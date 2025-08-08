В Алматы женщина погибла в результате ДТП с участием автобуса

Рассказать друзьям

Павлодар. 30 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Павлодаре женщина выбросила из окна пятого этажа одного из домов на улице Нурмагамбетова двоих детей и выпрыгнула сама, сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Павлодарской области.





По первой категории срочности направлены три бригады скорой помощи (...) Двое детей в тяжелом состоянии доставляются в детскую областную больницу. Женщина в тяжелом состоянии доставляется в павлодарскую городскую больницу № 1", - заявили в пресс-службе.





Позже в управлении рассказали, какие травмы получили пострадавшие.





Ребенок 2024 года рождения доставлен в состоянии клинической смерти, в приемном покое проведены реанимационные мероприятия, госпитализирован в реанимационное отделение. Состояние крайне тяжелое за счет травматического шока 3-й степени, по уровню сознания кома 3, обширная черепно-мозговая травма, множественное повреждение костей свода черепа, ушиб головного мозга, контузии внутренних органов. Ребенок 2017 года рождения: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, перелом костей таза, повреждение внутренних органов. Состояние тяжелое. Госпитализирован в реанимационное отделение ПОДБ", - уточнили в управлении.





Подчеркивается, что проводятся все необходимые лечебные и диагностические мероприятия.





Женщина 1991 года рождения. Состояние тяжелое, в сознании. Закрытая черепно-мозговая травма, переломы верхних и нижних конечностей. В отделении реанимации, проводится интенсивная терапия", - добавили в пресс-службе.





Между тем в областном департаменте полиции сообщили что, по данному факту проводится расследование.





Установлено, что 30 июля из окна подъезда, расположенной между 4 и 5 этажами дома по улице Нурмагамбетова в Павлодаре, выпали двое малолетних детей и женщина. Пострадавшие упали на козырек подъезда, все доставлены в больницу. Возбуждены уголовные дела по фактам покушения на убийство и самоубийство. Обстоятельства и причины произошедшего будут установлены в ходе расследования. По предварительным данным, женщина состоит на учете в специализированном медицинском учреждении. На месте работает следственно-оперативная группа", - добавили в ДП.



