Казахстанские сейсмологи за месяц зафиксировали более восьми тысяч афтершоков
Алматы. 25 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские сейсмологи за месяц зафиксировали свыше восьми тысяч афтершоков, заявил директор Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований Даулет Сарсенбаев.
Начиная с 23 января нашими сейсмическими станциями зарегистрировано уже более восьми тысяч афтершоков. Из них более 100 с магнитудой 5 и более. И только 20 из них, из общего количества, были ощутимы жителями и гостями южной столицы. Поводов для паники нет", - заявил Даулет Сарсенбаев, комментируя сегодняшнее землетрясение.
Напомним, сегодня утром жители Алматы ощутили землетрясение силой три балла. По информации сейсмологов, это был афтершок.
Ранее, в январе, произошло сильное землетрясение магнитудой 6,7 на границе Кыргызстана и Китая. Его эпицентр был расположен в 264 км на юго-восток от Алматы. Жители Алматы ощутили подземные толчки силой 5 баллов.
Стоит отметить, что в момент землетрясения не были включены сирены и система оповещения о землетрясении. Люди без своевременной информации и четких действий подверглись панике. Жители города хаотично покидали свои дома, несколько человек выпрыгнули из окон, в результате чего были травмированы. Всего в Алматы пострадали 67 человек.
Несколько часов люди находились на улице, опасаясь повторного землетрясения. Из-за отсутствия сведений о местонахождении пунктов сбора и проблем с уплотняющей застройкой даже на улице люди продолжали оставаться в опасности, так как стояли среди высотных зданий.
По данным портала Protenge, в минувшем году в Алматы освоили 1,1 млрд тенге, чтобы создать автоматизированную систему раннего оповещения о сильных землетрясениях. Однако она не была включена во время землетрясения. Между тем очевидцы сообщают, что за 20 секунд до подземных толчков у них сработала система оповещений Android о землетрясениях. То есть телефоны оказались более надежным средством оповещения, нежели дорогостоящая система.