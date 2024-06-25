Поджог греческого острова и надпись в Помпеях: действия казахстанских туристов-вандалов прокомментировали в МИДе
Астана. 24 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Вандализм казахстанских туристов за границей прокомментировал официальный представитель Министерства иностранных дел Республики Казахстан Айбек Смадияров, передает корреспондент агентства.
Казахстанский консул сразу же после публикации данной информации связался с греческими властями по данному случаю. Полиция сообщила, что среди задержанных граждан Казахстана нет и какие-либо претензии к ним тоже не выдвигались", - ответили в МИД РК.
Ранее сообщалось, что туристы устроили пожар на греческом острове Идра (Гидра). По данным местных СМИ, причиной пожара стал фейерверк, запущенный с яхты. Вместе с этим распространилась информация о том, что яхта была арендована гражданами Казахстана.
Также стало известно о задержании гражданина Казахстана в итальянском городе Помпеи за написанное им слово ALI на древней стене Дома Цеев в Археологическом парке.
В Италии был задержан наш гражданин за незаконное нанесение надписи на историческом здании. После завершения всех необходимых формальностей в правоохранительных органах он был отпущен. Дальнейшее судебное разбирательство будет проведено в административном порядке", - проинформировали в ведомстве.
Напомним, в начале 2023 года в Казахстане ужесточена ответственность за экологические нарушения и вандализм.
В прошлом году в стране официально зарегистрировано более одной тысячи фактов вандализма. Депутаты предложили увеличить штрафы за вандализм.
Как сообщалось ранее, в Мангистауской области чиновник-вандал выбил отверткой надпись на скале в ущелье Ыбыкты Сай.
В 2021 году вандалы испортили стены пещеры на Скальной тропе в Актау. Близ Алматы, на территории сакских курганов, устроили свалку. Также сообщалось, что вандалы разрисовали Капшагайские скалы в Алматинской области.
В апреле этого года казахстанские общественники забили тревогу из-за намеренного уничтожения исторического памятника петроглифов в Талдыкоргане. Депутат мажилиса Сергей Пономарев прокомментировал ситуацию журналисту Kazakhstan Today.
Ранее сообщалось, что в районе уникальных меловых гор в Актюбинской области собираются искать нефть. Уникальный природный памятник называют музеем под открытым небом из-за множества меловых скульптур, которые сделали ветер и время.
Депутаты также сообщали о продаже уникальных каменных шаров из долины Торыш.