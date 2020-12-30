В Нур-Султане не будет салюта в новогоднюю ночь

Нур-Султан. 29 декабря. Kazakhstan Today - В столичном акимате сообщили, что в новогоднюю ночь салюта в городе не будет, передает Kazakhstan Today.

Учитывая новогодние праздники, напоминаем, что всем горожанам необходимо соблюдать все санитарные нормы, социальную дистанцию, носить маски. Надо понимать, что новогодние праздники не должны кому-то обернуться больничными койками", - сообщает пресс-служба акимата Нур-Султана.

В ведомстве пояснили, что нельзя допускать одномоментного увеличения нагрузки на медперсонал, "который на протяжении долгих месяцев стоит на передовой в борьбе с коронавирусом".

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