17.10.2025, 15:35 19866
В Мангистауской области недобросовестный застройщик обманул дольщиков на 5,5 млрд тенге
Руководство компании-застройщика осуждено за мошенничество
Рассказать друзьям
Актау. 17 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Мангистауской области 550 дольщиков вложили 5,5 млрд тенге в долевое строительство, но жилье так и не получили, сообщили в областной прокуратуре.
По данным прокуратуры, ТОО "Интерьер Строй Актау" в 2020-2023 годах заключило с гражданами предварительные договоры купли-продажи квартир по объектам строительства и привлекло около 5,5 млрд тенге. Однако работы по строительству жилых комплексов не были завершены, а дольщики не получили обещанное жилье.
Виновные руководители ТОО "Интерьер Строй Ақтау" были осуждены за мошенничество.
В целях защиты прав участников долевого строительства ТОО "AQ QALA 2024", ТОО "Султан-Женис" и ТОО "Murager-Aktau" прокуратура обратилась в суд с иском о расторжении предварительных договоров купли-продажи и обязании ТОО "Интерьер Строй Ақтау" передать недостроенные объекты в собственность жилищно-строительных кооперативов. Решениями суда № 2 города Актау от 5 и 9 сентября 2025 года требования прокуратуры были удовлетворены.
Таким образом, прокурорами защищены права 550 дольщиков, пострадавших от мошеннических действий", - добавили в ведомстве.
Напомним, в Астане застройщика задержали по подозрению в мошенничестве. Исследование показало, что доля теневого рынка долевого строительства в Казахстане составила 62,5%.
новости по теме
17.10.2025, 17:01 15111
Подозреваемого в организации заказного убийства директора технологической компании задержали в Дубае
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Дубаи. 17 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Подозреваемого в организации заказного убийства директора по корпоративным продажам технологической компании задержали в Дубае, сообщает Polisia.kz.
По запросу Национального центрального бюро Интерпола МВД Казахстана в Дубае задержан гражданин РК, разыскиваемый за совершение преступления, предусмотренного часть 2 статьи 99 Уголовного кодекса Республики Казахстан (Убийство) (...) Мотивом преступления послужило неисполнение долговых обязательств, полученных подозреваемым за поставку техники", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ранее оба исполнителя преступления были взяты под стражу.
Напомним, в прошлом году пропавшего в городе Алматы 42-летнего мужчину, предположительно, директора инокомпании, нашли мертвым на окраине поселка Отеген батыра Алматинской области.
17.10.2025, 14:36 23001
В Кызылорде заведено уголовное дело по факту жестокого избиения школьника Дополнено
Все подозреваемые - несовершеннолетние задержаны
Рассказать друзьям
Кызылорда. 17 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Полицией по факту хулиганства, совершенного группой лиц, возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся все необходимые меры по установлению всех обстоятельств произошедшего, сообщили в департаменте полиции Кызылординской области.
Все подозреваемые - несовершеннолетние задержаны и доставлены в полицию. Также обращаем внимание, что законные представители виновных подростков будут привлечены к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей", - сказано в сообщении
Кроме того, полицией внесено представление в комиссию по делам несовершеннолетних при акимате для принятия дополнительных мер и устранения причин, способствующих подобному поведению.
Ход расследования уголовного дела взят под особый контроль руководства департамента полиции.
Дополнено 17.10.2025, 19.23
Как сообщили в Комитете по охране прав детей Министерства просвещения РК, в настоящее время мальчик проходит лечение, его состояние стабильное. Комитет связался с мамой пострадавшего. Семье предложена психологическая и юридическая помощь. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, назначена судебно-медицинская экспертиза. В школе проведено заседание профилактического совета. Учащиеся, совершившие противоправные действия, поставлены на учет в городском управлении полиции и на внутришкольный профилактический учет. В данной школе будет проведена профилактическая работа по принципу "Закон и порядок" с участием специалистов образования, правоохранительных органов и психологов.
Между тем видео жестокого избиения школьника распространилось в соцсетях. Согласно информации под видео, десятиклассника избили толпой в школьном туалете из-за перепалки в чате.
Ранее сообщалось, что в Казахстане возросло количество жестоких конфликтов и преступлений, совершаемых несовершеннолетними.
