Школьница в секс-рабстве - Марат Кожаев прокомментировал дело
Депутат заверил, что виновные понесут справедливое наказание
Астана. 24 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат Марат Кожаев в кулуарах сената прокомментировал дело школьницы, попавшей в сексуальное рабство в Кызылординской области.
По его словам, все виновные понесут справедливое наказание.
Не разобравшись во всех нюансах этого происшествия, во всех его причинах и условиях, делать выводы рано. Будет суд. Когда в суде будут исследованы все обстоятельства дела, будет дана четкая правовая оценка, тогда мы узнаем истину", - сказал Марат Кожаев.
Журналисты выразили мнение, что без волны резонанса семья девочки могла оказаться в опасности.
Я следователь с 30-летним стажем, и на моей памяти таких происшествий было достаточно много. И без общественного резонанса принимались соответствующие справедливые и объективные решения, состоялись приговоры и люди несли ответственность. У нас достаточно большое количество преступников сидит в тюрьме по делам, в которых не было никакого резонанса", - подчеркнул депутат.
Кожаев подчеркнул, что в суде ценятся только процессуальные доказательства, а не тот шум, который поднимают в соцсетях. При наличии доказательств виновные, как правило, несут наказание согласно закону.
Он также подтвердил, что дело будет рассматриваться в суде открыто.
На опасения журналистов, что виновные избегут ответственности, Кожаев заявил, что у общественности такого страха нет.
Это разгоняете ситуацию вы, информационные ресурсы. Думаю, подавляющее большинство нашего населения доверяет правовой системе нашей страны", - заключил депутат.
Сегодня Марат Кожаев уверенно заявил, что никакого разгула преступности в Казахстане нет.
Напомним, о вопиющем случае издевательства над школьницей в Кызылординской области сообщила правозащитница Дина Тансари. Девушку заставляли заниматься проституцией и принимать наркотики.
О случаях изнасилований, жестоких избиений, массовых драк и прочих преступлений среди молодежи сообщается едва ли не каждый день.
В мае старшеклассники устроили массовую драку в Мангистауской области. В начале июня в Кульсары в результате групповой драки погиб 16-летний школьник. В Экибастузе двух студентов колледжа зверски избили на пустыре. В начале октября в Талгаре в результате конфликта был убит 16-летний подросток. Инцидент вызвал широкий общественный резонанс. Через несколько дней после убийства сгорел дом семьи погибшего. На месте пожара были обнаружены канистра и перчатки.
В прошлом году в ночь на 27 апреля 2023 года возле верхней "Меги" в Бостандыкском районе Алматы на глазах у многочисленных свидетелей и камер видеонаблюдения произошел конфликт, переросший в драку. Пятеро молодчиков набросились на троих парней, заступившихся за девушку. В результате двое пострадавших из группы меньшинства - Александр Ким и Максим Романов - получили легкий вред здоровью в виде ушибов и ссадин, а 21-летнему на тот момент Эрику Куватову нанесли тяжкие телесные повреждения. Несмотря на две тяжелейшие офтальмологические операции, спасти зрение на поврежденном глазе парню не удалось.
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Дело о нападении в Алматы на защитников девушки и причинении тяжкого вреда здоровью ушло в суд спустя 1,5 года.
Агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему "Какова, на ваш взгляд, должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?". Большинство респондентов ответило, что защитить от хулиганов помогут большие уголовные сроки (70,64%). 22,02% ответивших проголосовали за запрет на въезд в города и выселение за 101-й километр за хулиганство. 5,5% ответили: "Пусть молодежь продолжает развлекаться", и 1,83% ответили: "Мне все равно".