14.07.2024, 09:46 46241
Токаев осудил покушение на жизнь Трампа
Фото: Акорда
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Астана. 14 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев решительно осудил покушение на жизнь бывшего президента США Дональда Трампа и пожелал ему скорейшего выздоровления, сообщает пресс-служба Акорды.
Как сообщает РБК, в Трампа выстрелили 13 июля на предвыборном митинге в Пенсильвании, когда он выступал перед собравшимися. После этого политика увезли в больницу. Его пресс-секретарь Стивен Чунг заверил, что с экс-президентом все в порядке.
Действующий глава государства Джо Байден осудил покушение на Трампа, но заявил, что не располагает достаточным количеством фактов, чтобы назвать случившееся покушением. Стрельбу также осудили вице-президент США Камала Харрис, лидеры республиканцев и демократов в сенате Митч Макконелл и Чак Шумер и другие политики. В правоохранительных органах, стрельбу в Трампа квалифицировали как покушение на убийство.
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15.07.2024, 15:11 1816
Соглашение с ООН об организации Азиатско-Тихоокеанской министерской конференции ратифицировал Казахстана
Токаев подписал соответствующий закон
Фото: Акорда
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Астана. 15 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Соглашение с ООН об организации Азиатско-Тихоокеанской министерской конференции по цифровой инклюзии и трансформации ратифицировал Казахстан, сообщает Акорда.
Главой государства подписан закон Республики Казахстан "О ратификации соглашения между правительством Республики Казахстан и Организацией Объединенных Наций об организации Азиатско-Тихоокеанской министерской конференции по цифровой инклюзии и трансформации", - говорится в сообщении.
Ранее Казахстана ратифицировал ряд соглашений с Китаем.
15.07.2024, 14:56 3876
Университет водного хозяйства и ирригации создают в Казахстане
Фото: fototerra.ru
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Астана. 15 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Таразе начинает работу новый университет водного хозяйства и ирригации. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РК Олжас Бектенов, сообщает пресс-служба правительства.
Решение реорганизовать некоммерческое акционерное общество "Таразский региональный университет имени М.Х. Дулати" и создать на его базе два вуза - некоммерческое акционерное общество "Таразский университет имени М.Х. Дулати" (НАО "ТарУ") и некоммерческое акционерное общество "Казахский национальный университет водного хозяйства и ирригации" (НАО "КазНУВХИ") было принято после поручения президента восстановить Таразский гидромелиоративно-строительный институт с соответствующим материально-техническим обеспечением.
Учебные заведения созданы со стопроцентным участием государства в их уставных капиталах.
Таким образом, специальное учебное заведение на постоянной основе будет готовить высококвалифицированные кадры для системы водного хозяйства и ирригации. В КазНУВХИ будут внедрены новые образовательные программы - "Водное хозяйство и мелиорация", "Геодезия и картография", "Гидротехническое строительство в водном хозяйстве", "Инженерные системы водоснабжения", "Инновационные технологии в водном хозяйстве". Планируется, что уже с 1 сентября 2024 года новый вуз сможет принять студентов в своих стенах", - сообщили в пресс-службе.
На 2024-2025 годы для КазНУВХИ выделена целевая квота государственного образовательного заказа на 245 мест (бакалавриат - 210, магистратура - 20, докторантура - 15).
Общий контингент составит 4 тыс. обучающихся на весь цикл подготовки.
Также в Казахстане появился Комитет по регулированию, охране и использованию водных ресурсов.
Напомним, поручение готовить технических специалистов по водным ресурсам и ирригации дал правительству президент Токаев 1 апреля на заседании республиканского штаба по координации противопаводковых мероприятий и ликвидации последствий паводкового периода. Тогда глава государства жестко раскритиковал кабмин за провал работы по паводкам.
15.07.2024, 11:14 7666
Председатель ВАП: Незарегистрированные лекарства в РК продают с наценкой до 2000%
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Астана. 15 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Госрегулирование цен на лекарственные средства в Казахстане осуществляется не в должной мере. Сфера госрегулирования не охватывает цены на незарегистрированные лекарственные средства, что привело к установлению наценок до 2000% от цены завода-производителя. Об этом сообщил председатель Высшей аудиторской палаты (ВАП) РК Алихан Смаилов на заседании по итогам аудита эффективности Минздрава и его подведомственных организаций.
