05.12.2025, 20:17 58786
Рабочий упал с высоты и погиб в Петропавловске
Начато досудебное расследование по признакам нарушения правил охраны труда
Петропавловск. 5 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Петропавловске произошла трагедия. При установке интернета упал с высоты примерно 6-7 метров и разбился насмерть сотрудник ИП, сообщает 7152.kz
Приехавшая по вызову бригада скорой помощи констатировала смерть до приезда от политравмы.
Как сообщили корреспонденту агентства в департаменте полиции СКО, по данному факту начато досудебное расследование по признакам нарушения правил охраны труда. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на исследование всех обстоятельств дела, по результатам которых будет принято окончательное процессуальное решение.
Ранее в Астане трое рабочих упали с высоты пятого этажа на одной из строительных площадок.
04.12.2025, 12:46 144731
В Алматы произошло землетрясение силой три балла
Фото: Depositphotos
Алматы. 4 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Землетрясение силой в три балла произошло в Алматы, его эпицентр находился на территории Китая, передает корреспондент агентства.
Землетрясение произошло в 12.44. Его эпицентр расположен в 277 километрах на юго-восток от города Алматы на территории Китая, сообщили в ДЧС Алматы.
Расчетная интенсивность составила в:
- Алматы - 3 балла;
- селе Саты Кегенского района Алматинской области - 3 балла;
- селе Жалагаш Кегенского района Алматинской области - 3 балла;
- селе Кеген Кегенского района Алматинской области - 3 балла;
- селе Нарынкол Райымбекского района Алматинской области - 3 балла;
- городе Есике - 3 балла;
- городе Талраре - 3 балла;
- селе Кокпек Енбекшиказахского района Алматинской области- 3 балла;
- селе Тургень Енбекшиказахского района Алматинской области - 3 балла;
- селе Кыргызсай Уйгурского района Алматинской области - 3 балла;
- городе Каскелене - 3 балла;
- селе Маловодное Енбекшиказахского района Алматинской области - 3 балла;
- селе Кайыпова Уйгурского района Алматинской области - 3 балла;
- селе Шелек Енбекшиказахского района Алматинской области - 3 балла;
- селе Отеген-Батыр Илийского района Алматинской области - 2 балла;
- селе Каргалы Жамбылского района Алматинской области - 2 балла;
- селе Боралдай Илийского района Алматинской области - 2 балла;
- селе Чунджа Уйгурского района Алматинской области - 2 балла;
- селе Узынагаш Жамбылского района Алматинской области - 2 балла;
- городе Алатау - 2 балла;
- городе Конаеве - 2 балла;
- селе Курты Илийского района Алматинской области - 2 балла;
- селе Сарыозек Кербулакского района Жетысуской области - 2 балла;
- городе Жаркенте - 2 балла;
- селе Кордай Кордайского района Жамбылской области - 2 балла;
- городе Текели - балла;
- селе Балпык-Би Коксуского района Жетысуской области - 2 балла;
- селе Карабулак Ескельдинского района Жетысуской области - 2 балла;
- городе Талдыкоргане - 2 балла;
- селе Баканас Балхашского района Алматинская области - 2 балла;
- городе Уштобе - 2 балла;
- городе Шу - 2 балла;
- селе Мерке Меркенского района Жамбылской области - 2 балла;
- селе Толе Би Шуйского района Жамбылской области - 2 балла;
- селе Жансугуров Аксуского района Жамбылской области - 2 балла;
- городе Сарканде - 2 балла;
- селе Кулан района имени Рыскулова Жамбылской области - 2 балла.
В акимате города Алматы подчеркнули, что все системы оповещения сработали штатно.
Жители получили уведомления на телефоны посредством Mass Alert, прозвучали громкие голосовые предупреждения - городские сирены, в ТРЦ и общественных местах прошла эвакуация. Согласно алгоритму, люди начали покидать здания и выходить на улицу. Паники и давки не наблюдалось", - заявили пресс-службе.
Дополнено 04.12.2025, 14.05
В Алматы для оказания помощи работает горячая линия с участие психологов ДЧС: 8 (727) 278 20 83, 8 (727) 278 20 84.
В МЧС также рассказали, что специалисты обследовали русла рек, гидротехнические сооружения, оползнеопасные и селеопасные участки. Также проведен визуальный осмотр объектов жизнеобеспечения на предмет возможных повреждений.
По результатам осмотра повреждений не обнаружено, в настоящее время указанные объекты функционируют в штатном режиме. Сведений о разрушениях и пострадавших не поступало. Обстановка стабильная", - заверили в ведомстве.
Напомним, в январе прошлого года произошло сильное землетрясение магнитудой 6,7 на границе Кыргызстана и Китая. Жители Алматы ощутили подземные толчки силой пять баллов. Необходимо отметить, что в момент землетрясения не были включены сирены и система оповещения о землетрясении. Люди без своевременной информации и четких действий подверглись панике. Жители города хаотично покидали свои дома, несколько человек выпрыгнули из окон, в результате чего были травмированы. Тогда в Алматы пострадали 67 человек. Позже в регионе ощущалась серия афтершоков.
