11.11.2025, 20:23 26251
В Мангистауской области задержан сотрудник транспортной прокуратуры
Фото: Polisia.kz
Рассказать друзьям
Актау. 11 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Мангистауской области задержан сотрудник транспортной прокуратуры по подозрению в совершении мошеннических действий, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.
Подразделением внутренней безопасности Генеральной прокуратуры совместно с ДКНБ Мангистауской области 9 ноября по подозрению в совершении мошеннических действий задержан сотрудник Мангистауской транспортной прокуратуры, фактически не исполнявший служебные обязанности в связи с нахождением с 2024 года в декретном отпуске по уходу за ребенком", - говорится в сообщении ведомства.
В настоящее время проводятся необходимые следственные действия. Иная информация разглашению не подлежит.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
новости по теме
12.11.2025, 15:15 1371
В Аксу экс-чиновник осужден за покупку непригодных квартир для нуждающихся
На момент покупки квартиры были недостроенными
Рассказать друзьям
Павлодар. 12 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Аксу Павлодарской области выявлен факт незаконного приобретения 24 квартир, не пригодных для проживания. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре.
Проверка установила, что на момент покупки отделом строительства Аксу квартиры находились в стадии незавершенного строительства и не соответствовали требованиям для заселения.
В результате противоправных действий бывшего руководителя отдела строительства государству причинен ущерб свыше 50 миллионов тенге.
По итогам судебного разбирательства межрайонный суд города Аксу признал чиновника виновным в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия, и приговорил его к двум годам лишения свободы.
Согласно информации прокуратуры, судебный акт пока не вступил в законную силу.
После вмешательства надзорных органов выявленные нарушения устранены, очередники, в итоге получили долгожданные квартиры.
Ранее сообщалось что детей-сирот незаконно лишили права на получение жилья в Кызылординской области.
О других резонансных преступлениях мы рассказываем в обзоре "Социальная деградация".
11.11.2025, 12:38 36886
Ущерб свыше 1,2 млрд тенге: в Алматы троих осудили по делу о незаконной регистрации авто
На учет незаконно поставлены 132 автомашины
Рассказать друзьям
Алматы. 11 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы троих приговорили к лишению свободы по делу о незаконной постановке на регистрационный учет транспортных средств, сообщает Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу.
Приговором суда трем виновным назначено наказание в виде лишения свободы от 3 до 4 лет 6 месяцев, а также конфискованы 7 автомашин, приобретенных на преступные доходы", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что приговор уже вступил в законную силу.
В течение трех лет группа лиц при содействии сотрудников спецЦОНа Алматы обеспечивала фиктивную регистрацию автомашин, минуя уплату установленных сборов за первичную регистрацию. Организаторы схемы действовали через посредников, которые подыскивали владельцев автомобилей, желавших избежать уплаты сборов. Для прикрытия противоправных действий использовались подставные лица, на имена которых оформлялись документы и регистрационные записи. Далее сотрудники спецЦОНа, используя доступ к информационной системе, вносили заведомо ложные сведения, обеспечивая незаконную регистрацию транспортных средств", - пояснили в агентстве.
По данным АФМ, в результате на учет незаконно поставлены 132 автомашины, государству причинен ущерб на сумму свыше 1,2 млрд тенге.
В ходе следствия добровольно возмещены сборы на сумму 273 млн тенге", - добавили в пресс-службе.
Ранее Генеральной прокуратурой Казахстана из России был экстрадирован подозреваемый в участии в преступной группе, организовавшей незаконную легализацию грузовых транспортных средств в области Жетысу, ввезенных в страну из-за рубежа.
11.11.2025, 11:17 38301
Похищение человека и вымогательство: жителя Алматинской области осудили на 12 лет
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Талгар. 11 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Талгарский районный суд Алматинской области приговорил жителя региона к 12 года лишения свободы по делу об организации похищения человека, умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, вымогательстве, сообщает пресс-служба суда.
К.Х. как организатору преступлений - наказание в виде 12 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.
Также в суде озвучили приговор в отношении других фигурантов дела.
Қ. с учетом предыдущей судимости за тяжкое преступление (хулиганство) - 9 лет 6 месяцев лишения свободы; Ақ. с учетом предыдущей судимости за тяжкое преступление (хулиганство) - 8 лет 6 месяцев лишения свободы; С. с учетом предыдущей судимости за особо тяжкое преступление (убийство) - 22 года лишения свободы; Ал. и Ас. (ранее не судимым) - 8 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что приговор еще не вступил в законную силу.
