В Китае заканчивается мусор для сжигания
Некоторые заводы простаивают, другие вынуждены закупать мусор
Пекин. 17 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - На китайских мусоросжигательных заводах заканчивается мусор для сжигания, сообщает Gazeta.ru с ссылкой на Financial Times.
Десять лет назад Китай вложил значительные средства в огромную сеть заводов по сжиганию отходов. В настоящее время их мощность оказалась выше, чем объем ежегодно генерируемых отходов. Из-за этого некоторые заводы простаивают, другие вынуждены закупать мусор, пишет издание.
Сокращение количества доступного мусора связывают с замедлением потребления, снижением численности населения и улучшением управления отходами в стране.
Тем временем в Казахстане большинство мусорных полигонов переполнены, а на строительство новых нет средств. По данным Минэкологии, в рамках утвержденного правительством в 2023 году плана по строительству 100 новых полигонов акиматами построены и введены в эксплуатацию только 7.
В ряде регионов чиновников привлекли к ответственности за искажение данных о ликвидации свалок. В Алматы минувшим летом в ходе инспекции выявили 30 стихийных свалок. В Абайской области еще в 2023 году было зафиксировано 347 несанкционированных свалок, о ликвидации которых отчитались местные исполнительные органы. Однако позже выяснилось, что ликвидация прошла только на бумаге.
Между тем китайские инвесторы готовы оказать содействие Казахстану в области переработки отходов. Сотрудничество в этой сфере обсудили премьер-министр РК Олжас Бектенов и глава китайской компании "Хунань Цзюньсинь Хуаньбао", которая является одним из лидеров в КНР в области экологичных технологий.
Напомним, что в Алматинской области третьи сутки тушат пожар на мусорном полигоне. Едкий дым накрыл всю территорию свалки и рядом расположенных населенных пунктов. Запах гари также дошел до Алматы.
18.09.2025
В Куньмине завершился Форум сотрудничества СМИ "Один пояс, один путь" - 2025
Куньмин. 18 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Куньмине провинции Юньнань (КНР) завершился Форум сотрудничества СМИ "Один пояс, один путь" - 2025, в котором приняли участие 200 иностранных представителей от 165 СМИ из 87 стран, международных и региональных организаций, передает корреспондент агентства.
Председатель КНР Си Цзиньпин выдвинул инициативу совместного строительства "Одного пояс, одного путь" в 2013 году, ставшую платформой для международного сотрудничества.
Напомним, председатель КНР Си Цзиньпин на встрече в формате "ШОС плюс" в Тяньцзине выступил с инициативой по глобальному управлению "для построения более справедливой и равноправной системы глобального управления".
Форум сотрудничества СМИ был совместно организован редакцией газеты "Жэньминь жибао", комитетом КПК провинции Юньнань и народным правительством провинции Юньнань с программой "Совместная ответственность СМИ в продвижении взаимного обучения между цивилизациями". В рамках мероприятия прошли церемония открытия, основной форум и несколько подфорумов, включая диалог по сотрудничеству СМИ "Один пояс, один путь", Вторую премию "Шелковый путь" по международным коммуникациям и семинар по сотрудничеству СМИ между АСЕАН и Китаем, Японией и Республикой Корея (10+3).
Форум сотрудничества СМИ "Один пояс, один путь" проводится девятый раз с момента своего создания в 2014 году. В форуме за это время приняли участие более 1000 представителей зарубежных СМИ из более чем 100 стран и регионов, а также международных и региональных организаций, "чтобы объединить свои усилия для содействия качественному развитию совместного строительства "Одного пояса, одного пути".
17.09.2025
ООН признала геноцидом действия Израиля в Газе
Комиссия ООН обвинила Израиль в совершении четырех актов геноцида
Женева. 17 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Организация Объединенных Наций признала геноцидом действия Израиля в Газе, сообщает gazeta.ru.
