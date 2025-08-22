21.08.2025, 14:17 33841
Карьеры размером с озера, в которых велась незаконная добыча полезных ископаемых, обнаружили в Алматинской области
Ведется расследование по статье УК РК "Самовольное пользование недрами", техника водворена на штрафстоянку
Рассказать друзьям
Конаев. 21 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Жамбылском районе выявлены 7 фактов незаконной добычи полезных ископаемых без разрешительных документов, сообщили в прокуратуре Алматинской области.
Как рассказали в прокуратуре, на одном из участков обнаружены ямы большого размера, сопоставимые по площади с малыми озерами.
В настоящее время ведется досудебное расследование по статье УК РК "Самовольное пользование недрами". Техника, использовавшаяся при добыче, водворена на штрафстоянку.
Органы прокуратуры предупреждают, что за недропользование без лицензий или разрешительных документов предусмотрена административная и даже уголовная ответственность.
Действует единый телефон доверия по вопросам незаконной добычи недр. В случае выявления подобных фактов гражданам рекомендуется незамедлительно сообщать обо всех случаях по номеру: +7 705 727 4809", - добавили в пресс-службе ведомства.
Ранее незаконных золотодобытчиков задержали в ВКО.
новости по теме
22.08.2025, 11:15 7831
Убедил оформить автокредиты и продал купленные автомобили за границу - в Астане вынесли приговор лжепредпринимателю
Ущерб потерпевшим превысил 270 млн тенге
Рассказать друзьям
Астана. 22 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане вынесли приговор мошеннику, который обманом убедил четверых казахстанцев оформить на себя автокредиты, а приобретенные автомобили продал в Россию, сообщили в прокуратуре Астаны.
Житель столицы, представляясь состоятельным предпринимателем, убедил четырех потерпевших оформить на себя автокредиты под предлогом делового сотрудничества.
Он обещал сам выплачивать займы и использовать машины в бизнесе, однако вскоре переправил автомобили в Россию и продал, а полученные деньги потратил на свои нужды", - рассказали в пресс-службе ведомства.
В итоге потерпевшие остались с многомиллионными долгами. Сумма ущерба превысила 270 млн тенге.
Суд признал злоумышленника виновным и приговорил к 6 годам 8 месяцам лишения свободы.
Приговор не вступил в законную силу.
Ранее в Нацбанке казахстанцев предупредили о новых уловках мошенников.
21.08.2025, 12:21 36936
Автоматы и боеприпасы: похищенное во время январских событий продолжают находить в Казахстане
Фото: depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 21 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Похищенное во время январских событий продолжают находить регионах Казахстана, сообщает пресс-служба Комитета национальной безопасности Казахстана.
С начала августа 2025 года КНБ совместно с органами полиции и при координации прокуратуры в городах Астана, Шымкент, Атырауской, Жамбылской, Карагандинской, Павлодарской, Северо-Казахстанской областях и области Ұлытау проведен ряд оперативно-розыскных мероприятий по поиску и изъятию из незаконного оборота оружия, в том числе похищенного во время январских событий. Изъято 12 автоматов Калашникова, 6 пистолетов, 15 ружей, 3 гранаты и более 500 единиц боеприпасов", - заявили в комитете.
Подчеркивается, что по указанным фактам проводятся следственно-оперативные мероприятия.
Ранее похищенное во время январских событий оружие изъяли в Казахстане.
21.08.2025, 10:35 42551
Подозреваемых в разбойном нападении задержали в Алматы
Фото: Polisia.kz
Рассказать друзьям
Алматы. 21 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы полицейские задержали подозреваемых в разбойном нападении, сообщает Polisia.kz.
Около двух часов ночи двое неизвестных проникли в квартиру семейной пары. Угрожая и применяя насилие, злоумышленники потребовали деньги и ценности. В результате нападения они завладели небольшой суммой сбережений и золотыми изделиями", - проинформировали в полиции.
Сообщается, что хозяину квартиры были нанесены тяжелые телесные повреждения, мужчина находится в больнице в тяжелом состоянии.
Сотрудники полиции установили и задержали подозреваемых. Оба оказались ранее судимыми. У них изъяты вещественные доказательства, подтверждающие причастность к преступлению. В настоящее время задержанные водворены под стражу.
