Эксперты указывают на ряд причин для полного запрета фейерверков

Взрыв фейерверка часто приводит к обширным травмам и ожогам кожи, глаз и рук

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Алматы. 22 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Многочисленные эксперты из различных направлений указывают на очевидные причины для полного запрета использования в населенных пункта и природных зонах фейерверков, петард и прочей пиротехники.





Накануне новогодних праздников в Министерстве внутренних дел РК напомнили о требованиях применения пиротехники и штрафах за ее применение в неположенных местах.





В соответствии с частью 2 статьи 436 КоАП (Применение пиротехнических изделий в населенных пунктах) применение пиротехнических изделий в населенных пунктах и в не отведенных для этого местах, нарушающее покой физических лиц, установленный порядок и не повлекшее причинение крупного материального ущерба, влечет штраф в размере 20 МРП с конфискацией пиротехнических изделий.





Также действие, предусмотренное частью второй настоящей статьи, совершенное несовершеннолетним в возрасте до шестнадцати лет, влечет предупреждение или штраф на родителей или лиц, их заменяющих, в размере 20 МРП с конфискацией пиротехнических изделий.





Действие, предусмотренное частью второй настоящей статьи, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, а равно лицом, привлекавшимся в течение года к административной ответственности за правонарушение, предусмотренное статьей 437 КоАП (Нарушение тишины), влечет штраф в размере 30 МРП с конфискацией пиротехнических изделий", - заявили в ведомстве.





Кроме того, в министерстве особо подчеркнули применение штрафов за незаконную продажу пиротехники.





В соответствии со статьей 196 КоАП (Незаконная торговля товарами или иными предметами) торговля товарами и иными предметами, свободная торговля которыми запрещена или ограничена законодательством Республики Казахстан, - влечет штраф в размере 25 МРП.





В свою очередь экологи и ученые рассказали о вредоносном воздействии взрывов праздничных салютов на окружающую среду.





Организаторы шоу-программ и жители нашего мегаполиса не задумываются о последствиях, ведь пиротехника - мощный источник загрязнения окружающей среды. Группа ученых из США и КНР с помощью метаанализа 145 исследований, которые соответствовали установленным критериям поиска, оценили выбросы загрязняющих веществ при запуске фейерверков и пришли к выводу, что качество воздуха в это время серьезно ухудшается, что негативно отражается на здоровье человека и на животных", - отметила эколог, PhD, стипендиат программы "Болашак" Айнур Сейлхан.





По ее словам, основной компонент фейерверков - черный порох - состоит из восстановителей (порошка древесного угля, серы) и окислителей (нитрата калия и в ряде случаев перхлората калия). Также для улучшения визуальных эффектов добавляют алюминий, железо, сурьму и неорганические соли.





Когда фейерверк горит, сера, древесный уголь и металлический порошок быстро воспламеняются под действием окислителя, и выделяется большое количество тепла и света. При этом образуются газы, содержащие углерод, азот и серу, их оксиды, а также многочисленные частицы, например оксиды металлов", - пояснила эколог.





Обычно, подчеркнула она, ионы водорастворимых соединений-загрязнителей оседают на поверхности земли вместе с атмосферной влагой - они могут вызвать у человека проблемы со здоровьем и даже стать частью природного круговорота воды.





В общей сложности были выявлены 13 водорастворимых ионов, включая 5 катионов (Na+, Mg2+, K+, Ca2+ и NH4+) и 8 анионов (F-, Cl-, ClO4-, NO2-, NO3-, SO32-, SO42- и CO32-). Реже встречаются NO2-, SO32- и CO22-. Концентрации SO42- и K+ были максимальными во время фестивалей и достигли 23 микрограммов на кубический метр и 13 микрограммов на кубический метр, соответственно, что в 38,3 и 2,7 раза выше, чем в обычные дни", - заявила Айнур Сейлхан.





По словам эколога, такие высокие уровни объясняются тем, что сера и калий являются основными компонентами черного пороха, входящего в состав фейерверков.





