В самолете Астана - Актау загорелся рюкзак пассажира

Водителя зажало в кабине автобуса, и он не смог самостоятельно выбраться

Фото: t.me/astanovka98

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Астана. 22 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане водитель маршрутного автобуса № 70, двигаясь по улице Бараева, не справился с управлением и совершил наезд на столб освещения, передает корреспондент агентства.





Как сообщили в департаменте полиции Астаны, в результате ДТП водитель и несколько пассажиров получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.





По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства и причины происшествия выясняются.





На распространившихся в соцсетях кадрах аварии видно, что водителя зажало в кабине автобуса, и он не смог самостоятельно выбраться. Спасателям удалось освободить пострадавшего.





Дополнено 22.02.2025, 17.00





Как сообщили в многопрофильной городской больнице №1, семь пациентов госпитализированы для проведения дальнейшего лечения, четверых из них прооперировали. Пациенты находятся под постоянным наблюдением врачей и получают необходимое лечение.





Восемь пострадавших после осмотра отпустили домой с амбулаторным лечением.



