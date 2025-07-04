Сотрудничество в сфере переработки отходов обсудили премьер Казахстана и глава китайской компании

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Астана. 3 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов провел встречу с председателем совета директоров китайской компании "Хунань Цзюньсинь Хуаньбао" Дай Даого. Обсуждены перспективы сотрудничества в сфере "зеленой" энергетики и обращения с отходами, информирует пресс-служба правительства.





По информации правительства, "Хунань Цзюньсинь Хуаньбао" - один из лидеров Китая в области экологичных технологий. В ходе встречи рассмотрены перспективы по реализации совместных инвестиционных проектов в области переработки отходов.





Премьер-министр отметил, что Казахстан рассматривает "зеленую" трансформацию как один из ключевых приоритетов государственной политики. На сегодняшний день в стране имеется необходимая правовая база для реализации проектов по механизму Waste to Energy. Правительство открыто к сотрудничеству с международными технологическими компаниями в данной сфере.





По итогам встречи стороны подтвердили заинтересованность в дальнейшем взаимодействии и отметили потенциал для расширения партнерских отношений.



