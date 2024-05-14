13.05.2024, 12:33 2591
Гибель лесников "Семей орманы": руководителям резервата вынесли приговор
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Семей. 13 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Бородулихинский районный суд области Абай вынес приговор двум занимавшим руководящие должности сотрудникам государственного природного резервата "Семей орманы".
Дело рассматривали по статье 292 "Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".
Суд установил, что В. и К., занимавшие руководящие должности в резервате "Семей орманы" и Новошульбинском филиале во время лесного пожара, не выполнили возложенные на них обязанности по организации тушения пожара, неправильно оценили ситуацию и не обеспечили соблюдение техники безопасности при тушении пожара, что привело к гибели 14 человек.
Вина В. и К. полностью доказана показаниями свидетелей, проведенными экспертизами, протоколами осмотра места происшествия, протоколами изъятия вещественных доказательств и т.д.
С учетом смягчающих обстоятельств в виде наличия малолетних детей у обоих подсудимых и отсутствия отягчающих обстоятельств суд признал В. и К. виновными и назначил им наказание в виде 7 лет лишения свободы каждому", - сообщили в суде.
Приговор суда не вступил в законную силу.
Напомним, в июне прошлого года из-за масштабных пожаров в Абайской области погибли 15 сотрудников Новошульбинского филиала резервата "Семей орманы". По факту гибели людей было возбуждено уголовное дело. По словам родственников погибших, лесники не имели при себе никакого специального снаряжения: ни соответствующей униформы, ни кислородных масок. Они также пожаловались, что в лесничествах никогда не работает спецтехника и нет запчастей, и сотрудникам приходится выезжать на работу на собственных автомобилях.
12 июня было объявлено Днем общенационального траура. Глава государства назвал халатностью и непрофессионализмом реакцию МЧС и других ведомств на сообщение о возгорании.
новости по теме
25.04.2024, 16:27 26281
Страны СНГ будут совместно бороться с биологическими угрозами: парламент принял закон
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 25 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты сената одобрили законопроект о ратификации соглашения о сотрудничестве государств - участников Содружества Независимых Государств по предупреждению и реагированию на чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения санитарно-эпидемиологического характера, передает корреспондент агентства.
Соглашение было подписано в Астане 28 октября 2022 года. Оно направлено на укрепление сотрудничества в сфере общественного здравоохранения между странами содружества и правовой основы развития коллективной системы противодействия биологическим угрозам.
Положения соглашения регламентируют порядок помощи государствам СНГ по ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также предусматривают создание специализированных противоэпидемических бригад и определяют основные направления работы и условия их использования в странах СНГ.
Согласно документу, основными направлениями работы специализированных противоэпидемических бригад являются: выявление возбудителей инфекционных болезней; участие в проведении противоэпидемических мероприятий по локализации и ликвидации эпидемических очагов опасных инфекционных болезней; оказание консультативно-методической и практической помощи медицинским организациям государства запрашивающей стороны.
Основанием для привлечения специализированных противоэпидемических бригад являются:
- чрезвычайные ситуации, которые не могут быть ликвидированы силами и средствами одного государства - участника СНГ, и только по просьбе этого государства;
- чрезвычайные ситуации, имеющие трансграничное распространение и требующие осуществления согласованных действий с государствами, территории которых затронуты чрезвычайными ситуациями.
Соглашением также регулируются вопросы перемещения противоэпидемических бригад в зону чрезвычайной ситуации, приоритетного пропуска через государственную границу, транзита оснащения и расходных материалов, оплаты труда и страховки личного состава, питания и охраны места дислокации.
Принятие соглашения будет способствовать сотрудничеству по совместному проведению необходимых мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных опасными инфекционными или массовыми неинфекционными заболеваниями (отравлениями), требующими скоординированных на национальном и (или) международном уровне ответных мер по санитарной охране территории", - отметили в сенате.
Напомним, Казахстан и Россия создадут совместную группу по мониторингу опасных инфекций.
18.04.2024, 16:32 40116
Педагогам будут доплачивать за научно-исследовательскую работу
Депутаты сената приняли соответствующий проект закона
Рассказать друзьям
Астана. 18 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - На заседании палаты сенаторы рассмотрели и одобрили закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам науки и образования", который направлен на улучшение социальных гарантий для ученых и оптимизацию использования финансовых ресурсов в науке, передает корреспондент агентства.
