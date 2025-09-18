Третьи сутки тушат пожар на мусорном полигоне в Алматинской области

Рассказать друзьям

Алматы. 17 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Утром 17 сентября на участке улицы Яссауи на пересечении с улицей Дастан произошел частичный провал дорожного покрытия площадью 100 квадратных метров после сильного дождя, - Утром 17 сентября на участке улицы Яссауи на пересечении с улицей Дастан произошел частичный провал дорожного покрытия площадью 100 квадратных метров после сильного дождя, сообщили в акимате Алматы.





Во время обильных осадков произошло подмывание траншей абонентских сетей и ослабление грунтовой основы, что способствовало образованию провалов и нарушению целостности дорожного покрытия. Сейчас проводятся работы по восстановлению дорожного полотна. Планируемый срок устранения до 18 сентября", - говорится в сообщении ведомства.





Ранее на этом участке подрядной организацией "Спецкоммунстрой" проводились работы по строительству канализационных сетей. Техническим надзором дано пояснение, что работы проводились согласно нормам и требований СНиП и проекта.





В настоящее время специалисты устанавливают причину провалов асфальтового покрытия по улице Яссауи.





Направлен запрос в уполномоченный орган управления градостроительного контроля для определения качества проводимых работ. Поскольку не исключено, что просадка произошла из-за неправильного уплотнения грунта. Это станет известно по результатам проведенной проверки", - добавили в акимате.





Ранее сообщалось, что 13 автомобилей были повреждены в результате провала дорожного полотна по улице Аманжол.





Вечером 16 сентября Алматы погрузился в транспортный коллапс из-за обильного дождя. Пробки на дорогах достигли 10 баллов, люди часами не могли дождаться общественного транспорта, а стоимость услуг такси выросла в несколько раз.