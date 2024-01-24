Серию афтершоков зарегистрировали казахстанские сейсмологи  

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Алматы. 23 января. KAZAKHSTAN TODAY - После сильного землетрясения на границе Кыргызстана и Китая в 00.09 зарегистрирована серия афтершоков.





Напомним, эпицентр землетрясения был расположен в 264 км на юго-восток от Алматы на границе Кыргызстана и Китая. Магнитуда MPV 6,7. Землетрясение ощущалось по шкале МSК-64 в Алматы силой 5 баллов, в Шымкенте - 2 балла.









В 00.42 зарегистрировано еще одно ощутимое землетрясение магнитудой 5,5, его эпицентр располагался также на границе Кыргызстана и Китая. В Алматы ощущались подземные толчки силой 2 балла по шкале МSК-64.





По данным Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований МЧС РК, 23 января в 01.36 зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,5 в 270 км на юго-восток от Алматы на границе Кыргызстана и Китая.





Еще два землетрясение произошли в 02.29 и 02.57. Их магнитуда составила 5,0 и 5,4.





Позже, в 03.16 и 03.42, зарегистрированы еще два землетрясение магнитудой 5,0 и 5,4.





В 04.08 зарегистрировано землетрясение магнитудой 4,6.





В 04.20 зарегистрировано еще одно землетрясение на границе Кыргызстана и Китая. Его магнитуда составила 4,7.





В 05.03 зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,3.





В 05.19 зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,8. Оно ощущалось в Алматы силой 2-3 балла.





В 05.56 произошло еще одно землетрясение магнитудой 5,2.





В 06.12 зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,3.





В 07.18 и 07.52 зарегистрировано еще два землетрясения магнитудой 5,5 и 4,6.



