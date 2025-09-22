21.09.2025, 16:26 56596
Алматинцы получили уведомление о землетрясении Дополнено
Фото: Depositphotos
Алматы. 21 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Алматинцы получили на сотовые телефоны уведомление о землетрясении. Однако подземные толчки в городе не ощущались.
Национальное оповещение! Внимание! Землетрясение! Укройтесь в безопасных местах. После завершения толчков эвакуируйтесь из зданий на безопасное расстояние! Внимательно следите за указаниями уполномоченных органов. Дополнительная информация - на сайтах и в социальных сетях ДЧС и акимата г. Алматы", - говорилось в сообщении.
При этом в ДЧС утверждают, что сообщений от сейсмологов о землетрясении им не поступало. Подземные толчки также не ощущались.
Дополнено 21.09.2025, 16.47
Землетрясение было зафиксировано, но не ощущалось, заявили в МЧС со ссылкой на данные Национального научного центра сейсмологических исследований и информации РК.
Сетью сейсмических станций 21 сентября 2025 года в 16.25 по времени Астаны зарегистрировано землетрясение. Эпицентр расположен на территории Казахстана в 9 км на юго-запад от г. Алматы", - говорится в информации.
Сведений об ощутимости, пострадавших и разрушениях не поступало.
20.09.2025, 12:26 102341
Пожар на мусорном полигоне в Алматинской области удалось локализовать
Фото: МЧС РК
Конаев. 20 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Крупный пожар на мусорном полигоне в Алматинской области удалось локализовать, сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.
Возгорание полигона ТБО в Алматинской области локализовано", - говорится в сообщении.
Напомним, пожар на мусорном полигоне в Алматинской области тушат уже пятые сутки. По данным МЧС, тушение пожара осложняется пожарной нагрузкой, глубиной тления на 10 метрах и изменением направления ветра. К ликвидации возгорания дополнительно привлекли силы и средства ДЧС Алматы, Шымкента и пяти областей. Едкий дым накрыл всю территорию свалки и рядом расположенных населенных пунктов. Запах гари также дошел до Алматы.
В городе Алатау власти ввели режим ЧС.
В ДЧС рекомендуют жителям Алматинской области по возможности ограничить пребывание на улице, использовать маску или марлевую повязку, закрывать окна и двери.
19.09.2025, 12:39 146721
Количество аварий с электросамокатами в РК за год выросло более чем вдвое
Фото: Depositphotos
Астана. 19 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - За последние 12 месяцев в Казахстане резко увеличилось количество аварий с участием водителей электросамокатов, сообщает Ranking.kz.
По данным Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры (КПСиСУ ГП) РК, за январь-август текущего года зарегистрировали 153 ДТП, в которых был совершен наезд на водителя электросамоката. За аналогичный период 2024-го их было всего 64. Отдельно специалисты КПСиСУ ГП РК учитывают данные по авариям, в которых виновниками были признаны именно водители электросамокатов, независимо от того, наехали на них или водитель такого транспортного средства сам допустил наезд на автомобиль или пешехода. За восемь месяцев текущего года количество таких ДТП составило 93 случая - вдвое больше, чем за январь-август 2024-го", - пишет сайт.
Более половины таких ДТП пришлось на Алматы, где за 8 месяцев было зарегистрировано 79 аварий с участием водителей электросамокатов.
Это антилидерство связано как с активной работой на рынке кикшеринговых компаний, так и с растущей популярностью услуг по аренде самокатов среди молодежи. Ежедневно в Южной столице совершается около 100 тыс. поездок на таком двухколесном транспорте. На втором месте по количеству подобных происшествий оказалась Астана (38 случаев), на третьем - Шымкент (11 случаев). В регионах такие аварии - большая редкость, единичные случаи. Это связано в первую очередь с разным уровнем распространения услуг кикшеринговых операторов", - уточняют авторы материала.
Они подчеркивают: с ростом количества аварий с участием водителей электросамокатов в Казахстане увеличивается и численность пострадавших.
