В Мангистауской области недобросовестный застройщик обманул дольщиков на 5,5 млрд тенге

Фото: depositphotos.com

Рассказать друзьям

Конаев. 16 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Информация об убийстве девушки в Каскелене появилась в соцсетях 15 октября. В четверг, 16 октября, в полиции Алматинской области сообщили, что по факту убийства возбуждено уголовное дело.





В ведомстве добавили, что по горячим следам был установлен, задержан и доставлен в подразделение полиции 20-летний подозреваемый.





Он признал свою причастность к преступлению. В настоящее время по делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на всестороннее, полное и объективное установление всех обстоятельств произошедшего", - сообщили в полиции.



