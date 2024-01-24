В школах и колледжах Алматы отменили занятия первой смены

Фото: Минобороны РК

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Караганда. 23 января. KAZAKHSTAN TODAY - Военнослужащие Вооруженных сил поздравили ветерана войны Анну Котову со столетним юбилеем, сообщает пресс-служба Министерства обороны РК.





Поздравить ветерана Великой Отечественной войны Анну Котову в день ее рождения пришли представители карагандинских местных органов военного управления и воспитанники детско-юношеского движения "Жас сарбаз".





Минобороны РК





Долгожительница проживает в райцентре Осакаровского района Карагандинской области.





В 1943 году в возрасте 18 лет из Воронежской области Анна Котова была направлена в 65-й эвакуационный госпиталь 2-го Украинского фронта. Молоденькой медсестре пришлось разгружать поступавших раненых, помогать врачам при операциях, делать уколы и перевязки, раздавать лекарства, мыть полы, топить печку, стирать одежду. Благодаря ее чуткости, терпению и добросовестности выздоравливали даже самые безнадежные. Для многих тяжелораненых солдат она стала ангелом-хранителем", - сообщает пресс-служба ведомства.





Начальник отдела по делам обороны Осакаровского района майор Владимир Герега выразил Анне Никаноровне глубокое почтение и уважение за труд, стойкость и милосердие.





Ваш жизненный путь - пример истинного патриотизма, самоотверженности и жизнелюбия", - сказал Герега.





Демобилизовалась Анна Котова лишь через год после долгожданной победы. До самого выхода на заслуженный отдых в 1977 году Анна Никаноровна работала в учреждениях здравоохранения Осакаровки.





Приняв поздравления, она поблагодарила гостей за внимание и теплые слова.





Берегите и любите нашу Родину! Желаю всем только мира и благополучия", - напутствовала ветеран.





Ратный труд Анны Котовой отмечен орденом Отечественной войны II степени, медалями "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", "60 лет освобождения Украины от фашистских захватчиков", знаком "Отличник санитарной службы".