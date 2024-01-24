23.01.2024, 17:24 26296
В Алматы почти 70 человек пострадали во время землетрясения
Фото: Depositphotos
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Алматы. 23 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы 67 человек пострадали во время сильного землетрясения, которое произошло этой ночью в городе, сообщает пресс-служба акимата мегаполиса.
За медицинской помощью в стационары города Алматы обратились 67 человек. Из них 55 взрослых и 12 детей. Восемь человек госпитализированы, остальные пациенты после всех необходимых обследований были направлены на амбулаторное лечение", - проинформировали в пресс-службе.
Сообщается, что трое взрослых пациентов находятся в больнице.
Один из пациентов находится в реанимации после проведенной операции, состояние оценивается как тяжелое. Два пациента находятся в отделении травматологии и ортопедии, состояние средней степени тяжести", - заявили в акимате.
Подчеркивается, что все травмы они получили дома при падении.
Касательно грудничков, один грудничок выпал из рук матери, другой из детской кроватки. Состояние всех детей оценивается как средней степени тяжести, стабильное. Получают лечение в отделении нейрохирургии и травматологии. Хирургические операции не проводились, лечение консервативное", - добавили в пресс-службе.
Напомним, землетрясение силой 5 баллов сегодня в первом часу ночи ощутили жители Алматы. Его эпицентр был расположен в 264 км на юго-восток от Алматы на границе Кыргызстана и Китая. В 00.42 зарегистрировано еще одно ощутимое землетрясение магнитудой 5,5 в 251 км на юго-восток от Алматы на границе Кыргызстана и Китая. Позже казахстанские сейсмологи зарегистрировали серию афтершоков.
В школах и колледжах Алматы отменили занятия первой смены. Сегодня на брифинге сейсмологи заверили, что сильных землетрясений в Алматы в ближайшие дни не ожидается.
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23.01.2024, 12:32 38451
Систему отслеживания выбросов предприятий внедряют в Казахстане
Сильнее всего загрязняют атмосферу предприятия теплоэнергетического и нефтегазового секторов, горнодобывающей и горноперерабатывающей отраслей, черной и цветной металлургии
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Астана. 23 января. KAZAKHSTAN TODAY - Вопросы соблюдения экологических требований на предприятиях рассмотрены в ходе заседания правительства, сообщает пресс-служба премьер-министра.
Алихан Смаилов подчеркнул, что основная доля выбросов загрязняющих веществ в атмосферу приходится на промышленные производства. В частности, большой вклад в загрязнение вносят предприятия теплоэнергетического и нефтегазового секторов, горнодобывающей и горноперерабатывающей отраслей, черной и цветной металлургии.
Для обеспечения постоянного контроля за выбросами в атмосферу на предприятиях внедряется механизм автоматизированной системы мониторинга. Она позволяет в режиме реального времени отслеживать выбросы и оперативно реагировать в случаях превышения установленных норм", - сказал Смаилов.
В целях снижения воздействия на окружающую среду и внедрения на производствах современных решений утверждены справочники с наилучшими доступными технологиями.
Их соблюдение позволит сократить негативное влияние на окружающую среду", - подчеркнул глава правительства.
В то же время вместе с тем имеются вопросы, которые требуют решения, к примеру, факты загрязнения не только атмосферы, но и водоемов.
Некоторыми предприятиями проводится несанкционированный сброс отходов в реки и озера. Поступают многочисленные жалобы населения на такие неправомерные действия компаний. Вода - это ценнейший ресурс, который мы обязаны беречь", - отметил Смаилов.
Он также указал, что слабыми темпами проводится внедрение стандартов ESG на основе передового международного опыта. При этом для большинства мировых компаний данные стандарты уже стали неотъемлемой частью работы.
В целом они позволяют улучшить не только экологические, но и социальные, финансовые и производственные показатели. Соблюдение стандартов ESG также является одним из критериев для международных финансовых институтов по предоставлению кредитов.
Для максимальной экологической безопасности отечественных предприятий необходимо активнее внедрять ресурсосберегающие и безотходные технологии", - подчеркнул премьер.