В частности, школьник скончался после драки в школьном туалете в Жамбылской области. В этом же регионе подростка до смерти избили после футбольного матча. А в День знаний 14-летнего мальчика зарезали в Таразе.
В конце сентября в Атырау на видео попало жестокое избиение девушки сверстницей.
В начале октября в Актюбинской области вынесли приговор подросткам по делу о гибели девятиклассника.
17.10.2025, 12:43 26231
Убийца и насильник малолетней девочки получил пожизненный срок в Атырауской области
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Атырау. 17 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Суд Атырауской области приговорил убийцу и насильника семилетней школьницы к пожизненному заключению, сообщает пресс-служба суда.
Преступление произошло в июне этого года в городе Кульсары.
7-летняя девочка возвращаясь домой после прогулки вдоль берега реки Курcай, заблудилась и встретила на дороге У., который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, обманом предложил показать ей дорогу домой и пойти вместе с ним. Введя девочку в заблуждение, он отвел ее к берегу реки, где, воспользовавшись ее беспомощным состоянием, изнасиловал. С целью сокрытия совершенного преступления подсудимый избил ребенка и утопил ее в реке", - сообщили в суде.
Вина подсудимого полностью доказана показаниями свидетелей, протоколом осмотра места происшествия, видеозаписями, а также заключениями экспертиз.
Суд признал его виновным по предъявленным обвинениям и приговорил к пожизненному лишения свободы.
Приговор не вступил в законную силу.
На днях суд Карагандинской области вынес приговор насильнику 15-летней девушки. Он получил 17 лет лишения свободы.
Ранее в Актюбинской области ученица 9-го класса родила ребенка. Подозреваемого арестовали.
В октябре 2025 года стало известно, что в Казахстане насильников детей будут кастрировать за полгода до освобождения
В феврале прошлого года депутаты также предложили хирургически кастрировать насильников детей.
В начале сентября пожизненное лишение свободы получил насильник шестилетней дочери в Жамбылской области.
Президент Кыргызстана поручил ввести смертную казнь за преступления против детей и женщин.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
16.10.2025, 20:05 55601
21-летнюю девушку убили в Алматинской области
Фото: depositphotos.com
Рассказать друзьям
Конаев. 16 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Информация об убийстве девушки в Каскелене появилась в соцсетях 15 октября. В четверг, 16 октября, в полиции Алматинской области сообщили, что по факту убийства возбуждено уголовное дело.
В ведомстве добавили, что по горячим следам был установлен, задержан и доставлен в подразделение полиции 20-летний подозреваемый.
Он признал свою причастность к преступлению. В настоящее время по делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на всестороннее, полное и объективное установление всех обстоятельств произошедшего", - сообщили в полиции.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
16.10.2025, 18:00 60576
Насильника 15-летней девушки посадили на 17 лет в Карагандинской области
На браке несовершеннолетней дочери с человеком, который был старше, чем она, более чем на 20 лет, настаивали мать и отчим потерпевшей
Рассказать друзьям
Караганда. 16 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Уголовный суд Карагандинской области вынес приговор насильнику 15-летней девушки, который намеревался на ней жениться, сообщает пресс-служба суда.
На браке несовершеннолетней дочери с человеком, который был старше, чем она, более чем на 20 лет, настаивали мать и отчим потерпевшей. Узнав о возрасте будущего "супруга", девушка отказалась.
Несмотря на отказ, в марте 2025 года отчим отправил ее вместе с К. в город Караганду, где они остановились в съемной квартире. Находясь в вышеуказанной квартире, К., достоверно зная о возрасте потерпевшей, совершил изнасилование последней", - рассказали в суде.
Прокурор просил назначить подсудимому наказание в виде 17 лет лишения свободы.
Потерпевшая сторона просила назначить строгое наказание.
Вина подсудимого доказана показаниями потерпевшей, ее законного представителя, показаниями свидетелей, заключениями экспертиз, результатами проведенных по делу НСД и другими материалами уголовного дела", - пояснили в суде.
Смягчающих ответственность и наказание обстоятельств по делу не установлено.
Подсудимому назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы с пожизненным запретом занимать педагогические должности и должности, связанные с работой с несовершеннолетними.
