Школьница в секс-рабстве - Марат Кожаев прокомментировал дело  

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Астана. 24 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат Марат Кожаев в кулуарах сената прокомментировал дело школьницы, попавшей в сексуальное рабство в Кызылординской области.





По его словам, все виновные понесут справедливое наказание.





Не разобравшись во всех нюансах этого происшествия, во всех его причинах и условиях, делать выводы рано. Будет суд. Когда в суде будут исследованы все обстоятельства дела, будет дана четкая правовая оценка, тогда мы узнаем истину", - сказал Марат Кожаев.









Журналисты выразили мнение, что без волны резонанса семья девочки могла оказаться в опасности.





Я следователь с 30-летним стажем, и на моей памяти таких происшествий было достаточно много. И без общественного резонанса принимались соответствующие справедливые и объективные решения, состоялись приговоры и люди несли ответственность. У нас достаточно большое количество преступников сидит в тюрьме по делам, в которых не было никакого резонанса", - подчеркнул депутат.





Кожаев подчеркнул, что в суде ценятся только процессуальные доказательства, а не тот шум, который поднимают в соцсетях. При наличии доказательств виновные, как правило, несут наказание согласно закону.





Он также подтвердил, что дело будет рассматриваться в суде открыто.





На опасения журналистов, что виновные избегут ответственности, Кожаев заявил, что у общественности такого страха нет.





Это разгоняете ситуацию вы, информационные ресурсы. Думаю, подавляющее большинство нашего населения доверяет правовой системе нашей страны", - заключил депутат.





Сегодня Марат Кожаев уверенно заявил , что никакого разгула преступности в Казахстане нет.





Напомним, о вопиющем случае издевательства над школьницей в Кызылординской области сообщила правозащитница Дина Тансари. Девушку заставляли заниматься проституцией и принимать наркотики.





О случаях изнасилований, жестоких избиений, массовых драк и прочих преступлений среди молодежи сообщается едва ли не каждый день.





В мае старшеклассники устроили массовую драку в Мангистауской области. В начале июня в Кульсары в результате групповой драки погиб 16-летний школьник. В Экибастузе двух студентов колледжа зверски избили на пустыре. В начале октября в Талгаре в результате конфликта был убит 16-летний подросток. Инцидент вызвал широкий общественный резонанс. Через несколько дней после убийства сгорел дом семьи погибшего. На месте пожара были обнаружены канистра и перчатки.





В прошлом году в ночь на 27 апреля 2023 года возле верхней "Меги" в Бостандыкском районе Алматы на глазах у многочисленных свидетелей и камер видеонаблюдения произошел конфликт, переросший в драку. Пятеро молодчиков набросились на троих парней, заступившихся за девушку. В результате двое пострадавших из группы меньшинства - Александр Ким и Максим Романов - получили легкий вред здоровью в виде ушибов и ссадин, а 21-летнему на тот момент Эрику Куватову нанесли тяжкие телесные повреждения. Несмотря на две тяжелейшие офтальмологические операции, спасти зрение на поврежденном глазе парню не удалось.





Уголовное дело было зарегистрировано в тот же день, как и установление троих подозреваемых из пяти, предположительно все жители Актау. Оставшихся двоих полиция также установила, в их отношении уголовное дело выделено в отдельное производство.





В связи с резонансным делом были сделаны десятки публикаций, однако это не оказало никакого эффекта на следствие.





Этим летом отец пострадавшего, руководитель ИА "Kazakhstan Today" Тимур Куватов заявил о затягивании следствия. По его словам, несмотря на обращения в Генеральную прокуратуру Казахстана, прокуратуру города и департамент полиции Алматы, дело о нападении и причинении тяжкого вреда здоровью не продвигается.





Дело о нападении в Алматы на защитников девушки и причинении тяжкого вреда здоровью ушло в суд спустя 1,5 года.