Еще одно пятибалльное землетрясение, эпицентр которого находился уже на территории Казахстана, произошло в начале марта. В МЧС РК заявили, что в городе была незамедлительно запущена сирена и перехват теле- и радиоканалов. Однако, по словам некоторых алматинцев, во время землетрясения SMS-оповещения не поступали, но сработала система оповещения Android. Как сообщили жители города, SMS-оповещения начали поступать только после подземных толчков. После землетрясения, напугавшего горожан, на дорогах Алматы наблюдался транспортный коллапс. Алматинцы жаловались на резко подорожавшее такси, плохую сотовую связь и интернет после землетрясения. Находясь в панике, горожане не могли дозвониться до своих близких, чтобы удостовериться в их безопасности. Позже в Алматы была внедрена новая система оповещения о ЧС.
04.12.2025, 11:45 147396
ДТП с участием двух автомобилей в Карагандинской области: один человек погиб, двоих доставили в больницу
Фото: Depositphotos
Караганда. 4 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Один человек погиб и двоих доставили в больницу в результате дорожно-транспортного происшествия с участием двух автомобилей, которое произошло на трассе Каркаралы - Карагайлы в Карагандинской области, сообщает пресс-служба департамента полиции региона.
Произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей - Camry и Lada Largus. По предварительным данным, водитель Camry, не справившись с управлением, совершил столкновение с автомобилем Lada Largus. В результате ДТП 28-летний водитель Lada Largus скончался на месте происшествия. Его 36-летний пассажир и 41-летний водитель Camry были доставлены в медицинское учреждение", - заявили в пресс-службе ДП.
Подчеркивается, что по данному факту возбуждено уголовное дело, водитель Camry задержан и водворен в изолятор временного содержания. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Между тем в Сети появилась информация о том, что автомобиль Lada Largus принадлежал одному из отделений Казпочты и выполнял инкассационные функции.
Ранее семь человек погибли в ДТП на трассе Алматы - Бишкек.
03.12.2025, 17:22 173276
Групповое избиение парня расследуют в Алматинской области
Фото: скриншот из видео
Талгар. 3 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Кадры избиения толпой парня в селе Бесагаш Алматинской области появились в соцсетях. В департаменте полиции региона прокомментировали инцидент.
Полицией зарегистрировано уголовное дело по статье "Хулиганство". Двое подозреваемых задержаны и водворены в изолятор временного содержания. В рамках уголовного дела проводятся необходимые следственные мероприятия для всестороннего, полного и объективного установления обстоятельств произошедшего. Одновременно продолжаются розыскные мероприятия по установлению местонахождения остальных причастных лиц", - проинформировали в ДП.
В полиции отметили, что ход расследования находится под контролем руководства департамента полиции Алматинской области.
Ранее сообщалось, что в Казахстане возросло количество жестоких конфликтов и преступлений, совершаемых в том числе несовершеннолетними.
В Алматинской области школьник погиб после жестокого избиения.
В октябре несколько человек жестоко избили 18-летнего парня в Алматы.
В сентябре школьник скончалсяпосле драки в школьном туалете в Жамбылской области. В этом же регионе подростка до смертиизбили после футбольного матча. А в День знаний 14-летнего мальчика зарезалив Таразе.
В ЗКО конфликт между школьниками закончился ножевым ранением.
В конце сентября в Атырау на видео попало жестокое избиение девушки сверстницей.
В начале октября в Актюбинской области вынесли приговор подросткам по делу о гибели девятиклассника.
Весной 2023 года большой общественный резонанс вызвал инцидент с нападением толпы на молодых людей в Алматы. Трое молодых людей остановили избиение молодой женщины на улице Розыбакиева около ТРЦ "Мега" и приняли на себя агрессию уличного криминала. Подручные субъекта, избивавшего женщину, зверски запинали всех троих лежащих на земле ногами. Один из пострадавших получил тяжкие телесные повреждения, молодой парень полностью ослеп на один глаз.
О других резонансных преступлениях мы рассказываем в обзоре "Социальная деградация".
03.12.2025, 16:56 175046
Водитель BMW сбил людей на автобусной остановке в Алматы
Фото: скриншот из видео в соцсетях
Алматы. 3 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы водитель BMW совершил наезд на людей на автобусной остановке, сообщили в пресс-службе департамента полиции (ДП) города.
ДТП произошло в 14.00 в Ауэзовском районе Алматы. Водитель автомашины марки BMW, следуя по проспекту Абая в восточном направлении, восточнее улицы Алтынсарина, не справился с рулевым управлением, допустил наезд на бордюрный камень и далее на двух пешеходов, которые стояли на остановочном комплексе. Пешеходы с телесными повреждениями были доставлены в ближайшую больницу города", - проинформировали в ДП.
В обстоятельствах аварии разбираются сотрудники полиции Ауэзовского района города.
Кадры с места происшествия появились в соцсетях.
Ранее сообщалось, что в результате ДТП в Алматы погибла фельдшер скорой помощи.