Суд также вынес частное постановление в адрес прокурора для проверки наличия в действиях матери и отчима состава преступления.
Приговор не вступил в законную силу.
Ранее в Актюбинской области ученица 9-го класса родила ребенка. Подозреваемого арестовали.
В октябре 2025 года стало известно, что в Казахстане насильников детей будут кастрировать за полгода до освобождения
В феврале прошлого года депутаты также предложили хирургически кастрировать насильников детей.
В начале сентября пожизненное лишение свободы получил насильник шестилетней дочери в Жамбылской области.
Президент Кыргызстана поручил ввести смертную казнь за преступления против детей и женщин.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
16.10.2025, 13:10 70871
Уголовное дело по факту хищения бюджетных средств завели на "СК-Фармацию" - АФМ
Фото: sk-pharmacy.kz
Рассказать друзьям
Астана. 16 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу проводит расследование в отношении единого дистрибьютора по закупу лекарственных средств и медизделий "СК-Фармация" по факту хищения бюджетных средств, сообщил на брифинге в сенате заместитель председателя АФМ Женис Елемесов.
Зарегистрировано уголовное дело по факту хищения бюджетных средств. Данное уголовное дело расследуется", - заявил Женис Елемесов.
Напомним, мажилисмен Бакытжан Базарбек сообщил, что обратился в Генеральную прокуратуру с заявлением по поводу деятельности ТОО "СК-Фармация", Национального центра экспертизы лекарственных средств, единого дистрибьютора и фармацевтических компаний страны. Решение было принято по итогам аудита Высшей аудиторской палаты, в ходе которого были выявлены многомиллиардные потери в сфере лекарственного обеспечения и нарушения, повлекшие значительный ущерб государству.
Также мажилисмен заявил о необходимости возбуждать уголовные дела по следам выявленных нарушений в сфере обеспечения казахстанцев лекарствами.
Между тем в "СК-Фармация" сменили руководителя на фоне скандала с многомиллиардными потерями и заявлением в Генпрокуратуру.
16.10.2025, 12:10 73021
Задержан один из подозреваемых по делу о незаконном выводе денег из ЕНПФ Дополнено
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 16 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Задержан один из трех подозреваемых в организации преступных схем по незаконному выводу денег из Единого накопительного пенсионного фонд, сообщил на брифинге в сенате заместитель председателя Агентства РК по финансовому мониторингу Женис Елемесов.
Заочно ему была предъявлена квалификация, судом определена мера пресечения - содержания под стражей. Он был объявлен в розыск. Лицо на сегодняшний день уже задержано, суд подтвердил санкцию. Следствием полностью доказан факт (...) именно в создания этих четырех клиник и те суммы, которые были получены следствием полностью установлены", - заявил он.
По данным некоторых СМИ, речь идет об Аслане Дуйсенове.
Дополнено 16.10.2025, 13.40
Еще одним способом незаконного вывода средств из ЕНПФ, по словам Жениса Елемесова, могли стать выплаты на приобретение жилья. Предположительно, такие факты будут выявлены в нескольких регионах страны.
Напомним, в Атырауской области проводятся масштабные следственно-оперативные мероприятия по делу об выведении более 200 млрд пенсионных накоплений. Организаторы схем использовали более 30 стоматологических клиник, якобы расположенных в Атырау, Астане, Алматы, Шымкенте, Актау и других регионах страны. На самом деле данные медорганизации существовали лишь на бумаге, услуги гражданам они не оказывали. У них отсутствовали помещения, оборудование и квалифицированные сотрудники. Руководители и учредители стоматологических клиник даже не имели медицинского образования.
Ранее о преступных схемах по выведению средств из ЕНПФ на якобы стоматологические услуги доложил президенту РК глава АФМ Жанат Элиманов.
11 сентября, после заявлений о крупных аферах по незаконному выводу средств из ЕНПФ, в "Отбасы банке" (уполномоченный оператор по использованию ЕПВ) сообщили о решении правительства с 15 сентября 2025 года по 15 апреля 2026 года на платформе enpf-otbasy.kz приостановить прием заявок на лечение зубов. При этом отмечалось, что заявки, поданные до этой даты, будут отработаны в штатном режиме.
