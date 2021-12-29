В Нур-Султане и Алматы отказались от новогодних фейерверков

Фото: акимат Нур-Султана
Кроме того, на Instagram-странице столичного акимата сообщается о том, что с 15 декабря по 12 января в столице полицейские совместно со спасателями проводят оперативно-профилактическое мероприятие "Пиротехника".
Пиротехника – это опасное средство, которое наряду с праздничным фейерверком может привести не только к возникновению пожара, но, что еще страшнее, нанести серьезный вред здоровью человека, нанести увечья. В целях обеспечения общественной безопасности и правопорядка в период проведения новогодних праздников, а также контроля за соблюдением физическими и юридическими лицами установленных правил оборота гражданских пиротехнических веществ, с 15 декабря по 12 января полицейскими совместно со спасателями проводится ежегодное оперативно-профилактическое мероприятие "Пиротехника", направленное на выявление и пресечение фактов стихийной торговли несертифицированными пиротехническими изделиями на рынках, а также без разрешительных документов. Основной задачей данного мероприятия является обеспечение общественной безопасности", - рассказал на брифинге руководитель управления государственного пожарного контроля ДЧС Нур-Султана Еркын Отаргалымулы.
По словам спикера, на сегодня пострадавших на территории Нур-Султана в результате пожаров из-за нарушений правил пожарной безопасности при эксплуатации пиротехнических изделий не зарегистрировано.
Напомним, в прошлом году власти мегаполисов тоже отказались от проведения праздничных салютов.
Новогодние праздники не должны кому-то обернуться больничными койками", - прокомментировали отказ в столичном акимате.
Ранее сообщалось, что в Италии из-за новогодних фейерверков погибли сотни птиц. Германия в прошлом году запретила продажу новогодней пиротехники на территории всей страны.