Закон был инициирован депутатами в рамках исполнения поручений главы государства и реализации задач, обозначенных ранее на заседании Национального совета по науке и технологиям.
Нормы закона направлены на повышение статуса ученого, поддержку научных работников и привлечение талантливой молодежи к научной деятельности. В частности, законом предусматриваются нормы по установлению дополнительных выплат к основной заработной плате педагогов, занимающихся научно-педагогической и научно-исследовательской работой.
Ведущим ученым также предоставляется право на оплачиваемый творческий отпуск для завершения научных работ. Кроме того, гражданам, прошедшим срочную воинскую службу, предоставляются льготы при поступлении в высшие учебные заведения. Надеемся, что одобренный Закон внесет значимый вклад в дальнейшее развитие науки и системы образования в нашей стране", - сказал спикер сената Маулен Ашимбаев.
Ранее сообщалось, что депутаты сената вернули закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования законодательства в сферах миграции населения и уголовно-исполнительной системы" в мажилис.
17.04.2024, 15:04 44196
В Казахстане ужесточат наказание за превышение скорости на дорогах
Рассказать друзьям
Астана. 17 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты мажилиса приняли в первом чтении поправки в закон "О дорожном движении" и Кодекс об административных правонарушениях по вопросам организации движения отдельных видов транспортных средств и цифровизации дорожной безопасности, передает корреспондент агентства.
Основным законопроектом вводятся понятия средней и максимальной скорости движения транспортного средства. Данные поправки направлены на снижение скорости водителей на всем участке дороги, где будут установлены сертифицированные специальные контрольно-измерительные технические средства и приборы, а также на уменьшение количества ДТП по причине превышения скоростного режима, пояснили в пресс-службе мажилиса.
При этом средняя скорость будет высчитываться указанными приборами и средствами автоматически на прямолинейных участках дорог и за городом, где отсутствуют объездные пути.
Кроме того, поправками в Кодекс об административных правонарушениях за превышение скорости транспортных средств на 60 километров в час и выше от разрешенной вводится более строгая административная ответственность в виде штрафа размером 40 МРП.
Также закон предусматривает норму, согласно которой не имевшие водительских прав нарушители ПДД не смогут получить их в течение 7 лет.
После принятия поправок лица, не имеющие и не получавшие права управления транспортными средствами, привлеченные к ответственности за нахождение за рулем, в том числе в состоянии алкогольного, наркотического и/или токсикоманического опьянения, не будут допускаться к сдаче экзаменов на получение такого права в течение семи лет", - уточнили в мажилисе.
Отмечается, что сегодня они могут беспрепятственно сдать экзамен и получить водительское удостоверение после исполнения административного наказания. Действующие же водители после их привлечения к ответственности по аналогичным статьям лишаются права вождения на 7 лет.
Ранее сообщалось, что в РК ужесточаются требования к водителям мопедов. Для управления мопедами граждане будут проходить обязательную регистрацию в уполномоченном органе, получать водительское удостоверение категории "А1", проходить ежегодный техосмотр, а также оформлять обязательное страхование гражданско-правовой ответственности водителей транспортных средств.
Напомним, казахстанцы высказались за ограничение скорости автотранспорта во дворах жилых домов. По итогам опроса на сайте информационного агентства Kazakhstan Today "В Казахстане имеют место случаи ДТП во дворах жилых домов. Жертвами безответственных водителей становятся жильцы, в том числе и дети, которые просто гуляют на придомовой территории. Считаете ли вы необходимым внести в ПДД изменения, предполагающие ограничение скорости до 5 км/ч во дворах домов?" 70% участников опроса ответили: "Ограничения необходимо ввести как можно скорее"; 9% выбрали ответ: "В РК водителям вообще не нужны никакие ограничения скорости и ПДД"; 19% считают, что нужно запретить въезд машин на территорию дворов; 2% выбрали ответ: "Мне все равно".
20.03.2024, 15:01 85416
Мажилис ратифицировал поправки в договор о правовой помощи между Казахстаном и Китаем
Изменения исключат временные затраты самих граждан и уполномоченных органов по перенаправлению ходатайств из компетентного органа до Верховного суда
Рассказать друзьям
Астана. 20 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Мажилис ратифицировал протокол о внесении изменений в договор между Казахстаном и Китаем об оказании правовой помощи по гражданским и уголовным делам от 14 января 1993 года.