Позже стало известно, что Министерство здравоохранения РК намерено внести изменения в приказ об использовании единовременных пенсионных выплат.
Несколько дней назад на пресс-конференции в правительстве министр здравоохранения Акмарал Альназарова сообщила, что запрет на использование излишков пенсионных накоплений коснется только лечения зубов, но не распространится на другие медицинские услуги.
По словам Альназаровой, казахстанцы могут использовать пенсионные накопления для лечения по семи направлениям, включая орфанные заболевания, офтальмологические и реконструктивные операции.
На сегодня принято решение исключить только стоматологические услуги. Министр пояснила, что меры были приняты на фоне нескольких уголовных дел по нелегальному выведению средств из ЕНПФ.
16.10.2025, 11:58 67661
Развращение семиклассницы в Алматинской области: установлено семь несовершеннолетних
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Конаев. 16 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Уполномоченная по правам ребенка Динара Закиева прокомментировала факт развращения семиклассницы в селе Каргалы Жамбылского района, сообщает пресс-служба департамента полиции региона.
Установлены семь несовершеннолетних. Идет следствие", - сообщила она на своей странице в Сети.
Ранее соцсетях появилась информацияо том, что группа лиц совершила противоправные действия в отношении девочки-сироты в селе Каргалы Жамбылского района Алматинской области. Сообщается, что произошедшее засняли на видео и разместили его в интернете. В департаменте полиции прокомментировали ситуацию.
Также на сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с обзором "Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
17.10.2025, 08:40Temu вытесняет местных производителей с европейского рынка - эксперт 17.10.2025, 09:3260506Казахстан намерен продлить запрет на ввоз яиц 17.10.2025, 09:1255451Восемь новых водохранилищ построят в области Жетысу 17.10.2025, 12:0649801Россия является основным торговым партнером Казахстана 17.10.2025, 11:1047791Минздрав изменил размеры и сроки отчислений на ОСМС 11.10.2025, 11:10286891Порядка 40 контрактов на 244 млрд тенге заключили крупные нефтегазовые компании в Актау 13.10.2025, 09:40250986Вступили в силу новые правила въезда в Шенгенскую зону 13.10.2025, 17:42Без интернета и SMS: в Beeline и Kcell прокомментировали проблемы пользователей казахстанских SIM-карт в России243741Без интернета и SMS: в Beeline и Kcell прокомментировали проблемы пользователей казахстанских SIM-карт в России 13.10.2025, 15:11Полицейский без сознания рядом с бездыханным телом женщины в Караганде: глава МВД назвал случай позорным240941Полицейский без сознания рядом с бездыханным телом женщины в Караганде: глава МВД назвал случай позорным 13.10.2025, 13:40Здоровье зубов и десен связано со всем организмом - врач высказалась о запрете использовать пенсионные излишки на стоматологию239881Здоровье зубов и десен связано со всем организмом - врач высказалась о запрете использовать пенсионные излишки на стоматологию 25.09.2025, 16:40Си Цзиньпин посетил посвященный 70-летию образования Синьцзян-Уйгурского автономного района гала-концерт530926Си Цзиньпин посетил посвященный 70-летию образования Синьцзян-Уйгурского автономного района гала-концерт 25.09.2025, 17:29522181Эксперт: Высокий уровень внешней открытости позволяет миру увидеть подлинный Синьцзян 25.09.2025, 10:15512746В Ланьчжоу представлена Национальная демонстрационная база современных агропромышленных цепочек 30.09.2025, 22:35464001Большие гастроли: Казахстан и Россия укрепляют межкультурное сотрудничество 01.10.2025, 16:31452441За нарушения пожарной безопасности казахстанцам выписали штрафы на более чем 87 млн тенге
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Казахстанцы больше не смогут использовать излишки пенсионных накоплений на лечение зубов. Решение связано с многочисленными случаями фальсификации медицинских документов и нецелевого использования пенсионных накоплений. В то же время услуги стоматологов не входят в ОСМС и остаются одними из самых дорогостоящих в стране. Для многих граждан возможность использовать излишки пенсионных накоплений являлась единственным способом получить необходимое лечение. Как вы относитесь к этому нововведению?