За январь-август текущего года в таких ДТП были ранены 173 человека - в 2,5 раза больше, чем годом ранее. Около половины из них были несовершеннолетними. Дошло и до трагедий: в 2024-м в подобных авариях погибли четыре человека, за восемь месяцев текущего года - один. Большинство ДТП, которые стали достоянием общественности благодаря записям видеокамер, были совершены из-за грубого нарушения прописных истин ПДД", - пишет сайт.
К примеру, в Алматы две несовершеннолетние девушки, не спешившись, переезжали через пешеходный переход, и их сбил автобус. В другом случае два подростка мчались по узкому тротуару на большой скорости и перевернули коляску с младенцем. А в Астане дети на самокате сломали ногу пожилой женщине.
Наезд электросамоката на пешехода - самый распространенный вид ДТП, виновниками которых признаны именно водители этих транспортных средств. За январь-август текущего года было зарегистрировано 29 таких аварий - в 2,2 раза больше, чем за соответствующий период 2024-го. Второе место по количеству ДТП, произошедших по вине арендаторов электросамокатов, заняли лобовые столкновения: 23 случая - почти в 4 раза больше, чем годом ранее", - сообщает сайт.
Источник также указывает, какие именно нарушения ПДД привели к такому серьезному росту количества аварий с участием водителей электросамокатов.
Самое распространенное - нарушение правил маневрирования. Каждая четвертая авария по вине водителя электросамоката произошла именно из-за такого небезопасного поведения. По данным КПСиСУ ГП РК, за восемь месяцев 2025-го было зафиксировано 26 таких ДТП - в 5 раз больше, чем годом ранее. Судя по характеру многих подобных происшествий, нередко водители электросамокатов действуют непредсказуемо, неожиданно выскакивая с тротуаров на проезжую часть или не предоставляя преимущество другим "колёсным" участникам движения. Поэтому нередки аварии из-за желания проехать "первыми" (14 случаев) и превышения скорости (10 случаев). Все эти данные приведены только по тем ДТП, в которых пострадали люди или транспортные средства. Количество же нарушений ПДД, допущенных водителями электросамокатов и обошедшихся без последствий, нельзя исчислить даже сотнями. Их уже десятки тысяч", - отмечает сайт.
По данным Polisia.kz, с начала года по 12 сентября только в Алматы было привлечено к административной ответственности около 17,4 тыс. пользователей электросамокатов.
Правила работы электросамокатов в Казахстане регулируются законом "О дорожном движении". Ровно два года назад в законодательный акт были внесены соответствующие поправки. Согласно им, ездить на электросамокате по проезжей части дорог разрешается только совершеннолетним гражданам с водительским удостоверением и в защитном шлеме. Максимальная скорость на проезжей части - 25 км/ч, на тротуаре - 6 км/ч, то есть чуть больше средней скорости движения пешехода. Ездить желательно по велодорожкам и велополосам, движение по пешеходным дорожкам возможно, только если не создается опасность для пешеходов.
Судя по статистике аварий, многие пункты этих правил часто не соблюдаются. Подростки, не знающие основ ПДД, грубо нарушают требования, подвергая себя опасности. При этом нельзя категорично заявлять, что правоохранители только наблюдают и фиксируют ДТП. Судя по регулярным фото- и видеоотчетам, сотрудники МВД ведут работу как по профилактике нарушений с молодежью, так и по регуляции правил работы кикшеринговых операторов. Другое дело, что пока эта работа не дала нужных результатов: не так просто быстро обучить культуре вождения и ПДД целое поколение подростков. Радует, что лекции о правилах вождения самокатов начали читать в вузах", - отмечает источник.
С кикшеринговыми компаниями в настоящее время обсуждается возможность ужесточения правил использования электросамокатов.