В документе уточняются функции судебных органов по оказанию правовой помощи в сфере исполнения решений и ходатайств иностранных судов на территории Казахстана, а также в части изменения компетентных учреждений обеих сторон.
Протоколом определены следующие центральные учреждения: со стороны Казахстана - Верховный суд, Генеральная прокуратура и Министерство юстиции; со стороны Китая - Министерство юстиции, Верховная народная прокуратура и Верховный народный суд.
Такие изменения исключат временные затраты самих граждан и уполномоченных органов по перенаправлению ходатайств из компетентного органа до Верховного суда договаривающихся сторон. В свою очередь это будет способствовать более быстрому разрешению вопросов защиты законных интересов граждан и юридических лиц", - отметили в мажилисе.
Напомним, на сегодняшнем заседании депутаты также одобрили законопроект о запрете выдачи кредитов без согласия супругов.
18.03.2024, 12:46 92426
Присвоенную Храпуновым часть комплекса скорой помощи вернули в госсобственность в Алматы
Фото: exclusive.kz
Рассказать друзьям
Алматы. 18 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратура Алматы вернула в госсобственность часть комплекса скорой медицинской помощи, выведенную бывшим акимом города Алматы Виктором Храпуновым, сообщили в пресс-службе надзорного органа.
15.02.2024 года вступило в законную силу решение специализированного межрайонного экономического суда Алматы от 27.11.2023 года о признании недействительным решения о выводе части имущественного комплекса скорой медицинской помощи в частную собственность. В суде незаконность решения бывшего акима города Алматы Храпунова В. по выводу в частные структуры здания площадью 3800 кв. м и 50 соток земли (пр. Райымбека, 196), подтвердилась", - говорится в информации.
Часть имущественного комплекса в области здравоохранения города возвращена в государственную собственность.
Храпунов был акимом Алматы с 1997 по 2004 год, после чего в 2008 году эмигрировал в Швейцарию.
Позже Храпунова и его супругу обвинили в мошенничестве, взяточничестве, присвоении и растрате вверенного чужого имущества, превышении служебных полномочий. По фактам возбуждено уголовное дело.
В мае 2022 года федеральный суд Нью-Йорка наложил санкции на сына экс-акима Алматы Ильяса Храпунова по делу, инициированному АО "БТА Банк" и властями города.
Ранее в Алматы вернули в госсобственность земельные участки стоимостью 700 млн тенге. Также государству вернули плато Ассы.
15.03.2024, 13:12 101981
Правила присвоения ИИН иностранцам изменились в Казахстане
Для получения ИИН нерезидент должен лично явиться в ЦОН
Рассказать друзьям
Астана. 15 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство внутренних дел Казахстана внесло поправки в правила присвоения и корректировки индивидуального идентификационного номера иностранцам и лицам без гражданства, временно пребывающим в Республике Казахстан, передает корреспондент агентства.
Согласно правилам, иностранец или лицо без гражданства для формирования ИИН лично обращается в АО ГК "Правительство для граждан" по месту пребывания путем подачи заявления.
При отсутствии документов, удостоверяющих личность, у иностранцев, лиц без гражданства и лиц с неурегулированным статусом, осужденных по приговору суда Республики Казахстан к лишению свободы, основанием для получения государственной услуги является заявление. Для корректировки ИИН физическое лицо (или его законный представитель) обращается к услугодателю через госкорпорацию по месту пребывания путем подачи заявления", - сказано в правилах.
Заявление о формировании ИИН от имени иностранца, лица без гражданства или лица с неурегулированным статусом, содержащегося в местах лишения свободы, заверенное начальником учреждения уголовно-исполнительной системы, подает представитель учреждения УИС по месту отбывания наказания осужденного.
При обращении услугополучателя работник ГК осуществляет:
1) идентификацию личности услугополучателя;
2) проверку документов на достоверность указанных в них сведений, а также соответствие перечню, указанному в приложении 4 к настоящим правилам;
3) оформление заявки в ИИС ЦОН.
В процессе оформления заявки по формированию ИИН, в ИИС ЦОН вносится номер паспорта услугополучателя. Посредством интеграции ИИС ЦОН с ЕИС "Беркут" заполняются установочные данные об иностранце и проверяется факт о пересечении государственной границы РК, подтверждающий его пребывание.
