницу подозревают в убийстве сожителя. Информация об инциденте появилась в Сети. В частности, сообщалось, что мужчина получил ранение в результате бытового конфликта.
Также в городе произошел еще один инцидент. Приехавший на вызов из-за семейного скандала в одном из домов микрорайона Привокзальный участковый получил удар ножом в спину. Подозреваемая задержана и помещена в изолятор временного содержания.
Тем временем информация об убийстве девушки в Каскелене появилась в соцсетях 15 октября. В четверг, 16 октября, в полиции Алматинской области сообщили, что по факту убийства возбуждено уголовное дело.
В ведомстве добавили, что по горячим следам был установлен, задержан и доставлен в подразделение полиции 20-летний подозреваемый.
На следующий день стало известно, что подозреваемого в организации заказного убийства директора по корпоративным продажам технологической компании задержали в Дубае. По данным полиции, мотивом преступления послужило неисполнение долговых обязательств, полученных подозреваемым за поставку техники.
О других резонансных преступлениях мы рассказываем в обзоре "Социальная деградация".
21.11.2025, 10:34 38526
В Туркестанской области вынесен приговор по делу о хищении 271 млн тенге субсидий
Фото: Depositphotos
Туркестан. 21 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Туркестанской области группа лиц осуждена за хищение субсидий, сообщили в прокуратуре Туркестанской области.
Четверо сотрудников районной службы ветеринарии совместно с жителем села, вступив в сговор, незаконно зарегистрировали в информационной системе на имя крестьянских хозяйств около 100 тысяч голов мелкого скота, фактически не существующих, и похитили 271 млн тенге субсидий, распределив их между собой", - проинформировали в прокуратуре.
По данным ведомства, Туркестанским городским судом пятеро лиц признаны виновными в мошенничестве, связанном с подделкой документов на несуществующий скот и хищением субсидий.
Четверо обвиняемых приговорены к лишению свободы на срок 5,2 года, одному лицу назначено ограничение свободы, после чего суд прекратил производство по делу в связи с применением акта помилования. В пользу государства взыскано 50 млн тенге, также наложен арест на имущество на сумму 120 млн тенге", - сообщили в прокуратуре.
В ведомстве напомнили, что за хищение субсидий, выделенных из государственного бюджета, предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет.
21.11.2025, 10:03 39496
55 кг синтетических наркотиков изъяли полицейские в Казахстане
Фото: polisia.kz
Астана. 21 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - За последнюю декаду сотрудниками полиции задержано 14 лиц, причастных к различным видам наркопреступной деятельности. Из незаконного оборота изъято свыше 55 кг синтетических наркотиков, сообщает Polisia.kz.
В частности, по данным МВД, в Шымкенте задержан 38-летний мужчина, работавший курьером-фасовщиком интернет-магазина. Синтетические наркотики он получал из разных регионов страны, в том числе из Алматинской области, и реализовывал через закладки. При задержании у мужчины было изъято около 2 кг альфа-PVP.
В Восточно-Казахстанской области у молодого парня изъято свыше 1 кг мефедрона и альфа-PVP, предназначенных для сбыта крупными закладками.
В Караганде в арендованном частном доме ликвидирована деятельность подпольной нарколаборатории. Задержаны двое местных жителей области, у которых изъято свыше 52 кг альфа-PVP, подготовленных к оптовой реализации, а также почти тонна прекурсоров, предназначенных для наркопроизводства", - сообщили в МВД.
Отмечается, что все фигуранты задержаны и водворены в изолятор временного содержания.
20.11.2025, 15:10 65851
Спецоперация по пресечению деятельности кибермошенников прошла в Алматы
Задержаны двое подозреваемых
Алматы. 20 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудниками управления по противодействию киберпреступности департамента полиции Алматы в координации с ДПК МВД РК и прокуратурой города, а также во взаимодействии с территориальным подразделением КНБ и оператором связи проведена спецоперация по пресечению деятельности кибермошенников.
В ходе спецоперации задержаны двое молодых людей, организовавших незаконный трафик, и изъято оборудование типа SIM-box, применявшееся для совершения интернет-мошенничеств, сообщает Polisia.kz.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Назначены экспертизы. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности и причастных лиц.