В целом охват отечественных производителей лекарственных средств и медицинских изделий мерами господдержки остается низким - менее 20%. По итогам продаж 2023 года доля отечественных лекарств на рынке составила 18%.
В ВАП отметили, что формирование предельных цен основано на установлении наценок по принципу "процент на процент", что нормативно позволяет увеличивать стоимость препаратов до 172% от цены завода-производителя.
Методика формирования предельных цен разработана Минздравом таким образом, что можно повышать цены на сотни процентов. Неправильное ценообразование вообще идет. Почему не проводится анализ цен в сопоставимых странах? Получается, сейчас все ценообразование строится на данных от завода-изготовителя. Это неправильный подход", - сказал Алихан Смаилов.
Министр здравоохранения отметила, что с учетом рекомендаций Высшей аудиторской палаты в этом направлении будет проведена соответствующая работа.
Вопросов больше чем достаточно к ценообразованию. К его прозрачности и объективности. Ценообразование и для оптово-розничного сегмента вызывает вопросы и в части закупок в рамках ГОБМП и ОСМС. Что касается результатов ВАП, более 6,5 тыс. препаратов сегодня по всем ценам будут проверяться. Рабочая группа создана. Есть вопросы и к их отбору. Я думаю, что до конца года мы в целом пересмотрим весь спектр цен, который установлен как в рамках ГОБМП и ОСМС, так и в оптово-розничном сегменте", - сказала Акмарал Альназарова.
Председатель ВАП также обратил внимание на то, что сфера госрегулирования не охватывает цены на незарегистрированные лекарственные средства, что привело к установлению наценок до 2000% от цены завода-производителя.
Госаудит также установил, что недостатки механизма ценообразования привели к закупу ТОО "СК-Фармация" отдельных лекарственных средств и медицинских изделий по ценам выше рыночных на 40%-365%, что составляет более 8 млрд тенге.
Кроме того, некачественное планирование закупок в системе единого дистрибьютора привело к отказу медорганизаций от закупленных препаратов на сумму 2,8 млрд тенге. В результате возникло затоваривание с последующим списанием части препаратов из-за истечения срока годности на 279,5 млн тенге.
Установлены нарушения при проведении процедур закупок, противоречащие принципам прозрачности и открытости. Осуществлен закуп лекарств способом из одного источника при наличии зарегистрированных аналогов на сумму 3 млрд тенге, а также без подтверждения местного содержания сертификатом "СТ-KZ" более чем на 182 млрд тенге.
Монополизация рынка по хранению лекарств отдельными поставщиками и отсутствие собственной логистической инфраструктуры у единого дистрибьютора способствовало росту расходов на логистику в 1,5 раза: с 2022 по 2024 год - с 6,8 млрд тенге до 10,2 млрд тенге.
Отсутствие оперативных складов по хранению лекарств и медизделий для организаций здравоохранения Акмолинской, Атырауской, Кызылординской и Мангистауской областей также увеличивает расходы на логистику и может негативно отразиться на обеспеченности лекарственными средствами в период чрезвычайных ситуаций.
Непродуманная политика тарифообразования, низкая автоматизация процессов логистики, учета и контроля за расходами привели к экономическим потерям на 17,2 млрд тенге, излишне выплаченным средствам в сумме 538 млн тенге, из которых восстановлены 220 млн тенге.
Как сообщил член ВАП Тлеген Каскин, аудит выявил 36 системных недостатков в сфере обращения фармацевтической продукции. Они касаются мер господдержки отечественных товаропроизводителей, ценообразования, процессов закупок и логистики, проведения инспекций и оценки безопасности лекарств.
Анализ реализации программных документов в области здравоохранения свидетельствует об отсутствии комплексного подхода по развитию фармацевтической отрасли.
