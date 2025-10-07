Более десяти случаев незаконной добычи полезных ископаемых выявили в Павлодарской области

В Баянаульском районе предприятие осуществляло добычу золота и серебра без экологического разрешения

Рассказать друзьям

Павлодар. 6 октября. KAZAKHSTAN TODAY - 12 фактов незаконного недропользования установлены в Павлодарской области, - 12 фактов незаконного недропользования установлены в Павлодарской области, сообщили в прокуратуре региона.





Как сообщили в прокуратуре, в Баянаульском районе ТОО "IBM Gold" с начала года осуществляло добычу золота и серебра без экологического разрешения.





Незаконным недропользованием занимались еще 11 предприятий. В восьми случаях на карьерах добычу полезных ископаемых вели за пределами контрактных территорий. Также выявлены факты незаконного продления сроков действия контрактов на добычу.





В ведомстве заверили, что по всем нарушениям приняты соответствующие меры, в том числе процессуального характера.