Он также обозначил важность проведения масштабных природоохранных мероприятий.
Например, компании могли бы на постоянной основе организовывать акции по посадке деревьев, очистке русел рек, уборке мусора в лесных массивах и на степных территориях. Для этого Министерству экологии и акиматам необходимо проводить планомерную работу с природопользователями", - сказал Алихан Смаилов.
Вместе с тем он добавил, что практическая реализация экологических мероприятий требует времени.
Эффект мгновенным не будет. Это большой и долгосрочный процесс, в который должны быть вовлечены предприятия, госорганы, экологи, научное сообщество и общественность. Именно такая эффективная и конструктивная работа позволит улучшить текущую экологическую ситуацию в стране", - отметил Смаилов.
Он потребовал, чтобы предприятия соблюдали экологические обязательства, в том числе не загрязняли водоемы. Также Смаилов поручил продолжить реализацию утвержденных региональных дорожных карт и принятых планов природоохранных мероприятий, а также выработать конкретные меры по внедрению стандартов ESG на промышленных предприятиях.
Ранее сообщалось, что генеральный менеджер отеля Rixos Water World Aktau Серик Исагалиев подтвердил факт слива сточных очищенных вод из отеля в озеро Караколь, где погибли сотни лебедей.
В Атырауской области две крупные нефтяные компании оштрафовали на 10 млрд тенге за загрязнение окружающей среды.
23.01.2024, 12:00 40151
Землетрясение в Алматы: студенты и общежития не пострадали
Ситуация под контролем, заверил министр высшего образования и науки
Фото: kaznu.kz
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Астана. 23 января. KAZAKHSTAN TODAY - Министр высшего образования и науки Республики Казахстан Саясат Нурбек опроверг распространившуюся информацию о пострадавших студентах и разрушенных общежитиях, передает корреспондент агентства.
Никаких жертв, пострадавших нет. Прошла фейковая информация, к сожалению, что в общежитиях номер 6 и 8 КазНУ имени аль-Фараби есть жертвы, разрушения. Эта информация не соответствует действительности", - сообщил министр.
По его словам, специалисты проверили студенческое жилье.
Были небольшие трещины, но не несущие (...) Соответствующий ремонт мы проведем. На сегодняшний день ситуация под контролем", - добавил Саясат Нурбек.
Напомним, жители Алматы в 00.09 ощутили подземные толчки силой 5 баллов. По данным Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований МЧС РК, эпицентр землетрясения был расположен в 264 км на юго-восток от Алматы на границе Кыргызстана и Китая. Магнитуда MPV 6,7.
Землетрясение ощущалось по шкале МSК-64 в Алматы силой 5 баллов, в Шымкенте - 2 балла.
В 00.42 зарегистрировано еще одно ощутимое землетрясение магнитудой 5,5 в 251 км на юго-восток от Алматы на границе Кыргызстана и Китая. В Алматы ощущались подземные толчки силой 2 балла по шкале МSК-64. Ночью была зафиксирована серия афтершоков.
23.01.2024, 11:21 41686
Шесть человек пострадали в результате землетрясения в Китае
Обрушились два жилых дома и помещения для скота
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Пекин. 23 января. KAZAKHSTAN TODAY - Шесть человек получили травмы в результате землетрясения в горной местности в Китае.
Подземные толчки магнитудой 7,1 произошли в уезде Уши округа Аксу Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР), сообщают "Известия" со ссылкой на китайский телеканал CGTN.
Шесть человек получили ранения, в пострадавший район были направлены спасатели для поисково-спасательных операций и оказания помощи при стихийных бедствиях", - отмечает источник.
Очаг землетрясения, произошедшего сегодня ночью, залегал на глубине 22 км. Вблизи эпицентра расположено пять деревень. По информации Xinhua, по состоянию на утро вторника обрушились два жилых дома и помещения для скота.
Впоследствии в районе были зарегистрированы десятки афтершоков, самый сильный из которых имел магнитуду 5,3.