Меры поддержки оказываются без учета приоритетных направлений развития отечественного фармпроизводства и вне зависимости от уровня локализации. Казахстанское сырье при выпуске лекарств практически не используется, а требования к качеству ввозимых компонентов не установлены.
В целом по итогам аудита установлены нарушения на 3,7 млрд тенге, из них:
- финансовые нарушения - 538 млн тенге;
- неэффективное планирование - 2,8 млрд тенге;
- неэффективное использование активов - 385 млн тенге;
- возможные потери бюджета - 21,7 млрд тенге.
За воспрепятствование в проведении аудита к административной ответственности привлечен руководитель Комитета медицинского и фармацевтического контроля. По выявленным фактам нарушений материалы будут направлены в правоохранительные органы. 134 факта с признаками административных правонарушений переданы в уполномоченные органы для возбуждения административного производства", - отметили в ВАП.
Как сообщалось ранее, в Казахстане лекарства подорожали на 11,5 % за год.
15.07.2024, 09:09 12516
В Казахстане появился Комитет по регулированию, охране и использованию водных ресурсов
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Астана. 15 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Для усиления борьбы с "черным рынком" воды при Министерстве водных ресурсов и ирригации создано новое ведомство - Комитет по регулированию, охране и использованию водных ресурсов. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.
Новый комитет будет бороться с незаконным использованием воды и искажением данных ее учета, а также с противоправной хозяйственной деятельностью на водных объектах страны.
Борьбу с незаконным использованием воды министерство берет под особый контроль. Работа нового комитета направлена на профилактику правонарушений и охрану водных ресурсов страны. Вместе с предлагаемыми нами изменениями в законодательство это должно значительно усилить борьбу с "черным рынком" воды", - сообщил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.
Ранее сообщалось, что Министерство водных ресурсов ужесточит ответственность за правонарушения в водной сфере.
13.07.2024, 13:41 74461
Акимат ВКО прокомментировал информацию о задержании экс-акима Риддера
Ведомство не располагает информацией о задержании Батырбаева
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Усть-Каменогорск. 13 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В акимате Восточно-Казахстанской области сделали заявление на фоне слухов о задержании бывшего акима Риддера Даулета Батырбаева.
Отвечая на запросы СМИ, сообщаем, что акимат Восточно-Казахстанской области не располагает информацией о задержании правоохранительными органами гражданина Д. Батырбаева", - сказано в официальном сообщении ведомства.
В акимате уточнили, что Батырбаев уволился с должности акима Риддера три месяца назад по собственному желанию.
С апреля 2024 года Д. Батырбаев не работает в местном исполнительном органе, не является государственным служащим. Дополнительно сообщаем, что уголовных дел в отношении должностных лиц акимата города Риддер не зарегистрировано", - добавили в акимате ВКО.
12.07.2024, 13:50 101651
В Казахстане 90% научных проектов не достигают заявленных целей - Антикор
Еще 70% исследований завершаются написанием статьей и книг, не имеющих практического значения
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Астана. 12 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Анализ сферы науки в Казахстане показал значительные риски, связанные с непрозрачностью отбора научных проектов, формальностью их реализации, отсутствием ответственности за результаты, низкой востребованностью итогов исследований.
Об этом в своем докладе на расширенном заседании коллегии Антикоррупционной службы по итогам работы за первое полугодие 2024 года сообщил глава ведомства Асхат Жумагали.
По его словам, в текущем году завершены серьезные анализы в сфере образования, науки и спорта.
В образовании выявлены системные риски на этапах планирования и освоения бюджетных средств, вызванных отсутствием автоматизации бюджетных процессов и интеграции баз данных", - рассказал Жумагали.
Не лучше обстоят дела в научной сфере.
90% проектов не достигают заявленных целей, а 70% исследований завершаются написанием статьей и книг, не имея практического значения", - подчеркнул глава Антикора.
В спортивной сфере выявлен "дисбаланс финансирования между "спортом высших достижений" и "массовым спортом". А непрозрачность финансирования провоцирует коррупционные риски.