20.08.2025, 20:06 65256
В Астане 26-летнего пранкера арестовали на 10 суток
Он инсценировал поломку лифта и намеренно напугал девушку
Рассказать друзьям
Астана. 20 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе мониторинга социальных сетей сотрудники полиции обнаружили видео, на котором мужчина, переодевшись в устрашающий костюм, инсценировал поломку лифта и намеренно напугал девушку, сообщает пресс-служба МВД РК.
По данному факту задержан 26-летний житель столицы. За совершение мелкого хулиганства суд постановил арестовать его на десять суток.
Полиция напоминает: подобные "шутки" могут нанести психологический вред и представлять угрозу безопасности", - говорится в сообщении.
Напомним, в феврале жителя Астаны арестовали на 15 суток за пранк с игрушечным пистолетом.
20.08.2025, 18:21 68586
Свыше 300 млн тенге на "пожертвования": в Астане детей незаконно вовлекали в сбор денег на улицах города
Фото: depositphotos.com
Рассказать друзьям
Астана. 20 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане детей незаконно вовлекали в сбор денег на улицах города в качестве волонтеров, сообщает столичная прокуратура.
Всего установлено 8 несовершеннолетних, которых вовлекли в качестве волонтеров 3 благотворительных фонда без каких-либо договоров. Указанные фонды под предлогом "пожертвований" собрали деньги в других целях на общую сумму порядка 340 млн тенге. По данному факту возбуждено уголовное дело. В рамках дела будет дана отдельная правовая оценка действиям должностных лиц фонда по вовлечению несовершеннолетних в незаконную деятельность", - заявили в прокуратуре.
В Комитете по охране прав детей Министерства просвещения также прокомментировали информацию.
Труд несовершеннолетних регулируется Трудовым кодексом РК. Работодатель обязан заключать трудовой договор, в противном случае наступает административная ответственность. Вовлечение детей в виды деятельности, запрещенные законом, влечет уголовную ответственность", - заявили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что в Жамбылской области детей держали в рабстве.
20.08.2025, 17:40 70411
Задержание главного архитектора Шымкента подтвердили в городском акимате
Фото: pixabay.com
Рассказать друзьям
Шымкент. 20 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Задержание главного архитектора города Шымкента Армана Абдешова подтвердил в ходе брифинга заместитель акима мегаполиса Сарсен Куранбек, сообщает ИА "Международное информационное агентство "Казинформ".
Хотим отметить, что данная ситуация не относится к его работе на государственной службе в Шымкенте, а связана с ранее занимаемыми должностями. Компетентные органы действительно проявили интерес к его прошлой деятельности, и по этому поводу возникли определенные вопросы", - заявил Сарсен Куранбек.
Подчеркивается, что по указанному факту ведется досудебное расследование.
Ранее в Алматы экс-чиновников арестовали по делу о взяточничестве в особо крупном размере.
20.08.2025, 16:38 72971
Провозившего для кибермошенников оборудование иностранца задержали на границе с Узбекистаном
Задержание проведено в рамках расследования уголовного дела в отношении ОПГ кибермошенников
Рассказать друзьям
Туркестан. 20 августа. KAZAKHSTAN TODAY - На территории Туркестанской области задержан иностранный гражданин, подозреваемый в пособничестве к интернет-мошенничеству организованно-преступной группы, сообщили в прокуратуре области.
В прокуратуре рассказали, что задержание иностранца было проведено в рамках расследования уголовного дела в отношении ОПГ кибермошенников.
Подозреваемый был задержан при пересечении казахстанской границы на пограничном пункте "Капланбек". Он поставлял для мошенников SIM-box. С помощью этого устройства злоумышленники связывались с жителями Казахстана по различным отечественным мобильным номерам и скрывали свои следы.
Прокуратура проверяет причастность задержанного к другим преступлениям.
Ранее 18-летнего россиянина задержали в Алматы с SIM-box и 300 SIM-картами.
20.08.2025, 12:13 77776
Во дворе одного из домов Мангистауской области нашли туши и рога сайги
Зарегистрировано уголовное дело
Фото: Polisia.kz
Рассказать друзьям
Астана. 20 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Во дворе одного из домов в селе Турыш Бейнеуского района Мангистауской области полицейские нашли девять туш и тридцать рогов сайги, сообщает Polisia.kz.
Выявлен факт незаконного хранения туш и рогов сайги. В результате обыска обнаружено и изъято 9 туш сайги (...) 30 рогов сайги, а также боеприпасы калибра 16 миллиметров и иные вещественные доказательства", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что по данному факту зарегистрировано уголовное дело, а в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Напомним, в мае 2023 года в Минэкологии РК сообщили, что, по данным авиаучета, численность сайгаков в Казахстане достигла почти 2 млн.
