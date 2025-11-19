Пожар в Туркестанской области: 12 человек погибли, девять из них дети

Фото: Depositphotos

Рассказать друзьям

Туркестан. 18 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня рано утром произошел пожар в двухэтажном частном жилом доме в селе Алгабас Жетысайского района Туркестанской области, сообщили в пресс-службе ДЧС.





По прибытии пожарного подразделения установлено, что огнем полностью охвачен жилой дом. В ходе проведения разведки и тушения пожара из дома были эвакуированы три человека в бессознательном состоянии, они переданы бригаде скорой медицинской помощи. Внутри обнаружены 12 погибших, включая девятерых детей", - проинформировали в ДЧС.





По словам соседей, в доме находились гости, так как накануне у хозяев проводилось мероприятие.





Пожар полностью ликвидирован на площади 360 квадратных метров. Начато расследование, причины возгорания устанавливаются.





Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения региона, госпитализированы трое пострадавших: двое взрослых и один ребенок.





Все они находятся в реанимационном отделении, состояние оценивается как тяжелое, но стабильное. Пациентам проводится полный комплекс интенсивной терапии, их состояние находится под постоянным наблюдением профильных специалистов. По линии экстренной медицины развернут усиленный режим работы. Из областных учреждений здравоохранения направлены дополнительные специалисты, обеспечена необходимая медикаментозная и психологическая поддержка", - проинформировали в управлении здравоохранения Туркестанской области.





По факту пожара в Жетысайском районе возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение требований пожарной безопасности".





В настоящее время проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам расследования будет принято соответствующее процессуальное решение", - проинформировали в пресс-службе ДП Туркестанской области.





Президент РК Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования по поводу гибели людей во время пожара в частном доме в Жетысайском районе Туркестанской области. Он поручил правительству и акиму области оказать всю необходимую помощь близким родственникам и провести расследование причин случившейся трагедии.





Как сообщила детский омбудсмен Динара Закиева, дома находились две семьи: родители и дети. Во время пожара обвалилась крыша дома.





скриншот из соцсетей Динары Закиевой





Дополнено 18.11.2025, 13.40



"Первый канал Евразия" "Первый канал Евразия" сообщает , что, по предварительным данным, погибшие несовершеннолетние - это дети из одной большой семьи, их отцы - родные братья.





Всего погибли 12 человек, из них 9 детей 2004, 2009, 2010, 2012, 2015, 2017, 2019 и 2021 годов рождения", - сказано в материале.