В частности, комиссия ООН по расследованию событий на оккупированной палестинской территории опубликовала доклад, в котором обвинила Израиль в совершении четырех актов геноцида: убийстве, причинении серьезного телесного или психического вреда, преднамеренном создании условий жизни, рассчитанных на уничтожение палестинцев, а также во введении мер, направленных на предотвращение деторождения.
Израильские власти частично уничтожили репродуктивную способность палестинцев в секторе Газа как группы, в том числе путем введения мер, направленных на предотвращение деторождения; и преднамеренно создали условия жизни, рассчитанные на физическое уничтожение палестинцев как группы, что является основными актами геноцида в Римском статуте и Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него", - говорится в документе.
Также комиссия ООН пришла к выводам, что:
- Израиль продолжает совершать геноцид в Газе, его действия наиболее беспощадны с 1948 года;
- военные и политические лидеры страны, в том числе премьер-министр Биньямин Нетаньяху, подстрекали к этому;
- Западный Иерусалим несет ответственность за неспособность предотвратить геноцид в отношении жителей анклава.
Кроме этого, в докладе говорится, что страны обязаны использовать все возможные инструменты, чтобы остановить действия Армии обороны Израиля в Газе и на оккупированных территориях.
Напомним, военное противостояние между Израилем и группировкой продолжается с 7 октября 2023 года, когда боевики ХАМАС напали на южные территории Израиля. В результате атаки погибли около 1,2 тысячи человек, еще более 250 попали в плен. Израильская сторона начала масштабную военную операцию в секторе Газа.
Стороны дважды заключали перемирие и обменивали израильских заложников на палестинских заключенных. Последнее прекращение огня закончилось в марте, стороны не пришли к соглашению о его продлении.
17.09.2025
В Куньмине открылся Форум регионального сотрудничества 2025 года по повестке дня "Один пояс, один путь"
Куньмин. 17 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Куньмине, провинция Юньнань (КНР), открылся Форум регионального сотрудничества 2025 года по повестке дня "Один пояс, один путь" в рамках Форума по сотрудничеству в области СМИ "Один пояс, один путь" 2025 года, передает агентство.
Региональное сотрудничество является важной основой построения "Пояса и пути" для высококачественного роста благосостояния стран региона", - отметил в основном докладе генеральный секретарь Китайско-Центральноазиатского формата Сунь Вэйдун.
В настоящее время региональное сотрудничество находится на подъеме, несмотря на сложные геополитические процессы. Необходимо найти адекватные ответы на данные вызовы. Для решения этих проблем и в ответ на вызовы Китай провел ряд успешных саммитов: АСЕАН, ЦА - Китай и ШОС в целях совместного развития, культурного обмена и стратегического взаимодействия. В частности, в Казахстане лидеры утвердили дух взаимного доверия, развития торговли и других сферах, подписаны договоры для дальнейшего строительства проектов "Пояса и пути". Цифровая трансформация, экология и многие другие направления сотрудничества. Строительство транспортных коридоров и цепочек поставок демонстрирует тенденцию бурного развития трансрегионального экономического обмена. Вносит лепту в строительство сообщества единой судьбы на маршруте Шелкового пути и содействия региональному развитию", - сообщил генеральный секретарь Китайско-Центральноазиатского формата Сунь Вэйдун.
Сегодняшняя наша дискуссия дает нам больше идей для развития регионального сотрудничества, является катализатором процесса. Мы можем видеть рост торгово-экономического сотрудничества: в частности, сельхозпродукция из Казахстана поступает в Китай, китайские товары, в частности электроника, идут в страны на маршруте Шелкового пути", - отметил член редакционной коллегии People's Daily и главный редактор People's Daily Overseas Чэнь Чжи.
По его словам, "в то же время напряженная ситуация в геополитике, климатические изменения бросают странам региона серьезные вызовы на сегодняшний день, при этом китайская сторона готова продолжить проводить политику устойчивости для развития и доверия на маршруте "Пояса и пути".
По его мнению, именно "СМИ могут построить мост взаимопонимания и доверия на маршруте "Пояса и пути" и содействовать его успешному строительству".
