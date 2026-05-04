Трамп анонсировал новую сделку с Ираном

Он заявил, что рассмотрит предложенный Ираном план завершения войны, однако в то же время США ускорили продажу оружия на сумму 8 млрд долларов союзникам на Ближнем Востоке

Вашингтон. 3 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время рассмотрит новый мирный план от Ирана, однако "не может себе представить, что он будет приемлемым", сообщает CNN





Ранее государственные СМИ Ирана сообщили, что Тегеран представил ответ из 14 пунктов на предложение США на фоне продолжающейся напряженности вокруг Ормузского пролива и затянувшихся переговоров. Страна настаивает на решении ключевых вопросов в течение 30 дней и смещении фокуса переговоров с продления перемирия на полное прекращение войны.





Также иранский парламент собирается принять новый закон, который введет ограничения на проход судов через Ормузский пролив.





Израильские суда никогда не будут допущены к этому важнейшему водному пути, а суда из "враждебных стран" должны будут выплачивать компенсацию для получения разрешения", - сообщило иранское государственное телевидение.





Тем временем США ускорили процедуру продажи оружия на сумму 8 миллиардов долларов своим союзникам на Ближнем Востоке, пишет агентство.





Напомним, 1 мая, в момент, когда военная кампания против Ирана достигла 60-дневной отметки, Трамп заявил о прекращении войны.





Военная операция США и Израиля против Ирана, начавшаяся 28 февраля, переросла в масштабный региональный кризис, затронувший страны Персидского залива.



