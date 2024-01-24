23.01.2024, 11:31 2636
Жители Алматы ощутили подземные толчки силой 5 баллов
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Сетью сейсмических станций Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований МЧС РК 23 января 2024 года в 00.09 зарегистрировано землетрясение.
Эпицентр землетрясения расположен в 264 км на юго-восток от Алматы на границе Кыргызстана и Китая.
Энергетический класс землетрясения 15.1. Магнитуда MPV 6,7. Координаты эпицентра 41.22° с.ш. 78.65° в.д. Глубина 5 км.
Землетрясение ощущалось по шкале МSК-64 в Алматы силой 5 баллов, в Шымкенте - 2 балла.
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19.01.2024, 20:06 11096
Крещение: в Казахстане проходят купания в проруби
Фото: mitropolia.kz
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Крещение Господне отмечается 19 января, этот день считается непереходящим, то есть его дата не меняется год от года. Название праздника произошло от греческого слова, означающего "погружение в воду". Наряду с Пасхой Крещение считается самым древним христианским торжеством. Широко распространен обычай накануне торжества трижды окунуться в прорубь с освященной водой.
Записи в Евангелии рассказывают о событии, которое произошло, когда Иисус достиг 30-летнего возраста и прибыл к реке Иордан, где его крестил Иоанн Креститель, сообщает NEWS.ru.
Согласно священным текстам, это событие имело большое духовное значение. После крещения открылись небеса и Дух Божий в форме голубя склонился над Иисусом, а с небес послышался голос Бога Отца: "Сей есть Сын Мой возлюбленный, в котором Мое благоволение". Это событие стало символом крещения и явления Пресвятой Троицы.
Для христиан крещение Иисуса Христа имеет огромное значение, потому что после него началась публичная служба Сына Божьего. Именно поэтому для верующих Крещение всегда было особым праздником.
15.01.2024, 11:11 18896
Извержение вулканов началось на полуострове Рейкьянес в Исландии
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На юго-западе Исландии началось мощное извержение вулкана спустя несколько часов после последнего решения властей о необходимости эвакуации. Об этом жителей города Гриндавик и близлежащих сел информировали власти вечером в субботу. По последним сообщениям метеорологических служб, лава подошла уже на расстояние 450 метров к северной границе города.
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05.01.2024, 10:40 37556
Как будет осуществляться программа "Национальный фонд - детям"
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01.01.2024, 17:01 50436
Димаш Кудайберген исполнил гимн Казахстана в Акорде
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Эксклюзивное исполнение гимна Казахстана Димашем Кудайбергеном показал телеканал Jibek Joly.
Музыкальное сопровождение обеспечил симфонический оркестр в Акорде.
31.12.2023, 14:12 56331
Обзор основных событий 2023 года по версии Kazakhstan Today
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Информационное агентство Kazakhstan Today представляет обзор основных политических, экономических событий, а также тех, которые вызвали наибольший резонанс в казахстанском обществе в 2023 году.
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Как украсили города Казахстана к Новому году
Фото: instagram / akimat_almaty
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31.12.2023, 11:22 57086
Новогодний экспресс запустили из Астаны в Боровое
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В преддверии праздника из Астаны в Боровое отправился в первый рейс брендированный новогодний электропоезд №7507/7508. Это совместный проект Kazakh Tourism и АО “Пассажирские перевозки”, который проводится уже второй год.
Необычный состав украшен как снаружи, так и изнутри и создает атмосферу праздника для пассажиров. Главные сказочные персонажи Нового года – Дед Мороз и Снегурочка поздравляют пассажиров с наступающим праздником и вручают подарки. В их роли выступят проводники вагонов", - рассказали в Министерстве туризма и спорта.
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