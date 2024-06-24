Туристы устроили пожар на греческом острове
Фото: Пожарная служба Греции
Астана. 23 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Власти Греции арестовали 13 человек за пожар на острове Идра (Гидра), сообщает пожарная служба Греции.
Тринадцать граждан Греции были арестованы сотрудниками управления по борьбе с поджогами за то, что они устроили пожар в лесу, в районе Бисти, на острове Идра, вечером 21 июня. Арестованные предстанут перед прокурором Пирея в воскресенье утром", - пишет РИА Новости со ссылкой на пожарную службу Греции.
По данным местных СМИ, причиной пожара стал фейерверк, запущенный с яхты. Вместе с этим распространилась информация о том, что яхта была арендована гражданами Казахстана.
Как отметили в пожарной службе, за выходные по всей стране вспыхнуло более 70 лесных пожаров. Уровень опасности остается высоким из-за сильного ветра и высокой температуры воздуха.
Ранее на сайте информационного агентства Kazakhstan Today проводился опрос о негативном воздействии фейерверков на окружающую среду, человека и животных. Результаты опроса показали, что свыше 70% респондентов считают необходимым запретить фейерверки в жилых массивах.
Напомним, фейерверки оказывают крайне негативное воздействие на окружающую среду, человека и животных. Фейерверки неэкологичны на протяжении всего своего существования, сообщает recyclemag.ru.
Грохот безмерно пугает диких и домашних животных, приводя их предсмертное состояние. В панике животные выбегают на автотрассы и гибнут под колесами машин. В эксклюзивном материале KAZAKHSTAN TODAY заведующий лабораторией териологии и руководитель Центра мониторинга снежного барса Института зоологии КН МНиВО РК Алексей Грачев, говоря о влиянии громких звуков, издаваемым фейерверками, на диких животных, подчеркнул, что они испытывают колоссальный стресс.
По громкости взрывы пиротехники достигают 150–170 децибел, сообщает greenbelarus.info. Звуки на уровне выше 85 децибел при длительном воздействии могут быть опасны для слуха человека, а 120–140 децибел - порог болевого ощущения.
Начальник управления государственного пожарного контроля ДЧС города Алматы Данияр Жусупов сообщил, что в новогодние праздники ежегодно происходит в среднем 13 пожаров. При этом около 20% возгораний от общего числа происходят по причине использования пиротехнических изделий. За последние 5 лет произошло 67 пожаров, 9 из которых по причине использования пиротехники.
Напомним, в Казахстане в июне прошлого года из-за масштабных пожаров в Абайской области погибли 15 сотрудников Новошульбинского филиала резервата "Семей орманы". По факту гибели людей было возбуждено уголовное дело. По словам родственников погибших, лесники не имели при себе никакого специального снаряжения: ни соответствующей униформы, ни кислородных масок. Они также пожаловались, что в лесничествах никогда не работает спецтехника и нет запчастей, и сотрудникам приходится выезжать на работу на собственных автомобилях.
12 июня было объявлено Днем общенационального траура. Глава государства назвал халатностью и непрофессионализмом реакцию МЧС и других ведомств на сообщение о возгорании.
В этом году руководителям резервата "Семей орманы" вынесли приговор. Суд установил, что виновные во время лесного пожара, не выполнили возложенные на них обязанности по организации тушения пожара, неправильно оценили ситуацию и не обеспечили соблюдение техники безопасности при тушении пожара, что привело к гибели 14 человек.
В этом году в МЧС РК появилась служба охраны и защиты лесного фонда. Новая служба позволит улучшить координацию госорганов при ликвидации крупномасштабных лесных пожаров.