К.Х., действуя в сговоре с остальными подсудимыми, организовал нападение на гражданина А. с применением физического насилия. Подсудимые Қ, Ақ, Ал., Ас., С. насильно посадили А. в автомобиль и вывезли за пределы населенного пункта, где продолжили избиение. В результате указанных действий был причинен тяжкий вред здоровью потерпевшего. Кроме того, К.Х. совместно с другими лицами, применяя насилие, вымогал денежные средства у гр. Т. в размере 1 000 000 тенге", - добавили в суде.
По информации СМИ, осужденный на 12 лет подсудимый - Хасан Касымбаев.
Напомним, Касымбаев был задержан 2 ноября по подозрению в соучастии в похищении человека и причинении тяжкого вреда здоровью.
Позже решением следственного суда города Конаева Хасан Касымбаев арестован на два месяца.
Ранее он записал видеообращение, в котором опроверг информацию о своей причастности к ОПГ и заявил, что распространяемая о нем в соцсетях информация является фейком.
10.11.2025, 12:31 68351
Предназначенные для беременных женщин соцвыплаты похитила мошенница в Шымкенте
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Шымкент. 10 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратура Шымкента начала досудебное расследование по факту незаконного получения социальных выплат.
В ходе анализа законности назначения социальных выплат установлены факты незаконных действий со стороны гражданки У., которая с помощью ключей ЭЦП индивидуальных предпринимателей фиктивно трудоустраивала беременных женщин на предприятиях. Далее она незаконно оформляла социальные выплаты на беременных женщин и тратила установленные средства на собственные нужды", - рассказали в прокуратуре.
В результате незаконной деятельности государству причинен ущерб в размере 217 миллионов тенге.
По данному факту начато досудебное расследование по статье 190 УК "Мошенничество". Материалы направлены в департамент экономических расследований Шымкента.
Проводятся следственные действия, направленные на полное выяснение обстоятельств дела.
Ранее бухгалтеры одной из поликлиник Алматы похитили более 340 млн тенге.
10.11.2025, 12:03 69876
Фиктивные документы и незаконный экспорт рыбы: руководителей ТОО осудили в Кызылординской области
Фото: Polisia.kz
Рассказать друзьям
Кызылорда. 10 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Департамент АФМ Кызылординской области при координации транспортной прокуратуры завершил расследование в отношении руководства ТОО "СПК Кызылорда Балык".
В 2022 году должностные лица предприятия, предоставив в таможенные органы недостоверные сведения, организовали экспорт филе судака общим весом более 75 тонн на сумму 254 млн тенге в страны Европейского союза. Для придания законного вида происхождению рыбной продукции предприятие оформляло фиктивные документы о приобретении рыбы у аффилированных лиц и хозяйств, не имевших фактических условий для разведения или выращивания рыбы. Водоемы на территории хозяйства были полностью пересохшими, а указанные в документации грузовики фактически не осуществляли перевозку и не были оснащены холодильным оборудованием, необходимым для транспортировки охлажденной рыбы", - рассказали в АФМ.
Также расследование установило факты выписки фиктивных счетов-фактур и неправомерной выдачи ветеринарных справок на перевозку рыбной продукции.
Приговором суда учредитель предприятия Ерхатов А. и директор Кайыпназарова Л. признаны виновными и осуждены к ограничению свободы сроком на 2 года. В пользу государства взыскан преступный доход в размере 254 млн тенге", - проинформировали в агентстве.
Приговор суда в законную силу не вступил.
10.11.2025, 10:29 72916
Пехотный огнемет, автоматы Калашникова, пистолеты изъял КНБ в Астане и Алматы
Фото: КНБ РК
Рассказать друзьям
Астана. 10 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В октябре 2025 года КНБ совместно с органами полиции и при координации прокуратуры в Астане, Алматы и девяти областях проведен ряд оперативно-розыскных мероприятий по пресечению незаконного оборота оружия, сообщили в пресс-службе КНБ.
Изъято 40 единиц оружия: пехотный огнемет, 4 автомата Калашникова, 12 пистолетов, 23 ружья, 5 гранат и более 800 боеприпасов. По указанным фактам проводятся следственно-оперативные мероприятия", - проинформировали в комитете.
КНБ продолжает работу по противодействию незаконному обороту оружия и боеприпасов. Иная информация разглашению не подлежит, отметили в ведомстве.
Ранее в Казахстане изъяли похищенное во время январских событий оружие.
08.11.2025, 11:43 126916
В Казахстане пресечен канал поставки наркотиков на 3,1 млрд тенге
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 8 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Транспортные полицейские Казахстана ликвидировали канал поставки наркотиков на 3 млрд 150 млн тенге, сообщает Polisia.kz.
C 1 июня по 31 октября 2025 года на обслуживаемом участке департамента полиции на транспорте проведено оперативно-профилактическое мероприятие "Қарасора-2025", в ходе которого пресечен крупный канал поставки и сбыта наркотиков на сумму 3,15 млрд тенге.
