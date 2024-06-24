Туристы устроили пожар на греческом острове

По данным местных СМИ, причиной пожара стал фейерверк, запущенный с яхты

Фото: Пожарная служба Греции

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Астана. 23 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Власти Греции арестовали 13 человек за пожар на острове Идра (Гидра), сообщает пожарная служба Греции.





Тринадцать граждан Греции были арестованы сотрудниками управления по борьбе с поджогами за то, что они устроили пожар в лесу, в районе Бисти, на острове Идра, вечером 21 июня. Арестованные предстанут перед прокурором Пирея в воскресенье утром", - пишет РИА Новости со ссылкой на пожарную службу Греции.





По данным местных СМИ, причиной пожара стал фейерверк, запущенный с яхты. Вместе с этим распространилась информация о том, что яхта была арендована гражданами Казахстана.





Как отметили в пожарной службе, за выходные по всей стране вспыхнуло более 70 лесных пожаров. Уровень опасности остается высоким из-за сильного ветра и высокой температуры воздуха.





Ранее на сайте информационного агентства Kazakhstan Today проводился опрос о негативном воздействии фейерверков на окружающую среду, человека и животных. Результаты опроса показали, что свыше 70% респондентов считают необходимым запретить фейерверки в жилых массивах.





Напомним, фейерверки оказывают крайне негативное воздействие на окружающую среду, человека и животных. Фейерверки неэкологичны на протяжении всего своего существования, сообщает recyclemag.ru.





Грохот безмерно пугает диких и домашних животных, приводя их предсмертное состояние. В панике животные выбегают на автотрассы и гибнут под колесами машин. В эксклюзивном материале KAZAKHSTAN TODAY заведующий лабораторией териологии и руководитель Центра мониторинга снежного барса Института зоологии КН МНиВО РК Алексей Грачев, говоря о влиянии громких звуков, издаваемым фейерверками, на диких животных, подчеркнул , что они испытывают колоссальный стресс.





По громкости взрывы пиротехники достигают 150–170 децибел, сообщает greenbelarus.info. Звуки на уровне выше 85 децибел при длительном воздействии могут быть опасны для слуха человека, а 120–140 децибел - порог болевого ощущения.





Начальник управления государственного пожарного контроля ДЧС города Алматы Данияр Жусупов сообщил , что в новогодние праздники ежегодно происходит в среднем 13 пожаров. При этом около 20% возгораний от общего числа происходят по причине использования пиротехнических изделий. За последние 5 лет произошло 67 пожаров, 9 из которых по причине использования пиротехники.





Напомним, в Казахстане в июне прошлого года из-за масштабных пожаров в Абайской области погибли 15 сотрудников Новошульбинского филиала резервата "Семей орманы". По факту гибели людей было возбуждено уголовное дело. По словам родственников погибших, лесники не имели при себе никакого специального снаряжения: ни соответствующей униформы, ни кислородных масок. Они также пожаловались , что в лесничествах никогда не работает спецтехника и нет запчастей, и сотрудникам приходится выезжать на работу на собственных автомобилях.





12 июня было объявлено Днем общенационального траура. Глава государства назвал халатностью и непрофессионализмом реакцию МЧС и других ведомств на сообщение о возгорании.





В этом году руководителям резервата "Семей орманы" вынесли приговор. Суд установил, что виновные во время лесного пожара, не выполнили возложенные на них обязанности по организации тушения пожара, неправильно оценили ситуацию и не обеспечили соблюдение техники безопасности при тушении пожара, что привело к гибели 14 человек.