Член ведущей партийной группы и заместитель председателя постоянного комитета комитет собрания народных представителей провинции Юньнань Ван Шуфэнь подчеркнула важность духа "Пояса и пути": "(Это) является надежной платформой международного сотрудничества. Мы накапливаем потенциал открытости, сейчас самое главное - это открытость и доверие. Необходимо содействовать процветанию на маршруте "Пояса и пути". Содействие прогрессу цивилизации, культурное и образовательное развитие - важнейшие аспекты регионального развития на Шелковом пути, фактор успеха в построении трансграничных связей и туризме, борьбе с бедностью. Важна высокая степень открытости в региональном сотрудничестве".
16.09.2025
Индия отправила на учения "Запад-2025" 65 военных, чтобы укрепить сотрудничество с Россией
Учения "Запад-2025" проходят на полигонах в Беларуси и России, а также в акваториях Балтийского и Баренцева морей с 12 по 16 сентября
Москва. 16 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Индия направила 65 военнослужащих, включая бойцов полка "Кумаон", одного из старейших и престижнейших подразделений индийской армии, для участия в российско-белорусских стратегических учениях "Запад-2025", заявили в Минобороны РФ, сообщает РБК со ссылкой на The Times.
Нью-Дели заявил о желании "еще больше укрепить сотрудничество в области обороны и укрепить дух товарищества между Индией и Россией, тем самым укрепив дух сотрудничества и взаимного доверия". В военном ведомстве рассказали, что индийские бойцы будут участвовать в "совместных тренировках, тактических учениях и освоении специальных навыков владения оружием" вместе с россиянами. Как пишет Times, военнослужащие из Индии дислоцируются на учебном полигоне Мулино в Нижегородской области.
Как пишет Times, хотя Индия принимала участие в предыдущих учениях совместно с Россией, решение отправить военных на нынешние маневры в период обострения отношений между Москвой и НАТО аналитики считают тревожным сигналом.
Немецкий аналитик по внешней политики Ульрих Шпек заявил, что Индия "пересекла красную черту". Финский эксперт по стратегическому прогнозированию Сари Архо Харвен считает, что участие Индии в этих учениях было ненужным и имеет "ужасную оптику".
Бывший глава отделов Европы и Евразии госдепартамента США, консультант по геостратегии Дэвид Меркель говорит, что решение Индии присоединиться к учениям "Запад-2025" показывает, что Нью-Дели по-прежнему ценит связи с Москвой, и вызывает обеспокоенность по поводу будущих отношений Индии и США в области безопасности.
[Это] демонстрирует, что Нью-Дели уделяет приоритетное внимание своим отношениям с Москвой, и [премьер-министр Индии Нарендра] Моди больше склоняется к этому, учитывая неопределенность его отношений с президентом [США Дональдом] Трампом", - сказал эксперт.
Учения "Запад-2025" проходят на полигонах в Беларуси и России, а также в акваториях Балтийского и Баренцева морей с 12 по 16 сентября. В их рамках военные отрабатывают совместные действия по обеспечению военной безопасности и поддержанию мира. В Кремле подчеркивали, что маневры являются плановыми и не нацелены против кого-либо.
Несмотря на это, соседние с Беларусью страны закрыли свои воздушные пространства и усилили меры по охране границ. Кроме Польши схожие решения приняли страны Прибалтики - Литва, Латвия и Эстония. В Кремле сочли "эмоциональной перегрузкой" заявления и действия западных стран в связи с проведением маневров.
В то же время, как сообщало агентство БелТА, на учениях 15 сентября присутствовали представители 23 государств. Трое из них - из стран НАТО (США, Турция и Венгрия). Reuters назвал появление американских военнослужащих на маневрах внезапным и счел это признаком потепления отношений США и Беларуси.
16.09.2025
В Куньмине открылся Форум медиасотрудничества "Пояса и пути" - 2025
Куньмин. 16 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Куньмине провинции Юннань Китайской Народной Республики состоялась торжественная церемония открытия Форума медиасотрудничества "Пояса и пути" - 2025, передает корреспондент агентства.
