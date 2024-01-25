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Алматы. 24 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматинской области после землетрясения обнаружены трещины на 19 объектах. Об этом сообщили в ходе заседания республиканского оперативного штаба в Центре управления кризисными ситуациями.





На телефоны горячей линии, организованной в оперативных штабах, поступило свыше 800 звонков от граждан... По результатам визуального обследования объектов жизнеобеспечения и социально значимых объектов на территории Алматинской области обнаружены трещины на 19 объектах", - проинформировали в МЧС.





По оценке сейсмической ситуации Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований, на ближайшие дни на территории Алматинского прогностического полигона землетрясения интенсивностью более 7 баллов по сейсмической шкале MSK-64К не ожидаются.





Стоит отметить, что казахстанские сейсмологи продолжают фиксировать афтершоки после сильного землетрясения









Сетью станций центра сейсмологических наблюдений и исследований 23 января 2024 года в 15.07 зарегистрировано землетрясение ощутимостью в 2 балла на территории Алматы. Эпицентр землетрясения расположен в 164 км на юго-востоке от города Алматы на границе Кыргызстана и Китая. После также последовали толчки в 15.23 и 15.24 без ощутимости на территории РК. В 18.09 зарегистрировано землетрясение без ощутимости на территории РК с эпицентром в 252 км на юго-востоке от города Алматы на границе Кыргызстана и Китая.





Кроме того, в 02.38 в Алматы ощущались подземные толчки силой 2 балла от землетрясения на территории Китая. Его эпицентр располагался в 273 км на юго-восток от Алматы. Магнитуда составила 5,5.





В 05.50 произошло землетрясение магнитудой 5 в 267 км на юго-восток от Алматы на территории Китая. В 07.35 зарегистрировано землетрясение на границе Кыргызстана и Китая магнитудой 4,9. Сведений об их ощутимости на территории РК нет.



