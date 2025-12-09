Пять человек погибли в результате ДТП в Актюбинской области

Казахстанцев ждет дополнительный выходной на следующей неделе в связи с празднованием Дня независимостиКазахстанцев ждет дополнительный выходной на следующей неделе в связи с празднованием Дня независимости
Фото: Depositphotos
Актобе. 8 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Актюбинской области 7 декабря примерно 08.40 на 1024-м км автодороги республиканского значения Самара - Шымкент произошло опрокидывание пассажирского автобуса. По факту дорожно-транспортного происшествия начато досудебное расследование, сообщили в департаменте полиции региона.
По предварительным данным, водитель автобуса, двигаясь по автодороге республиканского значения Самара - Шымкент со стороны поселка Карабутак в направлении Кызылординской области, возле поселка Улгайсын допустил опрокидывание автобуса", - проинформировали в полиции.
Сообщается, что в салоне автобуса находились 49 граждан Узбекистана, следовавших по направлению Пермь - Ташкент.
В результате ДТП пять пассажиров скончались на месте ДТП, 11 пассажиров доставлены в ЦРБ Айтекебийского района с различными телесными повреждениями. Причина ДТП выясняется", - сообщили в департаменте.
Дополнено 08.12.2025, 13.30
В управлении здравоохранения Актюбинской области рассказали о состоянии пострадавших в аварии с автобусом в Актюбинской области, сообщает портал "Мой город".
13 человек после осмотра отпустили. Все мужчины. У них в основном были ушибы и ссадины, одному наложили гипс. Двое мужчин, которым 51 год и 39 лет, остаются в больнице. У одного сочетанная травма, он в сознании, у второго сотрясение головного мозга. Пострадавшие получают лечение", - говорится в сообщение.
Напомним, за последние месяцы в регионах Казахстана произошел ряд страшных ДТП с многочисленными жертвами.
Сразу 12 человек погибли 23 октября в страшной аварии на трассе Самара - Шымкент вблизи поселка Белкопа. Столкнулись грузовой автомобиль DAF и пассажирский автомобиль "ГАЗель". По предварительным данным, грузовик выехал на полосу встречного движения.
В конце ноября в результате ДТП на трассе Алматы - Бишкек погибли шесть человек.
11 сентября в Мангистауской области в результате опрокидывания микроавтобуса погибли 10 человек.
14 сентября еще 10 жизней унесло столкновение трех автомобилей в области Жетысу из-за выезда на встречную полосу. В Карагандинской области в ДТП погибли пять человек также из-за выезда на встречную полосу движения.
Пять человек погибли в результате аварии с участием грузовика на трассе Павлодар - Кызылорда.
Восемь человек погибли в ДТП на трассе в Западно-Казахстанской области.
В начале декабря семь человек погибли в ДТП на трассе Алматы - Бишкек.