Землетрясение в Алматы: МЦРИАП списал сбой в работе системы оповещения на технологические проблемы

Сообщения были отправлены, но не дошли до абонентов

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Астана. 24 января. KAZAKHSTAN TODAY - При недавнем землетрясении в Алматы сбоя в системе оповещений не было, произошла технологическая проблема, сообщил вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан Асхат Оразбек.





Сбоя не было. Была медленная рассылка. Землетрясение произошло ночью 23 января, сообщения пришли днем - не успели", - сказал вице-министр.





По его словам, система оповещения сработала - сообщения были отправлены, но не дошли до абонентов.





Алматинцы не получили оповещения о землетрясении из-за технологической проблемы. Сообщения доходят долго, и осведомить всех граждан невозможно", - заявил замглавы ведомства.





По его словам, в парламенте рассматривают внедрение системы мгновенных коротких сообщений для населения.





В настоящее время согласно закону работу по рассылке оповещений обязаны выполнять операторы связи, у министерства такого функционала нет. При этом МЦРИАП не контролирует эту деятельность и не имеет механизма взимать штрафы с операторов за медленную рассылку.





Как уточнил спикер, на оповестительную систему деньги из бюджета не выделялись, операторы производили рассылку за свой счет. Однако финансировать новое введение мгновенных сообщений будет нужно.





Журналисты поинтересовались, почему Google смог проинформировать население за несколько секунд до толчков. На что последовал ответ: у системы Google работают собственные технологии для точечного оповещения каждого пользователя.





При этом Оразбек отметил, что некоторые алматинцы все же получили сообщения от мобильных операторов.





Дополнено 24.10.2024, 17.00





На брифинге Антикоррупционной службы официальный представитель Арман Тлеукенов сообщил, что ведомство приняло в работу заявление общественников по поводу неработающей системы оповещения.





По данному факту департаментом агентства по городу Алматы зарегистрировал обращение от ОО "Әділдік жолы". Материалы направлены в уполномоченный орган для проведения проверки. По ее результатам будет принято соответствующее процессуальное решение", - отметил спикер.





Вместе с тем в общественном объединении "Әділдік жолы" также подняли вопрос отсутствия во дворах Алматы информационных указателей для населения в случае чрезвычайных ситуаций.





На информационные указатели ДЧС Алматы в 2023 году потратил баснословные 225 миллионов тенге. Причем установку они начали судорожно после землетрясения (...) Всего по договору должно быть 23 500 табличек", - заявил руководитель "Әділдік жолы" Дидар Смагулов.





Напомним, депутаты мажилиса на сегодняшнем заседании раскритиковали работу служб ЧС во время землетрясения в Алматы. По их мнению, спасательные службы не готовы к крупным катаклизмам. Много вопросов у народных избранников также вызвала не сработавшая система оповещения за 1,1 млрд тенге. По мнению депутатов, не пришедшие вовремя уведомления о подземных толчках и незнание элементарных правил поведения в подобных ситуациях породили панику среди населения. В ДЧС причину сбоя объяснили тем, что система находится в стадии тестирования.



