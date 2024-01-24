Институту сейсмологии выделят 5 млрд тенге на соответствующее оснащение - Минобразования  

Недостаточный уровень финансирования и научного потенциала института стали очевидны только после сегодняшнего землетрясения

Фото: seismology.kz

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Алматы. 23 января. KAZAKHSTAN TODAY - На финансирование Института сейсмологии Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан планируют выделить порядка 4-5 млрд тенге, сообщил в кулуарах правительства министр высшего образования и науки РК Саясат Нурбек.





Сейчас мы предварительно закладываем порядка 4-5 млрд тенге. Но сумма будет уточняться позже, после заседания научно-технической комиссии", - рассказал министр науки Казахстана.









По его словам, недостаточный уровень финансирования и научного потенциала института стали очевидны только после землетрясения, произошедшего ночью 23 января.





С прошлого года у нас была отдельная программа, в этом году уже закладываем большой пакет финансирования на соответствующее оснащение, усиление кадрового потенциала. По договоренности с МЧС мы также закладываем отдельное финансирование для поддержки этого института", - добавил Саясат Нурбек.





Между тем ресурс Protenge сообщает, что в Алматы в минувшем году освоили 1,1 млрд тенге, чтобы создать автоматизированную систему раннего оповещения о сильных землетрясениях. Однако этой ночью она не сработала.



"Контракт на 1,1 млрд тенге ДЧС Алматы подписал еще в 2022 году, договор исполнили, деньги выплатили в конце 2023 года. В документах сказано, что система должна выдавать сигнал о приближении разрушительной сейсмической волны в Алматы в автоматическом режиме и заблаговременно оповещать население с помощью мобильного приложения и сиренно-речевых устройств города", - пишет паблик.





На вопрос, почему же система не сработала, начальник ДЧС Алматы Нурлан Атыгаев ответил, что сирены включаются только при землетрясениях от 5,5 балла. В Алматы было зафиксировано от 4 до 5 баллов.





Включать сирену не было необходимости и смысла, она бы больше создала ажиотажа и было бы больше шуму",- заявил Атыгаев.





Почему казахстанцев не оповестили хотя бы по СМС - неясно, пишет паблик.





Ранее о несработавшей системе высказался премьер-министр Алихан Смаилов.





Люди без своевременной информации и четких действий подверглись панике. Они пострадали от необдуманных действий, когда выпрыгивали со 2-го, 3-го этажей. Это свидетельствует о том, что надо было своевременно включить системы оповещения, как можно раньше объявить населению и рассылать сообщения", - заявил глава правительства.





Он поручил откорректировать планы действий по ликвидации последствий землетрясений.





Между тем очевидцы сообщают, что за 20 секунд до подземных толчков у них сработала система оповещений Android о землетрясениях, а после них пришло сообщение, что магнитуда составила 6,2. Т.е. телефоны оказались более надежным средством оповещения, нежели дорогостоящая система.





Напомним, землетрясение силой 5 баллов сегодня в первом часу ночи ощутили жители Алматы. Его эпицентр был расположен в 264 км на юго-восток от Алматы на границе Кыргызстана и Китая. В 00.42 зарегистрировано еще одно ощутимое землетрясение магнитудой 5,5 в 251 км на юго-восток от Алматы на границе Кыргызстана и Китая. Позже казахстанские сейсмологи зарегистрировали серию афтершоков.





По последним данным, в результате подземных толчков пострадали 44 человека. Люди обратились за медицинской помощью с различными формами травм, легкой и средней степени тяжести, такими как ушибы головы, защемления и растяжения конечностей. Также сообщалось о 6 пострадавших в результате землетрясения в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая.



