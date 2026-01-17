В результате ДТП с участием пассажирского автобуса в Мангистауской области погибли четыре человека

Были эвакуированы 54 человека, из них четверо спасенных - трое детей один взрослый

Фото: Кадр из видео МЧС

Рассказать друзьям

Астана. 17 января. KAZAKHSTAN TODAY - В субботу утром на балконе квартиры, расположенной на 10-м этаже жилого дома по проспекту Момышулы вспыхнул пожар.









В МЧС сообщили о тушении пожара на балконе, расположенного на 10-м этаже 14-этажного жилого дома по проспекту Момышулы в Алматинском районе.





В 7.57 пожарные прибыли по повышенному рангу на место происшествия.





К моменту прибытия горела квартира, мебель, домашние вещи на площади 40 квадратных метров", - рассказал помощник оперативного дежурного ДСПТ ДЧС Астаны Адиль Мусурманов.





По его словам, были эвакуированы 54 человека, из них четверо спасенных: трое детей один взрослый.





В 8.39 пожар был полностью ликвидирован.