После землетрясения пожарно-спасательная бригада округа Уши направила в район эпицентра оперативную группу реагирования из 10 человек, а пожарно-спасательный отряд уезда Аксу направил 60 человек. По информации регионального пожарно-спасательного управления Синьцзяна, в общей сложности 182 транспортных средства, 800 человек и 32 собаки переведены в режим ожидания и готовы к оказанию помощи", - сообщает источник.
По данным управления по землетрясениям Китая, за последние 12 месяцев в Синьцзяне произошло 293 землетрясения магнитудой 3,0 и выше, из них самое сильное - магнитудой от 6,0 до 6,9.
Землетрясение силой 5 баллов сегодня в первом часу ночи ощутили жители Алматы. Его эпицентр был расположен в 264 км на юго-восток от Алматы на границе Кыргызстана и Китая. В 00.42 зарегистрировано еще одно ощутимое землетрясение магнитудой 5,5 в 251 км на юго-восток от Алматы на границе Кыргызстана и Китая.
Позже казахстанские сейсмологи зарегистрировали серию афтершоков. По последним данным, в результате подземных толчков пострадали 44 человека. Люди обратились за медицинской помощью с различными формами травм, легкой и средней степени тяжести, такими как ушибы головы, защемления и растяжения конечностей.
В школах и колледжах Алматы отменили занятия первой смены.
Сегодня на брифинге сейсмологи заверили, что сильных землетрясений в Алматы в ближайшие дни не ожидается.
23.01.2024, 11:00 43381
Землетрясение в Алматы: число пострадавших увеличилось до 44
Фото: pixabay
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Алматы. 23 января. KAZAKHSTAN TODAY - Число людей, которые обратились за медицинской помощью после сильного землетрясения в Алматы, увеличилось до 44, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Республики Казахстан.
В Алматы за медицинской помощью обратились 44 человека с различными формами травм легкой и средней степени тяжести, как ушибы головы, защемления, растяжения конечностей. С разными показаниями они доставлены в стационары города, из них 34 взрослых, 3 из них госпитализированы, 31 человек отправлен на амбулаторное лечение", - проинформировали в ведомстве.
Также получили медицинскую помощь 10 детей, 5 из них госпитализированы, 5 отправлены на амбулаторное лечение.
Все пациенты обеспечены квалифицированной медицинской помощью в лечебных учреждениях города", - заверили в министерстве.
Ранее сообщалось о 8 пострадавших.
Напомним, жители Алматы в 00.09 ощутили подземные толчки силой 5 баллов. По данным Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований МЧС РК, эпицентр землетрясения был расположен в 264 км на юго-восток от Алматы на границе Кыргызстана и Китая. Магнитуда MPV 6,7.
Землетрясение ощущалось по шкале МSК-64 в Алматы силой 5 баллов, в Шымкенте - 2 балла.
В 00.42 зарегистрировано еще одно ощутимое землетрясение магнитудой 5,5 в 251 км на юго-восток от Алматы на границе Кыргызстана и Китая. В Алматы ощущались подземные толчки силой 2 балла по шкале МSК-64. Ночью была зафиксирована серия афтершоков.
23.01.2024, 09:09 47041
Серию афтершоков зарегистрировали казахстанские сейсмологи
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Алматы. 23 января. KAZAKHSTAN TODAY - После сильного землетрясения на границе Кыргызстана и Китая в 00.09 зарегистрирована серия афтершоков.
Напомним, эпицентр землетрясения был расположен в 264 км на юго-восток от Алматы на границе Кыргызстана и Китая. Магнитуда MPV 6,7. Землетрясение ощущалось по шкале МSК-64 в Алматы силой 5 баллов, в Шымкенте - 2 балла.
В 00.42 зарегистрировано еще одно ощутимое землетрясение магнитудой 5,5, его эпицентр располагался также на границе Кыргызстана и Китая. В Алматы ощущались подземные толчки силой 2 балла по шкале МSК-64.
По данным Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований МЧС РК, 23 января в 01.36 зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,5 в 270 км на юго-восток от Алматы на границе Кыргызстана и Китая.