В процессе горения сера превращается в SO2, который может быстро окисляться до SO42- либо при катализе металлами, либо фотохимически. Источником калия является селитра или перхлорат. Водорастворимых ионов по степени концентрации расположены в следующем порядке: CO32-> NO3-> Cl-> NH4+> Ca2+> Mg2+> Na+> NO2-> SO32-> F-. Это указывает на то, что концентрация вторичных компонентов аэрозоля (включая CO32-, NO3-, NH4+) постепенно увеличивалась и становилась "доминирующей" в дни проведения фестивалей. Средние концентрации CO32-, NO3-, NH4+ при горении фейерверков составляли 15, 14 и 8,7 микрограммов на кубический метр соответственно; соотношения между этими показателями и фоновыми составили 30,3, 2,2 и 4. Этот параметр применяют в качестве индикатора использования фейерверков", - пояснила эксперт.





Также в состав фейерверков добавляются специальные элементы для усиления зрелищности и декоративных эффектов.





Sr, Ba, Sb, Pb, Na, K и Cu применяют при производстве красных, желто-зеленых, светло-зеленых, зеленых, желтых, фиолетовых и синих фейерверков, поэтому неудивительно, что после сжигания пиротехники в воздухе обнаруживаются более высокие концентрации этих металлов. Хлориды и сульфаты кальция используются для создания оранжевого пламени и усиления цвета, а цинк - для создания дыма. Марганец используются в качестве топлива для увеличения яркости горения. Хром является катализатором увеличения скорости горения. Магний играет важную роль в образовании искр, алюминий вносит вклад в горение, искрение и придает блеск. Во время горения пиротехники было обнаружено 47 элементов. Наиболее распространенные: K, S, Ca, Al, Si, Mg, Na; Fe, Ba, Zn, Pb, Cu; Ti, Sr, Mn, Cr, As, Cd. Концентрации основных элементов при использовании фейерверков располагаются так: K> S> Ca> Al> Si> Mg> Fe> Na> Ba> Zn> Pb> Cu>Ti> Sr> Mn>Cr>As", - проинформировала эколог.





Кроме того, отметила эксперт, шум фейерверков способствует не только их привлекательности, но также создает шумовое загрязнение, что, очевидно, вредит органам слуха. От пиротехники страдают не только люди, но и городские птицы.





Например, во многих парках нашего города встречались сотни птиц, травмированные взрывами фейерверков и петард. По словам очевидцев, были замечены мертвые птицы. Предполагается, что птицы умерли от сердечных приступов. Последствия для здоровья от фейерверков можно разделить на физические повреждения и воздействие химических загрязнителей", - заявила Айнур Сейлхан.





Она также подчеркнула, что взрыв фейерверка часто приводит к обширным травмам и ожогам кожи, глаз и рук.





Повреждения глаз, вызванные салютом, охватывают широкий спектр проблем - от легких травм до полной потери зрения или глаза. Искры от фейерверков могут попасть на одежду или горючие материалы, что может привести к ожогам. Газообразные и твердые загрязнители, включая металлы, выбрасываемые фейерверками, могут провоцировать заболевания органов дыхательной и сердечно-сосудистой системы, а также рак", - сообщила эксперт.





Она пояснила, что краткосрочные последствия для здоровья преимущественно обусловлены вдыханием дыма, которое может обернуться кашлем, лихорадкой, одышкой и даже острой эозинофильной пневмонией.





В Дании, например, на одну тонну фейерверков приходится в среднем 0,012 случаев поражения глаз; в Швеции у 38% травмированных пациентов последствия повреждения глаз были необратимыми. О поражении глаз фейерверками в канун Нового года сообщали в Норвегии, Соединенных Штатах, Великобритании, Франции, Австрии, Новой Зеландии, Китае, Индии, Иране и других странах. Интересно, что свыше 80% пациентов составляли мужчины, а 70% из них были моложе 18 лет", - отметила она.





Эколог также подчеркнула, что следует информировать потребителей об опасностях, связанных с фейерверками, в том числе для окружающей среды.





В конце концов, изменение климата - одна из главных проблем современности. Поскольку новогодний фейерверк является давней традицией, людям будет нелегко изменить свое отношение к такому виду развлечений. В качестве эко-альтернативы можно рассматривать световую иллюминацию и современные голографические проекторы, производящие не менее впечатляющие свето-визуальные эффекты. Поскольку они экологический чисты и безопасны", - добавила эксперт.





