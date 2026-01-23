22.01.2026, 12:30 26151
Девятиклассник скончался в одной из школ Каскелена
Алматы. 22 января. KAZAKHSTAN TODAY - В средней школе имени Сатпаева в Каскелене скончался ученик 9-го класса, сообщили в управлении образования Алматинской области.
К сожалению, 21 января 2026 года после первого урока ученику 9-го класса школы имени К. Сатпаева стало плохо. Администрацией школы незамедлительно была вызвана бригада скорой медицинской помощи. Рядом с учащимся находилась его бабушка по материнской линии, которая работает педагогом в этой же школе. Несмотря на проведенные бригадой скорой медицинской помощи реанимационные и медицинские мероприятия, спасти жизнь ребенка не удалось - он скончался на месте", - проинформировали в управлении.
26 февраля текущего года подростку исполнилось бы 16 лет.
В настоящее время по данному факту уполномоченными органами проводятся проверочные и следственные мероприятия. Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу, по результатам которой будет предоставлена дополнительная информация", - отметили в ведомстве.
Сообщается, что "на момент прибытия скорой медицинской помощи в школе находились представители местных исполнительных органов, правоохранительных структур, отдела образования, а также специалисты психологической поддержки".
22.01.2026, 14:02 23911
В Жамбылской области 22 подростка госпитализировали после тренировочных сборов по борьбе
Тараз. 22 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Жамбылской области 22 подростка, прибывшие из Кызылординской области для участия в учебно-тренировочных сборах по борьбе, госпитализированы в Меркенскую районную многопрофильную центральную больницу из зоны отдыха "Туран", сообщает пресс-служба акимата региона.
Предварительный диагноз - гастроэнтерит неустановленной этиологии. В целях установления причин заболевания у пациентов и из пищевых продуктов отобраны лабораторные пробы, в настоящее время ожидаются результаты исследований. По данному факту областным департаментом санитарно-эпидемиологического контроля проводятся соответствующие проверочные мероприятия. Также указанный факт 21 января 2026 года зарегистрирован в Меркенском районном отделе полиции", - говорится в сообщении.
В акимате заверили, что по результатам проверки уполномоченных органов будет принято соответствующее процессуальное решение.
Также на место происшествия выехали заместители акима области Айжан Есмагамбетова и Серик Салемов, проведено заседание оперативного штаба.
Все дети находятся под медицинским наблюдением, со стороны компетентных органов принимаются необходимые меры. Следует отметить, что в указанной зоне отдыха размещались 103 юных спортсмена и 13 тренеров. Состояние госпитализированных оценивается как легкой степени, общее самочувствие удовлетворительное, они находятся под постоянным наблюдением врачей. Остальным детям, находящимся в зоне отдыха, проведен медицинский осмотр - признаков заболевания не выявлено, профилактические мероприятия продолжаются", - добавили в пресс-службе.
Напомним, 7 сентября 2024 года в Мангистауской области произошло массовое отравление школьников. В первый день за медпомощью обратились 50 человек, на следующий день число пострадавших выросло до 300. Расследование отравления детей взяло на контроль правительство. По делу была создана следственная группа. У работников школьной столовой, где отравились дети, выявили стафилококк.
19.01.2026, 20:24 76441
Ребенок погиб при пожаре в частном доме в СКО
Петропавловск. 19 января. KAZAKHSTAN TODAY - В селе Ольшанка Кызылжарского района Северо-Казахстанской области произошел пожар в частном доме. В ходе тушения пожара спасателями обнаружено тело несовершеннолетнего ребенка, передает корреспондент агентства.
Начато досудебное расследование по факту ненадлежащего исполнения обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей. В настоящее время проводится комплекс следственных и процессуальных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и деталей произошедшего", - проинформировали в полиции.
Ранее в Павлодарской области двое детей погибли при пожаре в частном доме.
19.01.2026, 18:42 79111
В Жанаозене пожарная машина попала в ДТП: есть погибшие и пострадавшие
Среди пострадавших была 10-летняя девочка, которая позже скончалась в больнице
Жанаозен. 19 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Жанаозене произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пожарной машины, в результате которого погибли люди, сообщили в департаменте полиции Мангистауской области.
В Жанаозене на улице Маната произошло ДТП с участием машины Lifan и пожарного автомобиля, направлявшегося на вызов. От столкновения пожарная автомашина совершила наезд на ограждение и частный дом. В результате происшествия два человека погибли, пятеро пострадавших, в том числе трое сотрудников противопожарной службы доставлены в медицинские учреждения", - проинформировали в полиции.
Сообщается, что по факту ДТП начато досудебное расследование, в рамках которого будут установлены обстоятельства и причины произошедшего.
По данным СМИ, среди пострадавших была 10-летняя девочка, ребенок скончался после операции из-за тяжести состояния.
Ранее в Мангистауской области произошло ДТП с участием пассажирского автобуса, на месте происшествия погибли четыре пассажира.