Еще два землетрясение произошли в 02.29 и 02.57. Их магнитуда составила 5,0 и 5,4.
Позже, в 03.16 и 03.42, зарегистрированы еще два землетрясение магнитудой 5,0 и 5,4.
В 04.08 зарегистрировано землетрясение магнитудой 4,6.
В 04.20 зарегистрировано еще одно землетрясение на границе Кыргызстана и Китая. Его магнитуда составила 4,7.
В 05.03 зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,3.
В 05.19 зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,8. Оно ощущалось в Алматы силой 2-3 балла.
В 05.56 произошло еще одно землетрясение магнитудой 5,2.
В 06.12 зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,3.
В 07.18 и 07.52 зарегистрировано еще два землетрясения магнитудой 5,5 и 4,6.
Как сообщалось ранее, в результате землетрясения в Алматы пострадало 8 человек.
23.01.2024, 01:24 59726
Жители Алматы ощутили подземные толчки силой 5 баллов
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Алматы. 23 января. KAZAKHSTAN TODAY - Сетью сейсмических станций Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований МЧС РК 23 января 2024 года в 00.09 зарегистрировано землетрясение.
Эпицентр землетрясения расположен в 264 км на юго-восток от Алматы на границе Кыргызстана и Китая.
Энергетический класс землетрясения 15.1. Магнитуда MPV 6,7. Координаты эпицентра 41.22° с.ш. 78.65° в.д. Глубина 5 км.
Землетрясение ощущалось по шкале МSК-64 в Алматы силой 5 баллов, в Шымкенте - 2 балла.
В 00.42 зарегистрировано еще одно землетрясение в 251 км на юго-восток от Алматы на границе Кыргызстана и Китая.
Энергетический класс землетрясения 12.7. Магнитуда MPV 5.5. Координаты эпицентра 41.32° с.ш. 78.61° в.д. Глубина 5 км.
В Алматы ощущались подземные толчки силой 2 балла по шкале МSК-64.
22.01.2024, 09:32 81076
Два человека погибли под колесами поезда в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Тараз. 22 января. KAZAKHSTAN TODAY - Несчастный случай произошел на перегоне Жидели - Берлик в Жамбылской области. Под колесами поезда погибли двое железнодорожников.
21 января 2024 года в 07.27 на перегоне Жидели - Берлик участка Шыганак - Шу произошел несчастный случай с двумя работниками железнодорожного транспорта. Машинист поезда применил экстренное торможение, но избежать несчастного случая не удалось. Для выяснения всех обстоятельств на место происшествия выехала комиссия КТЖ. Начато расследование", - сообщили в пресс-службе АО "НК "Казакстан темір жолы".
Кроме того, по данным vk_gazeta, на железнодорожном переезде в Карагандинской области тепловоз переехал авто.
Сообщается, что водитель Lada Priora объехал шлагбаум и попытался проскочить перед тепловозом, но не успел. По данным полиции, в результате столкновения погибли два пассажира легкового автомобиля. Водитель и три пассажира доставлены в больницу.
21.01.2024, 20:46 86196
Провалившихся под лед подростков спасли полицейские в Кызылорде
Стражи порядка заметили тонущих детей во время обхода территории реки Сырдарья
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Кызылорда. 21 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Кызылординской области полицейские спасли 15-летнюю девочку и 14-летнего мальчика, провалившихся под лед.
Стражи порядка заметили тонущих детей во время обхода территории реки Сырдарья.
Сотрудники управления специализированной службы охраны Әділхан Молдағалиұлы и Алтынбек Мейрамбекұлы незамедлительно принялись спасать тонущих с помощью арканов. Вытащив их из ледяной воды, полицейские вызывали скорую помощь и передали детей родителям", - сообщает Polisia.kz.
Оказалось, что подростки, играя, вышли на лед, но он не выдержал их веса. Мальчик провалился в воду, девочка попыталась помочь ему, но тоже оказалась в воде.
Ранее в Атырауской области полицейские спасли упавшего в канализационный колодец ребенка.
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