Одним из возможных нововведений может стать как раз вопрос ограничения скорости. Кроме того, сами кикшеринговые компании предлагают дополнительно определить разрешенные парковочные зоны для самокатов, ввести запрет или ограничить движение таких средств в городских зонах отдыха, внедрить обязательное страхование жизни и здоровья", - сообщается в информации.
Напомним, в своем послании народу Казахстана президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что вопрос использования электросамокатов вызывает широкое обсуждение в обществе и требует особого внимания.
Премьер поручил в кратчайшие сроки принять поправки по регулированию езды электросамокатов.
Ранее в МВД РК заявили, что кикшеринговые компании не исполняют обещания ограничивать скорость электросамокатов.
Позже стало известно, что в Казахстане запретят движение электросамокатов по тротуарам. В стране запустили петицию с требованием об этом.
В российском Благовещенске запретили пользоваться электросамокатами. За любое передвижение или размещение СИМ будет налагаться штраф до 100 тысяч рублей.
18.09.2025, 17:05 183496
Пожар на мусорном полигоне: в Алатау введен режим ЧС
Фото: Кадр из видео
Конаев. 18 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Из-за крупного пожара на мусорном полигоне в Алатау ввели режим чрезвычайной ситуации техногенного характера местного масштаба, сообщает пресс-служба акимата города.
Поскольку пожар охватил значительную территорию, введение режима ЧС позволяет оперативно задействовать все необходимые силы и средства - пожарные расчеты, спасателей, специализированную технику, а также скоординировать работу всех служб. Принятые меры направлены на ускорение работ по ликвидации последствий", - заявили в акимате.
Подчеркивается, что ситуация находится под постоянным контролем.
Угрозы жизни жителей нет. Все службы работают в усиленном режиме. Для установления причин возгорания будет проведена специальная проверка", - добавили в пресс-службе.
Напомним, пожар на мусорном полигоне в Алматинской области тушат уже четвертые сутки. По данным МЧС, тушение пожара осложняется пожарной нагрузкой, глубиной тления на 10 метрах и изменением направления ветра. К ликвидации возгорания дополнительно привлекли силы и средства ДЧС Алматы, Шымкента и пяти областей. Едкий дым накрыл всю территорию свалки и рядом расположенных населенных пунктов. Запах гари также дошел до Алматы.
В городе Алатау власти намерены объявить чрезвычайную ситуацию техногенного характера местного масштаба.
В ДЧС рекомендуют жителям Алматинской области по возможности ограничить пребывание на улице, использовать маску или марлевую повязку, закрывать окна и двери.
18.09.2025, 10:28 196056
Восемь квартир пострадало в результате пожара в кафе в Астане
Фото: акимат Астаны
Астана. 18 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - 18 сентября в Астане произошел пожар в кафе, расположенном на первом этаже восьмиэтажного дома на улице Достык, сообщили в столичном акимате.
На месте оперативно был создан штаб. Благодаря слаженным действиям ДЧС и ДП пожар был оперативно ликвидирован. Жертв и пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается", - уточнили в ведомстве.
По данным акимата, в результате пожара пострадало восемь квартир. Для жителей организовано временное размещение в гостиницах города. А также будет оказана всесторонняя помощь.
В течение суток будут начаты работы по ремонту пострадавших квартир и восстановлению фасада за счет средств собственников кафе", - сообщили в акимате.
18.09.2025, 08:56 198516
Три человека погибли в результате столкновения поезда и автомобиля в Карагандинской области
Фото: Depositphotos
Караганда. 18 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Карагандинской области ночью произошло столкновение поезда с легковым автомобилем. В результате происшествия погибли три человека, сообщили в пресс-службе нацкомпании КТЖ.
17 сентября 2025 года в 00.54 на участке Акадыр - Караганда, перегон Жарык - Дария, на неохраняемом регулируемом железнодорожном переезде при следовании пассажирского поезда со скоростью 92 км/ч машинист применил экстренное торможение из-за выезда на пути легкового автомобиля марки Mazda. Избежать столкновения не удалось", - проинформировали в КТЖ.