19.01.2026, 16:15 82231
В Темиртау жители микрорайона остались без тепла из-за порыва теплотрассы
Темиртау. 19 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Темиртау жители 8-го микрорайона остались без отопления из-за порыва на участке теплотрассы, ремонт которого, по информации акимата города, запланирован на текущий год.
В акимате Темиртау сообщили, что на участке теплотрассы, ремонт которой запланирован на текущий год, выявлен дефект.
В течение двух лет проводился ремонт тепломагистрали, которая подает тепло в ваши дома. Осталось завершить более 100 метров - эти работы запланированы на текущий год", - обратились в ведомстве к жителям 8-го микрорайона, которые в результате аварии остались без тепла.
К настоящему времени ремонтные работы завершены, проводится заполнение теплотрассы, заверили в акимате.
Отметим, что на этом же участке теплотрассы, снабжающей теплом 8-й микрорайон, авария произошла 13 января.
18.01.2026, 18:39 106096
Произошел пожар на заводе на месторождении Тенгиз
Атырау. 18 января. KAZAKHSTAN TODAY - Произошел пожар на заводе на месторождении Тенгиз в Атырауской области, сообщает пресс-служба национальной нефтегазовой компании "КазМунайГаз".
18 января утром в 9.53 произошло возгорание трансформатора турбины GT-9.3 на ГТЭС-4. Персонал был эвакуирован в безопасное место. Аварийная служба ТШО устранила возгорание. Пострадавших нет. Примерно в 11.20 произошло возгорание трансформатора на GT-9.5 ГТЭС-4. Возгорание ликвидировано. Пострадавших нет. Незамедлительно об инциденте был оповещен ДЧС", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что причины возгорания выясняются.
В настоящее время ситуация под контролем", - добавили в КМГ.
Ранее двое рабочих пострадали при пожаре на Павлодарском нефтехимическом заводе.
18.01.2026, 18:35 106991
В Астане при пожаре в многоэтажке эвакуировали свыше 20 человек
Жертв и пострадавших нет
Астана. 18 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане при пожаре в многоэтажном доме в Сарыаркинском районе на улице Кубрина эвакуированы 23 человека, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.
Прибывшие на место подразделения МЧС установили, что в одной из квартир на первом этаже произошло возгорание мебели. Огнеборцы оперативно приступили к проведению разведки и эвакуации жильцов. Силами спасателей по лестничному маршу эвакуированы 23 человека, в том числе 9 детей", - заявили в ведомстве.
Подчеркивается, что возгорание было ликвидировано на площади 25 квадратных метров.
Жертв и пострадавших нет. Причина устанавливается", - добавили в пресс-службе.
Ранее на балконе квартиры, расположенной на 10-м этаже жилого дома по проспекту Момышулы в Астане, вспыхнул пожар.
17.01.2026, 09:00 182396
Пожар на 10-м этаже по повышенному рангу в Астане: спасены дети
Астана. 17 января. KAZAKHSTAN TODAY - В субботу утром на балконе квартиры, расположенной на 10-м этаже жилого дома по проспекту Момышулы, вспыхнул пожар.
В МЧС сообщили о тушении пожара на балконе, расположенном на 10-м этаже 14-этажного жилого дома по проспекту Момышулы в Алматинском районе.
В 7.57 пожарные прибыли по повышенному рангу на место происшествия.
К моменту прибытия горела квартира, мебель, домашние вещи на площади 40 квадратных метров", - рассказал помощник оперативного дежурного ДСПТ ДЧС Астаны Адиль Мусурманов.
По его словам, были эвакуированы 54 человека, из них четверо спасенных - трое детей и один взрослый.
В 8.39 пожар был полностью ликвидирован.
Напомним, в Павлодарской области при пожаре в частном доме погибли два ребенка.
16.01.2026, 17:29 201476
В Алматы десятки домов остались без газа из-за повреждения трубы
Алматы. 16 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Турксибском районе Алматы 65 частных жилых домов временно отключили от газа из-за повреждения газопровода, сообщили в компании QazaqGaz Aimaq.
По сообщению компании, 16 января в 14.30 на одной из центральных улиц Турксибского района Алматы большегрузный автомобиль наехал на газопровод.
Из-за сильного удара была повреждена стальная труба газопровода по сварным стыкам в двух местах, а также зафиксирован изгиб газопровода протяженностью около 7 метров. Дополнительно при обследовании специалисты аварийно-диспетчерской службы АО "QazaqGaz Aimaq" выявили трещину на соседней врезке газопровода низкого давления и срыв кронштейнов, удерживающих приборы учета газа", - рассказали в компании.
Прибывшая аварийная бригада утечек газа не обнаружила. В целях обеспечения безопасности временно было приостановлено газоснабжение 65 частных жилых домов.
В настоящее время восстановительные работы ведутся в активной фазе. На месте происшествия работают сотрудники полиции", - добавили в пресс-службе.
