Похитили деньги на систему оповещения: в Алматы вынесли приговор трем заместителям главы ДЧС
Фото: Depositphotos
Алматы. 3 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Военный суд Алматинского гарнизона вынес приговор трем заместителям начальника департамента по чрезвычайным ситуациям Алматы по делу о халатности и хищениях, сообщает пресс-служба горпрокуратуры.
23 января 2024 года на территории города Алматы произошло землетрясение. При этом закупленная ранее автоматизированная система раннего оповещения (АСРО) не сработала и не обеспечила своевременное информирование населения", - говорится в сообщении.
Прокуратура города Алматы провела проверку законности приобретения указанной системы в деятельности департамента по чрезвычайным ситуациями выявила признаки хищения бюджетных средств, в связи с чем было начато досудебное расследование.
Следствие установило, что генеральный директор ТОО "TNS-INTEC", действуя из корыстных побуждений, организовал поставку некачественного оборудования и фиктивное оформление актов выполненных работ, похитив бюджетные средства в особо крупном размере", - рассказали в ведомстве.
К уголовной ответственности привлечены 3 заместителя начальника Департамента по чрезвычайным ситуациям города Алматы, проявившие халатность при приемке оборудования, а также представители авторского и технического надзора, не обеспечившие должный контроль.
Суд признал всех подсудимых виновными и назначил наказание в виде лишения свободы с запретом занимать определенные должности в государственных и квазигосударственных органах", - сообщили в прокуратуре.
Напомним, в январе 2024 года в Алматы произошло сильное землетрясение магнитудой 6,7 на границе Кыргызстана и Китая. Жители Алматы ощутили подземные толчки силой пять баллов. Необходимо отметить, что в момент землетрясения не были включены сирены и система оповещения о землетрясении. Люди без своевременной информации и четких действий подверглись панике. Жители города хаотично покидали свои дома, несколько человек выпрыгнули из окон, в результате чего были травмированы. Тогда в Алматы пострадали 67 человек. Позже в регионе ощущалась серия афтершоков.
Еще одно пятибалльное землетрясение, эпицентр которого находился уже на территории Казахстана, произошло в начале марта. В МЧС РК заявили, что в городе была незамедлительно запущена сирена и перехват теле- и радиоканалов. Однако, по словам некоторых алматинцев, во время землетрясения SMS-оповещения не поступали, но сработала система оповещения Android. Как сообщили жители города, SMS-оповещения начали поступать только после подземных толчков. После землетрясения, напугавшего горожан, на дорогах Алматы наблюдался транспортный коллапс. Алматинцы жаловались на резко подорожавшее такси, плохую сотовую связь и интернет после землетрясения. Находясь в панике, горожане не могли дозвониться до своих близких, чтобы удостовериться в их безопасности. Позже в Алматы была внедрена новая система оповещения о ЧС.
В этом году 21 сентября и 23 октября алматинцы получили на сотовые телефоны уведомление о землетрясении. Однако подземные толчки в городе не ощущались. В ДЧС Алматы заявили, что уведомление о сейсмособытии было сформировано автоматически, это не ошибка, а часть работы системы в тестово-боевом режиме.
8 октября, на заседании мажилиса, где депутаты рассмотрели проект нового Строительного кодекса, мажилисмен Бакытжан Базарбек потребовал запретить строительство многоквартирных домов на тектонических разломах, в предгорьях и селеопасных зонах.