К заявке на формирование ИИН прилагаются электронные копии документа, удостоверяющего личность, и его нотариально удостоверенного перевода.
При отсутствии документов, удостоверяющих личность, сведения об услугополучателе заносятся в ИИС ЦОН на основе данных, указанных им в заявлении", - отмечается в документе.
При отсутствии оснований для отказа в оказании государственной услуги сотрудник услугодателя в ИС ЦОН направляет заявку в ИС МП, услугополучателю выдается расписка.
Стоит отметить, что день обращения услугополучателя в ГК не входит в срок оказания государственной услуги.
При одобрении заявки работник ГК распечатывает регистрационное свидетельство, а в случае отказа в государственной услуге услугодатель направляет уведомление об отказе в формировании ИИН.
Выдача результата оказания государственной услуги осуществляется в соответствии с графиком работы Государственной корпорации при личном обращении в Государственную корпорацию", - следует из правил.
С полным текстом правил можно ознакомиться здесь.
Ранее сообщалось, что по новым правилам иностранец для получения ИИН должен лично обращаться в ЦОН.
14.03.2024, 13:50 106981
Какое наказание грозит продавцам вейпов после принятия закона об их полном запрете
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 14 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Первый вице-министр здравоохранения Республики Казахстан Тимур Султангазиев рассказал, какое наказание получат продавцы вейпов после вступления закона в полную силу, передает корреспондент агентства.
При продаже и распространении некурительных табачных изделий, электронных систем потребления, то есть вейпов, ароматизаторов и жидкостей предусмотрено наказание штрафом в размере до 200 МРП, либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 200 часов, либо арестом до 50 суток", - рассказал Тимур Султангазиев.
Кроме того, ввоз перечисленных изделий предусматривает наказание в виде штрафа до 2 тыс. МРП, исправительных работ в этом же размере, либо привлечение к общественным работам сроком до 600 часов, либо ограничение свободы сроком до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок с конфискацией имущества или без.
Сегодня в ходе заседания депутаты сената заявили о необходимости переработки определенных положений законопроекта о запрете оборота некурительных табачных изделий, электронных систем потребления (вейпов), ароматизаторов и жидкостей для них, в связи с чем документ был возвращен в мажилис на доработку.
Замечания, в частности, касаются исключения из Кодекса об административных правонарушениях норм, регламентирующих ответственность за продажу, использование, спонсорство электронных систем потребления и жидкостей для них ввиду установления законом уголовной ответственности за оборот некурительных табачных изделий, вейпов, ароматизаторов и жидкостей для них.
Предложено также установить запрет на рекламу товаров, работ и услуг с использованием элементов товарного знака или названия некурительных табачных изделий и вейпов, а также на проведение розыгрышей призов, лотерей, направленных на стимулирование спроса и интереса к некурительным табачным изделиям и вейпам.
В кулуарах сената председатель верхней палаты Маулен Ашимбаев прокомментировал предлагаемые доработки в проект закона.
Это нормальный процесс. Мы вносим изменения и дорабатываем их. По этому закону у нас нет концептуальных замечаний. Мы внесли ряд норм, которые устраняют пробелы, стыкуем некоторые нормы между собой и улучшаем этот закон", - сказал Ашимбаев.
Он также рассказал, почему было принято решение о полном запрете вейпов.
Мы должны запретить эти вейпы: продажу, производство, оборот. Это очень важное решение. Уже доказано и нет сомнений, что вейпы вредны для здоровья, поэтому законодательно приняли такое решение", - сказал спикер сената.
По его словам, если закон будет подписан и согласован с мажилисом, после его вступления в силу наступит уголовная ответственность за продажу вейпов.
Это уже не просто так замечание или штраф. Люди, которые продают, будут привлекаться (к уголовной ответственности. - Прим. ред.). Для потребителей есть административная ответственность", - добавил Маулен Ашимбаев.
Депутат сената Айнур Аргынбекова прокомментировала, что полный запрет оборота вейпов, нетабачных курительных изделий, ароматизаторов и жидкостей для них позволит полностью исключить потребление, особенно среди подростков и молодежи.
