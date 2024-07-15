В ФБР назвали имя стрелявшего в Трампа  

Нет никаких признаков, что в покушение вовлечены другие государства

Фото: Jeff Swensen / Getty Images

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Вашингтон. 14 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В экс-президента США Дональда Трампа стрелял неизвестный 13 июля на предвыборном митинге в Пенсильвании, когда он выступал перед собравшимися. После этого политика увезли в больницу. Его пресс-секретарь Стивен Чунг заверил, что с экс-президентом все в порядке.





По информации РБК , экс-президент рассказал, что сразу понял, "что что-то не так", поскольку услышал свистящий звук, выстрелы и сразу почувствовал, как пуля пронзила кожу.





Было сильное кровотечение, поэтому я понял, что происходит", - добавил он.









Трамп поблагодарил секретную службу и правоохранительные органы за оперативную реакцию на стрельбу. Он сообщил, что попавшая в него пуля пробила верхнюю часть его правого уха.





Действующий глава государства Джо Байден осудил покушение на Трампа, но заявил, что не располагает достаточным количеством фактов, чтобы назвать случившееся покушением. Стрельбу также осудили вице-президент США Камала Харрис, лидеры республиканцев и демократов в сенате Митч Макконелл и Чак Шумер и другие политики.





Как сообщили Associated Press и ABC в правоохранительных органах, стрельбу в Трампа квалифицировали как покушение на убийство.





CNN писал со ссылкой на собственные источники, что стрелявший в Трампа человек находился на крыше здания за пределами места проведения митинга. Несколько собеседников телеканала и газета The New York Post назвали его "снайпером". Источники издания также сообщили, что огонь велся с расстояния в сотни метров от трибуны, за пределами охранного периметра.





Окружной прокурор округа Батлер сообщил, что стрелок находился в здании и что для ведения стрельбы с такого расстояния ему понадобилась бы винтовка, поскольку расстояние до трибуны составляло сотни метров.





Покушение на экс-президента США Дональда Трампа совершил 20-летний мужчина по имени Томас Мэтью Крукс, сообщило ФБР. Он жил в районе Бетел-Парк и был зарегистрирован как республиканец. Нет никаких признаков, что в покушение вовлечены другие государства, рассказал NBC собеседник среди американских чиновников. Стрелка застрелили снайперы секретной службы.