Напомним, с начала года в Казахстане ликвидировано 12 мошеннических call-центров, 7 из них - за границей. Заблокировано порядка 83 млн фрод-звонков и 4 тыс. мошеннических сайтов, предотвращен вывод мошенниками 2,3 млрд тенге.
20.11.2025, 10:40 74316
Похищенное во время январских событий оружие обнаружили в Алматы
Фото: Polisia.kz
Алматы. 20 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы полицейские обнаружили оружие, похищенное во время январских событий, сообщает официальный портал МВД РК Polisia.kz.
В ходе оперативных мероприятий сотрудниками департамента полиции Алматинской области на территории Алматы выявлено скрытое помещение под автомобильным мостом через Большой Алматинский канал. Внутри обнаружен схрон, в котором находилось гладкоствольное ружье 12-го калибра. Проведенная проверка показала, что данное оружие числится похищенным из оружейного магазина в период январских событий 2022 года в Алматы", - уточнили в МВД.
По факту зарегистрировано уголовное дело. Сотрудниками полиции совместно с прокуратурой проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление причастных лиц и обстоятельств сокрытия оружия.
Как сообщалось ранее, во время беспорядков похищено 2960 единиц табельного и гражданского оружия.
20.11.2025, 10:22 75956
Обещал помочь оформить льготные кредиты: мошенника осудили в Астане
Фото: Depositphotos
Астана. 20 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане вынесен приговор в отношении местного жителя, который обманывал граждан, обещая помочь с оформлением льготных кредитов, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.
Мошенник обещал оформить льготные кредиты в течение месяца, за что доверчивые граждане переводили денежные средства... К примеру, представляясь работником нацкомпании, предлагал помочь оформить кредит на льготных условиях, оценив свою услуг в 100 тыс. тенге", - проинформировали в ведомстве.
По данным прокуратуры, он обманул 16 граждан. Общая сумма ущерба превысила 4 млн тенге.
Суд признал мужчину виновным и приговорил к 4 годам лишения свободы.
Причиненный материальный ущерб взыскан. Приговор вступил в законную силу.
Напомним, ранее осудили астанчанку по делу о мошенничестве на 420 млн тенге.
19.11.2025, 16:43 97471
В Актюбинской области несколько служащих сняли с должностей после случая беременности девятиклассницы
Фото: pixabay.com
Актобе. 19 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - На брифинге службы центральных коммуникаций аким Актюбинской области Асхат Шахаров сообщил об отстранении и увольнении нескольких служащих после скандала вокруг беременности девятиклассницы, передает корреспондент агентства.
В отношении подозреваемого заведено уголовное дело. Соответствующие экспертизы и работы проводятся следственной группой. Мы создали спецкомиссию. Тут же было принято решение об отстранении тех служащих, которые проводили проверки и должны были выявить это (беременность школьницы. - Прим. ред.) на ранней стадии. Был наказан ряд сотрудников, начиная от районного отдела образования. Они уволены со своих должностей", - ответил Асхат Шахаров.
Напомним, в октябре в Актюбинской области ученица 9-го класса родила ребенка. Девочка три раза проходила медосмотр. Признаков ранней беременности выявлено не было.
19.11.2025, 13:34 95966
В отношении сельского акимата в ЗКО возбуждено уголовное дело после изнасилования девочки
Еще задолго до трагедии родители школьников просили расчистить дорогу в школу, проходящую через рощу
Уральск. 19 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках расследования изнасилования 10-летней девочки в Западно-Казахстанской области заведено уголовное дело в отношении сельского акимата, сообщили в областном департаменте полиции.
В настоящее время в следственном управлении ДП ЗКО зарегистрировано уголовное дело по статье "Халатность" УК РК в отношении местного исполнительного органа. Остальная информация не подлежит разглашению", - сказано в сообщении полиции.
По информации местных СМИ, еще задолго до трагедии родители школьников просили обеспечить безопасную дорогу в школу, расчистить рощу и провести освещение.
Напомним, 10-летнюю девочку изнасиловали в роще в селе Зачаган, когда она возвращалась вечером домой из школы. Родители детей, учащихся в той же школе, были обеспокоены, что через эту рощу многие дети возвращаются домой, и потребовали везде установить камеры.
Ранее сообщалось, что убийца и насильник малолетней девочки получил пожизненный срок в Атырауской области.
О других резонансных преступлениях мы рассказываем в обзоре "Социальная деградация".