Необходимо отметить, что на сегодня ВОЗ опровергнуто заявление о снижении вреда для курильщиков при переходе с обычных сигарет на вейпы. На сегодня 33 страны в мире ввели полный запрет на оборот вейпов. В странах ЕАЭС на сегодня также обсуждается вопрос о полном запрете вейпов и некурительных табачных изделий", - пояснила она.
13.03.2024, 16:51 111421
Количество судебных дел с участием присяжных растет в Казахстане
О принимаемых мерах по улучшению качества отправления правосудия рассказал президенту председатель Верховного суда Асламбек Мергалиев
Рассказать друзьям
Астана. 13 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель Верховного суда Асламбек Мергалиев проинформировал президента Касым-Жомарта Токаева о принимаемых мерах по улучшению качества отправления правосудия, сообщает Акорда.
По словам Мергалиева, в работе суда произошли следующие изменения:
- усилен аналитический блок и скорректирована третья часть всего массива нормативных постановлений Верховного суда;
- повысился уровень защиты прав граждан в ходе следствия;
- увеличилась доля отказов в санкционировании меры пресечения в виде содержания под стражей;
- растет количество дел, рассматриваемых судом с участием присяжных заседателей, и доля гражданских споров, завершившихся мировым соглашением.
Председатель Верховного суда также рассказал Токаеву о продвижении судебной реформы.
Совместно с депутатским корпусом инициирован ряд законодательных поправок, направленных на реализацию поручений президента. В частности, предлагается пересмотреть институт возбуждения дисциплинарного производства по грубым нарушениям законности, усовершенствовать работу комиссии по качеству правосудия и образовать самостоятельную кассационную инстанцию", - доложил Мергалиев.
По итогам встречи Токаев отметил особую роль судов в обеспечении верховенства права и защите прав и законных интересов граждан и предпринимателей и поручил продолжить работу по дальнейшему реформированию судебной системы.
Напомним, в Астане в настоящее время рассматривается громкое дело о жестоком убийстве экс-министром нацэкономики Бишимбаевым своей жены - Салтанат Нукеновой. Подсудимый отказался признавать свою вину и потребовал суда присяжных. Общественность уверена, что таким образом министр пытается избежать сурового приговора. Данные опасения сегодня прокомментировал журналистам заместитель генпрокурора Асет Чиндалиев. По его словам, суд над Бишимбаевым будет объективным.
Читаемое
13.05.2024, 08:31Пик паводка в Атырау ожидается через несколько дней 13.05.2024, 11:1549636Антитеррористические учения пройдут в Костанайской области 13.05.2024, 11:1248861Старые гидросооружения Алматы не прошли многофакторное обследование - прокуратура 13.05.2024, 11:4747206Грубейшие нарушения в сфере ветконтроля выявили в Астане 13.05.2024, 09:5746971Открывается новый авиамаршрут между Казахстаном и Узбекистаном 10.05.2024, 16:22163901Телерадиовещание отключат в Казахстане 15 мая 10.05.2024, 16:59161311Чудотворный образ Пресвятой Богородицы "Целительница" прибудет в Алматы 07.05.2024, 09:06157636Токаев поздравил казахстанцев с Днем защитника Отечества 07.05.2024, 14:28153721Цены на бензин и дизтопливо изменились для иностранцев в Казахстане 07.05.2024, 11:32152746Количество авиарейсов между Казахстаном и Египтом увеличат с 14 до 48 в неделю 02.05.2024, 13:40330986ЕБРР приглашает женщин-предпринимателей на программу обучения "Женщины в микробизнесе" 26.04.2024, 15:16327141Около 230 гектаров земли возвращены в рекреационную зону в Алматы 02.05.2024, 12:40310606В первом квартале в бюджет Казахстана поступило 4,5 трлн тенге - Минфин 04.05.2024, 18:35296201В "Казахтелекоме" приняли решение по Tele2 и Altel 04.05.2024, 16:37292846Транзит российского газа через Казахстан в Китай составит около 35 млрд кубометров в год
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Владельцы автомобилей в Казахстане платят транспортный налог, которой поступает в местный бюджет и затем расходуется из общего объема поступлений на различные приоритетные нужды, а не на содержание дорог. При этом граждане РК регулярно жалуются на качество дорожного покрытия. Считаете ли вы, что транспортный налог должен использоваться строго по назначению и должна предоставляться по нему отчетность в открытом доступе?