Также сообщается, что в ходе мероприятия выявлены и пресечены многочисленные правонарушения, в том числе: 159 наркопреступлений в целом; 2 факта создания транснациональной организованной преступной группы; 22 факта сбыта наркотических средств; 8 фактов хранения в особо крупном размере; 4 факта контрабанды; 2 факта пропаганды наркотиков; 7 фактов незаконной культивации наркосодержащих растений.
По результатам оперативно-розыскных мероприятий из незаконного оборота изъято свыше 705 кг наркотических средств, в том числе 105 кг мефедрона. Изъятые наркотические средства предназначались для последующей реализации на черном рынке.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
08.11.2025, 11:10 127351
Мужчина погиб при обрушении плиты перекрытия в строящейся школе в Павлодаре
Фото: Акимат Павлодарской области
Рассказать друзьям
Павлодар. 8 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Павлодаре под завалами рухнувшей плиты перекрытия строящейся школы обнаружено тело мужчины, сообщили в ДЧС Павлодарской области.
Плита перекрытия обрушилась на стройплощадке 7 ноября в 17.10. Здесь, по данным акимата, велась реконструкция административного здания для размещения частной школы. В ведомстве сообщили, что под завали может находиться мужчина 1967 года рождения.
Сегодня рано утром спасатели обнаружили и извлекли тело погибшего.
Кинологические расчеты и спасатели, используя аварийно-спасательное оборудование и тепловизор, определили место нахождения мужчины, пропавшего в результате обрушения", - сообщили в ДЧС области.
В результате ЧП травмы получили еще два человека, после осмотра медиками их отпустили на амбулаторное лечение.
Полицией возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ" Уголовного кодекса Республики Казахстан.
Проводится расследование по установлению всех обстоятельств произошедшего.
Напомним, в сентябре крыша обрушилась в строящейся школе в Кульсары. Летом крыша обвалилась в актовом зале в школе села Курык Мангистауской области.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
12.11.2025, 10:46В Казахстане запускают систему маркирования древесины 12.11.2025, 09:3619051В Казахстане планируют сохранить оптовые цены на сжиженный нефтяной газ 12.11.2025, 11:2118241Как будут ограничивать школьникам доступ к смартфонам и соцсетям: ответ Минцифры 12.11.2025, 12:0115011В Казахстане появится самостоятельный закон о кибербезопасности 12.11.2025, 08:4511111Крушение военного самолета Турции: лайнер мог рухнуть из-за внешнего вмешательства 05.11.2025, 19:21289951Депутат Нургуль Тау заявила, что банки выводят деньги за рубеж 06.11.2025, 12:13282581"Хлам" на дорогах: половина мотоциклов и мопедов в Казахстане старше 20 лет 07.11.2025, 15:23278781Казахстан и Китай перейдут к безлимитной системе выдачи разрешений на автоперевозки 06.11.2025, 11:44278416Почему на пенсионные излишки больше нельзя лечить зубы, пояснили в Минздраве 06.11.2025, 18:28Национальный ядерный центр Казахстана и "Росатом" договорились сотрудничать в сфере захоронения радиоактивных отходов275256Национальный ядерный центр Казахстана и "Росатом" договорились сотрудничать в сфере захоронения радиоактивных отходов 14.10.2025, 07:27428056В Пекине стартовал Международный фестиваль света в районе Чаоян 20.10.2025, 17:35419356Президент Азербайджана прибыл с госвизитом в Казахстан 20.10.2025, 17:10Жестокое обращение с малышами в детсаду Павлодара: расследование потребовало дополнительного времени413416Жестокое обращение с малышами в детсаду Павлодара: расследование потребовало дополнительного времени 20.10.2025, 16:50Жители домов по проспекту Аль-Фараби выступили против строительства жилого комплекса и бизнес-центра, указывая на нарушения градостроительных и экологических норм383176Жители домов по проспекту Аль-Фараби выступили против строительства жилого комплекса и бизнес-центра, указывая на нарушения градостроительных и экологических норм 20.10.2025, 16:10365281Пользователи Kcell вновь жалуются на проблемы с интернетом и отправкой SMS в России
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Казахстанцы больше не смогут использовать излишки пенсионных накоплений на лечение зубов. Решение связано с многочисленными случаями фальсификации медицинских документов и нецелевого использования пенсионных накоплений. В то же время услуги стоматологов не входят в ОСМС и остаются одними из самых дорогостоящих в стране. Для многих граждан возможность использовать излишки пенсионных накоплений являлась единственным способом получить необходимое лечение. Как вы относитесь к этому нововведению?