03.12.2025, 16:08 176721
В результате ДТП в Алматы погибла фельдшер скорой помощи
Алматы. 3 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Алатауском районе Алматы ночью 3 декабря 2025 года произошло дорожно-транспортное происшествие с участием машины скорой помощи, сообщили в пресс-службе департамента полиции города.
Водитель бригады скорой помощи, следуя по улице Саина в северном направлении, при совершении маневра разворота допустил столкновение с автомашиной марки Kia, которая следовала на юг", - сообщили в департаменте полиции.
В результате ДТП пострадали водители и пассажиры обоих авто.
К сожалению, пассажирка скорой, 2002 года рождения, спустя несколько часов от полученных травм скончалась в больнице. По факту ДТП, повлекшего смерть, управлением дознания ДП возбуждено дело. Назначены соответствующие экспертизы", - сообщили в полиции.
Кадры с места происшествия были опубликованы в соцсетях.
Напомним, в ноябре в Астане погибла фельдшер скорой помощи.
03.12.2025, 11:10 184256
Когда завершат расследование крушения самолета близ Актау
Фото: МЧС РК
Астана. 3 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев в кулуарах мажилиса рассказал, когда завершат расследование крушения самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines близ города Актау, которое произошло в декабре прошлого года, сообщает ИА "Международное информационное агентство "Казинформ".
Он пояснил, что расследование делится на две части. Криминальную составляющую расследует Генеральная прокуратура, само авиационное происшествие - Министерство транспорта.
Министерство транспорта - на завершающей стадии расследования. Сейчас ждем окончательное заключение от лицензиаров или владельцев технологий, аэронавигационные приборы и так далее. И, в принципе, по Минтрансу готовы будем завершить", - уточнил Канат Бозумбаев.
По его словам, оно может завершиться уже в этом году или в начале следующего года, пишет zakon.kz.
А то, что касается части Генпрокуратуры, они в контакте, в плотном. Там тоже подвижки есть, вы же видели заявления различных лидеров соседних государств. Поэтому мы надеемся, что в следующем году там тоже завершится", - добавил Бозумбаев.
Напомним, утром 25 декабря рейсовый самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавший из Баку в Грозный, потерпел крушение близ аэропорта Актау. По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело. На борту находились 69 человек, в том числе 5 членов экипажа.
С места крушения пассажирского самолета в медицинские учреждения области были доставлены 29 пострадавших.
Черные ящики разбившегося самолета были направлены в Бразилию в Центр расследования и предотвращения авиационных происшествий. Позже бортовые самописцы разбившегося самолета вернули в Казахстан.
02.12.2025, 11:18 215881
Семь человек погибли в ДТП на трассе Алматы - Бишкек
Алматы. 2 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело по факту ДТП, имевшего место на 129-м километре автодороги Алматы - Бишкек, сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматинской области.
По предварительным данным, водитель автомобиля Honda Odissei допустил столкновение с впереди движущимся прицепом грузового автомобиля HOWO. В результате ДТП все семь человек, находившихся в легковом транспортном средстве, включая водителя, погибли от полученных травм", - проинформировали в полиции.
В настоящее время проводится досудебное расследование, направленное на установление всех обстоятельств произошедшего.
Напомним, за последние месяцы в регионах Казахстана произошел ряд страшных смертельных ДТП.
В конце ноября в результате ДТП на трассе Алматы - Бишкек погибли шесть человек.
11 сентября в Мангистауской области в результате опрокидывания микроавтобуса погибли 10 человек.
14 сентября еще 10 жизней унесло столкновение трех автомобилей в области Жетысу из-за выезда на встречную полосу. В Карагандинской области в ДТП погибли пять человек также из-за выезда на встречную полосу движения.
Пять человек погибли в результате аварии с участием грузовика на трассе Павлодар - Кызылорда.
Сразу 12 человек погибли 23 октября в страшной аварии на трассе Самара - Шымкент вблизи поселка Белкопа. Столкнулись грузовой автомобиль DAF и пассажирский автомобиль "ГАЗель". По предварительным данным, грузовик выехал на полосу встречного движения.
Восемь человек погибли в ДТП на трассе в Западно-Казахстанской области.
01.12.2025, 15:36 183556
Скончалась пострадавшая при пожаре в Туркестанской области 7-летняя девочка
Фото: Pexels
Туркестан. 1 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Семилетняя девочка, пострадавшая при пожаре в частном доме в селе Алгабас Туркестанской области, скончалась 30 ноября, сообщили в областном управлении здравоохранения.
Пациентка 2018 года рождения, которая была доставлена в крайне тяжелом состоянии в результате пожара в частном доме, скончалась 30 ноября.
Несмотря на проведение интенсивной терапии, консультации профильных специалистов и полный комплекс реанимационных и дезинтоксикационных мероприятий, спасти пациентку, к сожалению, не удалось", - сообщили в пресс-службе ведомства.
Напомним, страшная трагедия произошла рано утром 18 ноября в селе Алгабас Жетысайского района Туркестанской области. В одном из домов, где хозяева принимали гостей, вспыхнул пожар. В результате пожара погибли 12 человек, 9 из них - дети. Еще двое взрослых и ребенок были госпитализированы.