Известный эколог, председатель ОО "Kaz Eco Patrol" Тимур Елеусизов подчеркнул, что в первую очередь вредоносное воздействие на окружающую среду оказывают выбросы серы. Также, по его словам, шумовой эффект, оказываемый на домашних или бродячих животных, может очень негативно сказаться на них.





Заведующий лабораторией териологии и руководитель Центра мониторинга снежного барса Института зоологии КН МНиВО РК Алексей Грачев, говоря о влиянии громких звуков, издаваемым фейерверками, на диких животных, подчеркнул, что они испытываю стресс.





Ученый привел в пример исследования о влиянии урбанизации на жизнь снежного барса.





Мы наблюдали, как взрывчатка влияет на основной корм ирбиса. В основном это горные копытные: косули, маралы, горные козлы. В ходе наблюдения мы заметили, что копытные убегают галопом в сторону Кыргызстана. Скорее всего они ассоциируют это (салюты - Прим. ред) с выстрелами", - уточнил он.





По словам Алексея Грачева, для животных не так страшны петарды в черте города, как популярное в последнее время развлечение алматинцев - запускать салюты в горных районах.





Особенно это наблюдается в районе Медеу и Шымбулака, где расположены частные коттеджи для празднования нового года. Фейерверки там длятся ни один день, а в течении всего месяца. В результате животные убегают и даже не возвращаются именно в ущелье Малой Алматинки", - добавил эксперт.





Однако, не только животные испытывают стресс от громких звуков салютов, но и некоторые люди.





Психолог, гештальт-консультант Ольга Третьякова сообщила, что восприятие фейерверков человеческой психикой зависит от опыта, связанного с громкими звуками.





Если человек был свидетелем или участником боевых действий или же в январе в Алматы многие жители слышали выстрелы, которые раздавались рядом с их домами или из окон видели (…) людей, которые громили город", - пояснила психолог.





По ее словам, если у человека есть подобный травматический опыт, то фейерверки могут напугать человека.





Причем напугать даже не неосознанно. Напугать нашу глубинную такую биологическую животную часть, которая запоминает все обстоятельства каких-то травматических ситуаций, потенциально опасных для нас. Например, в Алматы в прошлом январе был туман и для многих людей, когда были трагические события января туман является таким тревожным явлением. Даже спустя год. Точно также громкие звуки могут быть для людей тревожными и волнующими", - добавила Ольга Третьякова.





Между тем, в некоторых городах Европы любительские и даже профессиональные фейерверки на Новый год запрещены, отмечает informburo.kz.





К примеру, в Германии с каждым годом вводится все больше запретов на эксплуатацию пиротехники. По мнению многих граждан, за удовольствие полюбоваться красивым зрелищем приходится платить слишком высокую цену - огромные выбросы ядовитой мелкодисперсной пыли в атмосферу, которые потом попадают в почву и воду, обожженные лица и оторванные пальцы, обострение заболеваний у пожилых людей, погибшие птицы, покалеченные и потерявшиеся животные, возгорания и пожары, уничтоженные здания и автомобили, а также огромные груды мусора на следующий день.





По данным ТАСС, подавляющее большинство жителей Германии - около 70% - высказались против запуска фейерверков в канун Нового года. Об этом свидетельствуют опубликованные в четверг результаты исследования, проведенного социологической компанией YouGov.





В опросе, проводившемся 23 ноября, приняли участие 2 893 человека. 71% респондентов заявили, что необходимо запретить запуск петард и фейерверков в канун Нового года. 22% опрошенных поддерживают создание специальных зон, где будет можно запускать фейерверки. Еще около 8% немцев отказались отвечать на вопрос.





В прошлом году в Казахстане в ряде крупных мегаполисов также отказались от новогодних фейерверков.





Пиротехника - это опасное средство, которое наряду с праздничным фейерверком может привести не только к возникновению пожара, но, что еще страшнее, нанести серьезный вред здоровью человека, нанести увечья", - сообщил руководитель управления государственного пожарного контроля ДЧС Нур-Султана Еркын Отаргалымулы.





Напомним, в 2009 году правительство РК приняло постановление "Об утверждении технического регламента "Требования к безопасности пиротехнических составов и содержащих их изделий".





Как отмечается в техрегламенте, пиротехнические изделия могут быть поставлены на рынок и реализованы только в том случае, если они соответствуют требованиям настоящего технического регламента и исключают причинение вреда жизни, здоровью человека и окружающей среде.