Сообщается, что водитель автомобиля и два пассажира получили несовместимые с жизнью травмы. Информация о происшествии передана в правоохранительные органы.
17.09.2025, 18:30 215041
Пострадавший на соревнованиях по казакша курес подросток умер в Астане
Фото: Depositphotos
Астана. 17 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Пострадавший на соревнованиях по казакша курес в Акмолинской области 15-летний подросток умер в Астане, сообщает пресс-служба столичного управления здравоохранения.
Состояние при поступлении было крайне тяжелым, в связи с чем сразу госпитализирован в отделение реанимации и интенсивной терапии. Проведен полный комплекс необходимых реанимационных и лечебных мероприятий, неоднократно проведены консилиумы с участием республиканских специалистов. Несмотря на усилия медицинских работников, состояние ребенка продолжало ухудшаться. 15 сентября 2025 года ребенок скончался", - говорится в сообщении.
Напомним, в Сети распространилась информация о несчастном случае, который произошел на республиканских соревнованиях по казакша курес в Ерейментау. В департаменте полиции региона заявили, что по данному факту возбуждено уголовное дело.
17.09.2025, 13:45 223861
Еще на одной улице в Алматы произошел провал после сильного дождя
Произошло подмывание траншей абонентских сетей и ослабление грунтовой основы
Алматы. 17 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Утром 17 сентября на участке улицы Яссауи на пересечении с улицей Дастан произошел частичный провал дорожного покрытия площадью 100 квадратных метров после сильного дождя, сообщили в акимате Алматы.
Во время обильных осадков произошло подмывание траншей абонентских сетей и ослабление грунтовой основы, что способствовало образованию провалов и нарушению целостности дорожного покрытия. Сейчас проводятся работы по восстановлению дорожного полотна. Планируемый срок устранения до 18 сентября", - говорится в сообщении ведомства.
Ранее на этом участке подрядной организацией "Спецкоммунстрой" проводились работы по строительству канализационных сетей. Техническим надзором дано пояснение, что работы проводились согласно нормам и требований СНиП и проекта.
В настоящее время специалисты устанавливают причину провалов асфальтового покрытия по улице Яссауи.
Направлен запрос в уполномоченный орган управления градостроительного контроля для определения качества проводимых работ. Поскольку не исключено, что просадка произошла из-за неправильного уплотнения грунта. Это станет известно по результатам проведенной проверки", - добавили в акимате.
Ранее сообщалось, что 13 автомобилей были повреждены в результате провала дорожного полотна по улице Аманжол.
Вечером 16 сентября Алматы погрузился в транспортный коллапс из-за обильного дождя. Пробки на дорогах достигли 10 баллов, люди часами не могли дождаться общественного транспорта, а стоимость услуг такси выросла в несколько раз.
17.09.2025, 11:30 218846
Житель Туркестанской области убил жену молотком
Фото: Depositphotos
Туркестан. 17 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Туркестанской области, в селе Карамурт, муж убил жену молотком, а затем совершил самоубийство, сообщает телеканал КТК.
Сиротами остались четверо детей, младшему из которых всего 4 года.
Причиной убийства в оставленном аудиосообщении погибший назвал якобы неверность супруги.
Однако, по словам родственников женщины, она посвящала себя семье и детям, а ее 56-летний супруг нигде не работал и постоянно скандалил. В полиции завели уголовное дело и выясняют все обстоятельства.
По предварительным данным, местный житель на бытовой почве нанес телесные повреждения своей супруге, которая впоследствии скончалась. После чего покончил с собой, оставив аудиозапись с описанием мотивов преступления. В настоящее время проводится досудебное расследование", - сообщили в областном департаменте полиции.
Четверо детей, старшему из которых 13, а младшему всего 4 года, пока находятся в центре адаптации.
Ранее жителю Актобе вынесли пожизненный приговор за то, что он взял в заложницы бывшую гражданскую супругу и убил ее пожилых родителей.
