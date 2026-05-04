Страны ОПЕК+ договорились увеличить объем добычи нефти
Астана. 3 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Семь стран ОПЕК+, в числе которых Казахстан, договорились в июне увеличить целевой уровень добычи нефти примерно на 188 тысяч баррелей в сутки, сообщает Рейтер.
По данным источника, Казахстан, Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Алжир, Кувейт и Оман условились об этом, несмотря на недавний выход ОАЭ из альянса.
Рост предельного уровня добычи сопоставим с майским увеличением на 206 тысяч баррелей в сутки - из него просто будет исключена доля ОАЭ, объявивших о выходе из ОПЕК и ОПЕК+ с 1 мая. Это решение говорит о том, что альянс придерживается прежней политики, несмотря на то что его покинул один из участников", - сказал агентству один из источников.
В информации отмечается, что фактически увеличение квот будет символическим, потому что судоходство через Ормузский пролив - ключевой маршрут поставок нефти из стран Персидского залива - все еще ограничено.
Встреча семи стран запланирована в онлайн-формате на воскресенье. На ней страны планируют обсудить уровни добычи нефти на июнь", - пишет агентство.
Источник напомнил, что ряд стран ОПЕК+, помимо установленных для всех участников соглашения квот на добычу нефти, имеют дополнительные ограничения. Однако с апреля 2025 года участники от них постепенно отказываются, поэтому ежемесячно встречаются для обсуждения планов на следующий месяц. В частности, в сентябре прошлого года восемь стран, включая Эмираты, досрочно завершили выход из добровольных ограничений на 2,2 миллиона баррелей в сутки, а в октябре начали постепенный отказ от сокращения производства еще на 1,65 миллиона баррелей.
В минувший вторник ОАЭ объявили о своем выходе из ОПЕК и альянса ОПЕК+ начиная с 1 мая. Минэнерго Эмиратов назвало это решение стратегическим, основанном на долгосрочной экономической стратегии", - пишет РИА Новости.
Источник в делегации ОПЕК сообщил агентству, что организация не была осведомлена о намерениях ОАЭ покинуть ее.
После выхода ОАЭ Минэнерго Казахстана официально заявило, что не рассматривает изменение формата участия в сделке ОПЕК+.
Напомним, из-за технических ограничений на российской стороне в Казахстане в мае 2026 года перераспределят 260 тыс. тонн экспортной нефти по системе "Дружба" в направлении Германии.
Для справки:
ОПЕК - международная межправительственная организация, созданная нефтеэкспортирующими странами для контроля квот добычи на нефть.
Казахстан не является членом ОПЕК, однако участвует в формате ОПЕК+, объединяющем страны организации и ряд крупных нефтедобывающих государств. В рамках этого соглашения республика координирует уровень добычи нефти с другими участниками для стабилизации мирового рынка.