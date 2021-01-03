В Италии из-за новогодних фейерверков погибли сотни птиц

Рим. 2 января. Kazakhstan Today - В Риме в ночь на 31 декабря сотни скворцов разбились из-за того, что их напугали новогодние фейерверки, передает Kazakhstan Today.

На опубликованных кадрах видны десятки птиц, которые безжизненно разбросаны по земле, пишет РИА "Новости" со ссылкой на местное издание Roma Today.

Извините, но желание праздновать уже прошло. Сотни мертвых птиц", - приводит издание слова одного из авторов видео.

Международная организация защиты животных заявила, что гибель птиц может быть связана с громкостью фейерверков.

Возможно, они умерли от страха. Они могут сталкиваться друг с другом, влетать в окна или линии электропередачи. Не будем забывать, что они могли умереть и от сердечного приступа", - сказал пресс-секретарь организации Лоредану Диглио.

По словам главы итальянского отделения организации Массимо Компаротто, ежегодно они просят запретить продажу петард и фейерверков.

Напомним, Германия запретила продажу новогодней пиротехники , чтобы избежать травм и ожогов в праздничные дни и не перегружать медработников, занятых больными с COVID-19.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства