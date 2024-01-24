Сильных землетрясений в Алматы в ближайшие дни не ожидается - сейсмологи
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Алматы. 23 января. KAZAKHSTAN TODAY - Сильных землетрясений в Алматы в ближайшие дни не ожидается. Об этом сообщили в ходе заседания республиканского оперативного штаба под председательством министра по чрезвычайным ситуациям Сырыма Шарипханова в Центре управления кризисными ситуациями.
По оценке сейсмической ситуации Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований МЧС, на ближайшие дни на территории Алматинского прогностического полигона интенсивностью более 7 баллов по сейсмической шкале MSK-64К не ожидаются", - сообщили в МЧС.
Согласно информации ГУ "Казселезащита", все посты по Алматы, Алматинской, Жамбылской, Туркестанской областей и области Жетысу переведены на учащенный режим наблюдения и передачи данных. Общее количество составляет 76 постов. По результатам проведенных обследований негативного воздействия землетрясение на селезащитные сооружения не оказало. В водном режиме изменений нет. Информации о сходе оползней и лавин не поступало. Проведение обследований продолжается.
Силы и средства Вооруженных сил РК находятся в пунктах постоянной дислокации.
Транспортная служба проинформировала о том, что аэропорт города Алматы функционирует в штатном режиме. В сложившейся ситуации дежурная смена действовала согласно плану по непредвиденным ситуациям.
Силы и средства службы охраны общественного порядка переведены на усиленный вариант несения службы.
Как сообщил на брифинге в Алматы директор Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований МЧС РК Даулет Сарсенбаев, после землетрясения на границе Кыргызстана и Китая было зафиксировано более 100 афтершоков. Жители Алматы ощутили не более пяти афтершоков.
Сколько может это (афтершоки. - Прим. редакции) продолжаться? К примеру возьмем прошлогодние события в Турции и Сирии - афтершоки происходят по сей день... По поводу, стоит ли ожидать более сильных, - нет. Я могу на 100% заявить, что сильных землетрясений у нас не будет и афтершоков сильных не будет. Они идут на угасание, затухание. Угрозы нет", - сказал Даулет Сарсенбаев.
По данным ДЧС города, в Алматы функционируют 843 сирены для оповещения населения при ЧС. Сирены запускаются при фиксировании сейсмостанциями колебаний магнитудой больше 5,5 и более.