В связи с якобы слишком возросшей популяцией животных депутаты агропартии "Ауыл" в 2023 году обратились к премьер-министру с депзапросом, в котором предложили пустить часть сайгаков на производство, использовать их рога, мясо и шкуру, тем самым "помочь" фермерам. "Международные эксперты" тоже сочли возможным убой сайгаков в Казахстане.
Заведующий лабораторией биоценологии и охотоведения РГП "Институт зоологии" Константин Плахов в эксклюзивном интервью Kazakhstan Today прокомментировал предложение депутатов сократить популяцию сайгаков.
Позже сайгаков включили в перечень видов животных, численность которых подлежит регулированию. В связи с этим в Западно-Казахстанской области подготовились к промышленному истреблению сайги. На убой было решено отправить 226 тысяч сайгаков. Их мясо собирались продавать на рынках по 1000-1200 тенге за килограмм.
Зимой 2024 года отстрел сайгаков был временно приостановлен. По данным на май 2025 года, популяция выросла до 4,1 млн особей.
В конце июня 2025 года министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев по итогам обсуждения с фермерскими и крестьянскими хозяйствами Западно-Казахстанской области озвучил принятое решение о регулировании численности сайгаков.
Стоит отметить, что вопрос регулирования численности уникальных животных стал одной из наиболее обсуждаемых тем в казахстанском обществе. Не все казахстанцы поддержали идею уничтожения сайгаков и даже создали петицию об отмене отстрела антилоп. Они считают, что сокращать численность сайги категорически нельзя, ведь после такого вмешательства человека они вновь могут оказаться на грани вымирания.
Ранее на сайте информационного агентства Kazakhstan Today проводился опрос. Респондентам предлагалось ответить на вопрос: "Сайгаки - уникальные животные, которые являются настоящим символом казахской степи. Еще осенью 2023 года сайгу включили в перечень животных, подлежащих регулированию. Позже выяснилось, что отлов оказался сложным. И Минэкологии объявило, что антилоп будут отстреливать. В феврале прошлого года отстрел сайгаков был временно приостановлен. Считаете ли вы необходимым возобновление отстрела уникальных животных?"
46% участников опроса ответили: "Нет, отстреливать сайгаков нельзя"; 37% выбрали ответ: "Необходимо создать заповедник и заботиться о популяции сайги"; 12% считают, что отстрел необходим, а 5% ответили: "Мне все равно".
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
22.08.2025, 09:16В пятницу в Казахстане ожидаются сильная жара и дожди 22.08.2025, 09:3319286Средний размер пенсии назвали в Минтруда 22.08.2025, 10:3614836Казахстан планирует вдвое увеличить авиапарк к 2030 году 22.08.2025, 12:1910856АЗРК намерено провести расследование в отношении АО "Казахтелеком" 22.08.2025, 13:398391Токаев расширил полномочия АЗРК 15.08.2025, 18:27399626В Алматы стартует "Неделя зеленой мобильности" 15.08.2025, 17:10388196Дожди ожидаются в Казахстане в выходные 15.08.2025, 14:43379221В СКО наказали чиновников за искажение данных о ликвидации несанкционированных свалок 15.08.2025, 09:55309796В Казахстане стартовала уборочная: намолочено 1,6 млн тонн зерна 17.08.2025, 10:01276916Дожди с грозами прогнозируют синоптики 17 августа в Казахстане 13.08.2025, 18:37498156Опрос КТ: 55% респондентов не готовы платить больше за спутниковый интернет 14.08.2025, 09:22В Кызылорде вынесен приговор по делу о хищении 88 млн тенге у оказывающих услуги на платформе "Даму Бала" предпринимателей466646В Кызылорде вынесен приговор по делу о хищении 88 млн тенге у оказывающих услуги на платформе "Даму Бала" предпринимателей 13.08.2025, 18:18405376Двухэтажное здание сносят в центре Алматы 15.08.2025, 18:27399626В Алматы стартует "Неделя зеленой мобильности" 15.08.2025, 17:10388196Дожди ожидаются в Казахстане в выходные
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Рост тарифов на коммунальные услуги в Казахстане за последний год был значительным. При этом в 2026 году тарифы на услуги ЖКХ могут вырасти на 20–30% в стране. Считаете ли вы, что государство должно сдерживать рост тарифов?