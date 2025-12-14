В одной из многоэтажек Уральска прогремел взрыв   

Один человек скончался на месте происшествия

Кокшетау. 13 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - На трассе Астана - Ерейментау - Шидерты в Акмолинской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием семи машин, сообщает пресс-служба департамента полиции региона.





По предварительным данным, в результате ДТП два человека с различными телесными повреждениями были доставлены в медицинское учреждение. Один пассажир скончался на месте происшествия", - заявили в пресс-службе.









Подчеркивается, что в настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование, по результатам которого будет принято соответствующее процессуальное решение.





Напомним, за последние месяцы в регионах Казахстана произошел ряд страшных ДТП с многочисленными жертвами.





Сразу 12 человек погибли 23 октября в страшной аварии на трассе Самара - Шымкент вблизи поселка Белкопа. Столкнулись грузовой автомобиль DAF и пассажирский автомобиль "ГАЗель". По предварительным данным, грузовик выехал на полосу встречного движения.





В конце ноября в результате ДТП на трассе Алматы - Бишкек погибли шесть человек.





11 сентября в Мангистауской области в результате опрокидывания микроавтобуса погибли 10 человек.





14 сентября еще 10 жизней унесло столкновение трех автомобилей в области Жетысу из-за выезда на встречную полосу. В Карагандинской области в ДТП погибли пять человек также из-за выезда на встречную полосу движения.





Пять человек погибли в результате аварии с участием грузовика на трассе Павлодар - Кызылорда.





Восемь человек погибли в ДТП на трассе в Западно-Казахстанской области.



