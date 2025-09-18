Третьи сутки тушат пожар на мусорном полигоне в Алматинской области
Фото: МЧС
Конаев. 17 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Продолжаются работы по ликвидации пожара на мусорном полигоне в Алматинской области, сообщили в пресс-службе МЧС РК.
По поручению министра по чрезвычайным ситуациям генерала-майора Чингиса Аринова вчера вечером на место происшествия прибыл председатель комитета противопожарной службы Ерлан Турегелдиев. Координация действий ведется как на месте, так и из командного центра МЧС. На полигоне развернут оперативный штаб, который осуществляет управление и мониторинг хода ликвидационных работ в круглосуточном режиме.
Создано шесть участков тушения. На месте пожара организована бесперебойная подача воды с установкой АНР (автомобиль насосный рукавный) на открытый водоисточник - реку Терен-Кара с прокладкой магистральной линии. Задействовано шесть единиц техники: автомобиль насосный рукавный и пять автоцистерн. На ликвидацию подано 11 стволов и один переносной лафетный ствол", - проинформировали в пресс-службе.
Отмечается, что тушение пожара осложняется пожарной нагрузкой, глубиной тления на 10 метрах, изменением направления ветра.
К ликвидации возгорания дополнительно привлечены силы и средства ДЧС Алматы, Шымкента, области Жетысу, Абай, Карагандинской, Туркестанской, Жамбылской областей, военнослужащие воинской части 52859 имени Мартбека Мамраева и 68303 имени Касыма Кайсенова МЧС. Всего задействовано более 200 человек личного состава и более 90 единиц техники", - уточнили в МЧС.
Отмечается, что днем и ночью спасатели проводят засыпку очагов инертными материалами с последующим уплотнением грунта. "Данный метод позволит полностью перекрыть доступ кислорода к тлению и обеспечить окончательное устранение возгорания", - пояснили в министерстве.
Напомним, вчера днем жители Алматы стали жаловаться на задымленность и запах гари. В ДЧС города сообщили, что задымленность вызвана пожаром на мусорном полигоне в Алматинской области. По данным Казгидромета, в городе наблюдалось незначительное превышение предельно-допустимой концентрации химических веществ.
По прогнозу "Казгидромета", сутки 17 сентября, ночью 18 сентября метеорологические условия будут способствовать рассеиванию загрязняющих веществ в атмосфере Алматы. В целом по городу ожидается пониженный уровень загрязнения воздуха. Предупреждение 1-й, 2-й, 3-й степени НМУ отсутствует.
В то же время в ДЧС Алматинской области рекомендуют жителям Алматинской области по возможности ограничить пребывание на улице, использовать маску или марлевую повязку, закрывать окна и двери.