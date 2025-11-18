Взрыв газа произошел в трехэтажке в Алматинской области  

Были отключены потребители Бостандыкского, Ауэзовского и Алмалинского районов

Алматы. 17 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Потребители трех районов Алматы были временно отключены от электроснабжения, сообщили в АО "Алатау Жарык Компаниясы" (АЖК).





В 08.46 17 ноября 2025 года на участке подстанций ПС-7А "АХБК" - ПС-160А "Ерменсай" аварийно отключились линии электропередачи 110 кВ (киловольт) №110А и №111А. Произошло погашение подстанций: ПС-59А "Сайран", ПС-102А "АДК", ПС-6А "Геологстрой", ПС-43А "Южная", - сообщили в пресс-службе.





По данным компании, частично были погашены потребители следующих районов:





Бостандыкский район (квадраты улиц: Аль-Фараби, Розыбакиева, Жандосова, Жарокова);

Ауэзовский район (квадраты улиц: Сайна, Жандосова, Абая, Розыбакиева);

Алмалинский район (квадраты улиц: Райымбека, Тлендиева, Толе би, Отеген батыр).





В соцсетях пользователи сообщили, что в районе озера Сайран был слышен взрыв, после чего в квартирах отключилось электричество. В ДЧС отметили, что в 08.53 пожарные расчеты были направлены на вызов по адресу: улица Утеген батыра, 76.





По прибытии установлено открытое горение одной из конструкций трансформатора на площади 0,2 квадратных метра", - уточнили в ДЧС.





В АЖК сообщили, что распространяемая информация о пожаре на трансформаторной подстанции не подтверждается и не соответствует действительности.





Причиной отключения стало возгорание концевой муфты воздушной линии электропередачи ЛЭП-110 кВ Л-110А", - проинформировали в компании.





Сообщается, что в 09.13 электроснабжение было восстановлено.









Как сообщалось ранее, 13 ноября десять микрорайонов Алматы остались без электричества из-за аварийного отключения линий электропередачи.





По состоянию на 2024 год протяженность электрических сетей по городу Алматы составляла 8,6 тысячи км, износ электросетей - порядка 65%. В связи с высоким уровнем износа электросетей жители Алматы часто сталкиваются с плановыми и аварийными отключениями энергоснабжения.