В ходе торжественного открытия, которое начал заместитель председателя комитета народных представителей КНР Чжэн Цзяньбан, выступил председатель партийного комитета провинции Юннань Ван Нин и другие руководители.
В выступлениях организаторов и гостей форума была отмечена огромная роль инициативы "Один пояс, один путь" в развитии торгово-экономических, культурных и гуманитарных связей между народами на Великом шелковом пути.
Также в ходе торжественного открытия была представлена презентация историй, связанных с инициативой "Один пояс, один путь", художественное представление.
14.09.2025
Авиаудары Израиля по Катару осудили в ШОС
Данные действия являются неприемлемыми, заявили в организации
Пекин. 14 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Авиаудары Израиля по территории Катара осудили в Шанхайской организации сотрудничества, передает корреспондент агентства.
Шанхайская организация сотрудничества выражает глубокую озабоченность в связи с авиаударами Израиля по жилому району столицы Катара Дохи 9 сентября 2025 года и осуждает нарушение суверенитета Государства Катар. Данные действия являются неприемлемыми, грубо нарушают устав ООН, а также основополагающие нормы и принципы международного права", - сообщается в заявлении организации.
Подчеркивается, что Шанхайская организация сотрудничества последовательно выступает против применения силы и угрозы ее применения в международных отношениях, а также поддерживает деэскалацию ситуации на Ближнем Востоке политико-дипломатическими средствами.
Государства - члены ШОС, строго следуя целям и принципам устава ООН и хартии ШОС, считают недопустимыми любые противоправные действия и подтверждают свою неизменную приверженность укреплению международного мира и безопасности", - добавили в пресс-службе.
Напомним, 9 сентября армия Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что нанесла удары по высокопоставленным чиновникам ХАМАС.
09.09.2025
Лидеры ХАМАС погибли при израильском ударе по Дохе - СМИ
Удар был направлен против делегации ХАМАС, обсуждавшей предложение Трампа
Доха. 9 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Во вторник, 9 сентября, в столице Катара произошла серия взрывов. Источники Al Arabiya подтвердили, что израильский удар в Дохе был направлен против делегации ХАМАС, обсуждавшей предложение президента США Дональда Трампа о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников.
Между тем израильский чиновник заявил, что Тель-Авив атаковал главу политического бюро ХАМАС Халила аль-Хайю и что он был убит в результате нападения, как и Захер Джабарин, член движения. Источники Al Arabiya также предполагают, что лидер движения Халед Машаль присутствовал на встрече.
Напомним, 9 сентября армия Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что нанесла удары по высокопоставленным чиновникам ХАМАС.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев осудил военную акцию израильских властей в Дохе.
09.09.2025
Токаев осудил акцию израильских властей в Дохе
Сегодня армия Израиля заявила, что нанесла удары по высокопоставленным чиновникам ХАМАС
Астана. 9 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев осудил военную акцию израильских властей в Дохе, столице Катара, сообщает Акорда.
Какими бы целями ни были мотивированы эти действия, они недопустимы, поскольку явно попирают суверенные права катарского государства и идут вразрез с принципами международного права", - заявил глава Казахстана.
Сегодня армия Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что нанесла удары по высокопоставленным чиновникам ХАМАС, сообщает РИА Новости.
Пока нет точной информации об итогах атаки. Al Arabiya со ссылкой на источники утверждает, что при израильском ударе погибли глава ХАМАС в секторе Газа Халиль аль-Хайя и еще три члена руководства движения - Халед Машаль, Захер Джаббарин и Низар Аудалла. В свою очередь Al-Jazeera со ссылкой на источник в руководстве ХАМАС передает, что члены делегации во главе с аль-Хайей выжили", - пишет сайт.
Израильские удары по Дохе прокомментировали в МИД Катара.
Катар решительно осуждает это нападение и заявляет, что не намерен мириться с безрассудным израильским поведением и продолжающимися действиями, подрывающими безопасность региона и направленными против его собственной безопасности и суверенитета", - цитирует официальное заявление ведомства РИА Новости.
