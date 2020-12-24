Берлин. 23 декабря. Kazakhstan Today - Во вторник Германия запретила продажу новогодней пиротехники на территории всей страны, передает Kazakhstan Today.

Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер пояснил, что цель запрета на продажу пиротехники в преддверии праздников - защитить больницы от перегруженности и обеспечить уход за все большим количеством пациентов с COVID-19, сообщает newdaynews.ru

Мы должны быть осторожны, чтобы не увеличить количество инфицированных. Запрет на продажу новогодней пиротехники защищает наши больницы от скопления людей", - сказал Зеехофер.

13 декабря канцлер Ангела Меркель согласовала с премьер-министрами отдельных федеральных земель запрет на продажу фейерверков. Он распространяется на "типичные предметы, доступные в другие годы с 29 по 31 декабря, такие как петарды и ракеты", - говорится в постановлении министерства.

Цель запрета - предотвратить ожоги или другие травмы людей при запуске петард в канун Нового года. По данным Министерства внутренних дел, им тогда придется обратиться за медицинской помощью и добавить работы медперсоналу и без того занятому больными с COVID-19.

Запуск фейерверков в канун Нового года был запрещен федеральным правительством только на оживленных площадях и улицах. Теоретически можно будет разжигать купленную ранее пиротехнику на частной земле. Однако в МВД предупредили, имеющиеся у населения запасы пиротехники с прошлых лет могут быть небезопасны, и призвали людей выбросить их.

Некоторые федеральные земли ввели полный запрет на запуск фейерверков и петард, а во многих также действует комендантский час в канун Нового года.

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