Повсеместно агентством установлены непрозрачность финансирования, неэффективное расходование госсредств, аффилированность поставщиков, завышение закупочных цен. По всем указанным анализам разработаны дорожные карты об устранении рисков, исполнение которых находится на контроле администрации президента", - сообщил Жумагали.
Также, по его словам, проведен анализ деятельности "СК-Фармация".
Как установлено, в компании неэффективно выстроены системы закупок, созданы ненужные "прокладки", присутствует картельный сговор оптовых поставщиков и нет эффективного контроля за их деятельностью", - проинформировал глава агентства.
Он также рассказал о проекте "Бизнеске жол", в рамках которого защищены права около 9,5 тыс. предпринимателей.
К примеру, в Туркестанской области прекращена деятельность посредников, которые перепродавали поливную воду фермерам. По нашей инициативе заключены прямые договоры с поставщиком воды, что снизило цену для сельчан в 2 раза", - рассказал Жумагали.
Глава Антикора также перечислил основные правонарушения, которые совершают чиновники. Всего с начала года их зарегистрировано 876.
Значительная часть приходится на взяточничество, хищения и злоупотребления должностными полномочиями. Изобличено 592 лица, из которых 107 руководителей различного звена. Осуждено 329 лиц. По завершенным в текущем году делам возмещено почти 195 млрд тенге", - уточнил Жумагали.
Всего, по его словам, за 2,5 года народу Казахстана возвращено 1,07 трлн тенге.
Ранее Антикор сообщал о системных хищениях в сфере спорта и образования.
12.07.2024, 12:32 105456
Гостиницу "Казахстан" обязали восстановить превращенный в бассейн фонтан
Фото: facebook/Анна Дегтярева
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Алматы. 12 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Специализированный межрайонный экономический суд Алматы обязал отель "Казахстан" реконструировать превращенный в бассейн фонтан, имеющий культурное значение.
Ранее управление градостроительного контроля Алматы потребовало от отеля принудительного исполнения предписания.
Не добившись этого, управление направило иск в СМЭС Алматы, указав на нарушения отелем статьи 17 Закона "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК".
В сообщении суда говорится, что ТОО выполняло реконструкцию фонтана на прилегающей к гостинице "Казахстан" территории без проектно-сметной документации и заключения экспертизы, без сопровождения авторского и технического надзоров.
Вместо планируемой реконструкции фонтана было начато строительство бассейна. Причем строительно-монтажные работы также проводились без разрешительных документов. Мер по исполнению предписания об устранении выявленных нарушений по самовольной реконструкции фонтана ТОО не приняло", - рассказали в суде.
Там подчеркнули, что фонтан находится на территории охранной зоны, к которой отнесено здание гостиницы, внесенное в список памятников истории и культуры местного значения Алматы.
Суд, учитывая эти обстоятельства, удовлетворил иск и принудил заказчика, имеющего культурное значение, исполнить предписание управления", - добавили в суде.
Судебный акт не вступил в законную силу.
Ранее акимат приостановил работы на фонтане гостиницы "Казахстан", который собственник решил самовольно переделать в бассейн. В управлении культуры акимата сообщили, что фонтан рядом с гостиницей не является частью памятника, однако находится на территории охранной зоны.
12.07.2024, 11:47 106231
Права людей с онкологическими заболеваниями грубо нарушали в СКО
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Петропавловск. 12 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Грубейшие нарушения прав и интересов граждан с онкологическими заболеваниями выявили прокуроры в Северо-Казахстанской области.
Медицинскими организациями вопреки требованиям Социального кодекса не направлялись на медико-социальную экспертизу свыше 100 граждан данной категории для установления инвалидности. По акту надзорного органа гражданам установлена инвалидность, что позволило им пользоваться всеми правами социальной поддержки и получать государственное социальное пособие", - сообщили в прокуратуре СКО.
2 должностных лица привлечены к ответственности. Вопрос соблюдения прав граждан находится на контроле органов прокуратуры.
Ранее сообщалось, что в Казахстане растет заболеваемость раком. Ежегодно от онкологии в стране умирают 13 тыс. человек. На учете состоят 218 тыс. онкобольных.
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