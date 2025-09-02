01.09.2025, 14:28 28006
Рейс Air Astana совершил экстренную посадку в Актау из-за технической неисправности
Актау. 1 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - 31 августа самолет авиакомпании Air Astana, следовавший из Алматы в Актау, совершил экстренную посадку из-за технической неисправности.
В редакцию издания ztb.kz поступило видео очевидцев происшествия на борту рейса Air Astana КС859.
Пассажиры рассказали, что уже во время взлета в салоне были слышны странные шумы, а спустя 30-40 минут полета самолет резко пошел на снижение - с 10 тысяч метров почти до 3 тысяч (...) По словам очевидцев, момент снижения длился 10-15 минут. В какой-то момент в салоне возникла паника - люди вставали с мест, стюардессы бегали по проходам", - говорится в публикации.
В пресс-службе авиакомпании рассказали, что на подлете к Актау экипаж самолета запросил приоритет на посадку из-за технической неисправности.
Самолет выполнил снижение на безопасный эшелон и благополучно приземлился в аэропорту Актау. Ведется проверка воздушного судна", - сообщили в Air Astana.
Пассажиры последующего рейса Актау - Алматы были отправлены на другом воздушном судне.
Напомним, аналогичный инцидент произошел с судном Air Astana в январе. Тогда в Актау экстренно сел самолет, следовавший из Алматы в Анталью.
01.09.2025, 17:25 22341
В Усть-Каменогорске обрушилась часть автомоста: введен режим ЧС
Фото: кадр из видео
Усть-Каменогорск. 1 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Усть-Каменогорске введен режим чрезвычайной ситуации на местном уровне из-за обрушения части Шнайдарского моста, сообщил аким города Алмат Акышов.
В данный момент принимаются меры для ликвидации последствий инцидента. Все силы и ресурсы направлены на восстановление и стабилизацию ситуации. В целях обеспечения безопасности введен режим чрезвычайной ситуации на местном уровне", - заявил глава города на своей странице в Сети.
Он призвал всех граждан сохранять спокойствие и избегать зоны происшествия.
Мы внимательно следим за ситуацией, и все необходимые меры предпринимаются", - заверил Алмат Акышов.
Напомним, в прошлом году в Шымкенте также частично обрушился автомобильный мост.
01.09.2025, 17:22 23491
Крупный пожар произошел на СТО в Алматы
Фото: МЧС
Алматы. 1 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Крупный пожар произошел на станции технического обслуживания, расположенной в Алатауском районе города Алматы, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана.
На месте происшествия создан штаб пожаротушения. Обеспечена бесперебойная подача воды. На тушение поданы несколько водяных стволов, в том числе лафетные стволы через пожарную автолестницу. На месте пожара создано 2 участка тушения", - заявили в министерстве.
Кроме того, тушение осложняется сильным задымлением и высокой температурой. Из здания эвакуировано 4 газовых и 2 кислородных баллона, а также 3 автомобиля из помещения СТО.
Пожар ликвидирован на предварительной площади 850 квадратных метров (...) Причина пожара устанавливается", - добавили в МЧС.
Ранее пожар произошел в здании акимата Абайского района Шымкента.
31.08.2025, 20:54 55491
Мужчина пытался совершить самоподжог на рынке в Павлодаре
Причиной поступка стали вопросы, связанные с арендной платой
Павлодар. 31 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Павлодаре возбуждено уголовное дело по факту попытки самоподжога арендатора на рынке, сообщили в пресс-службе городского департамента полиции.
Установлено, что 31 августа на рынке "Жайлау" в Павлодаре мужчина - арендатор пытался совершить попытку самоподжога. По предварительным данным, причиной такого поступка стали вопросы, связанные с арендной платой", - рассказали в полиции.
Отмечается, что на месте происшествия сотрудники полиции совместно с администрацией незамедлительно приняли меры безопасности и вызвали бригаду скорой помощи. С мужчиной провели беседу, в настоящее время ситуация стабилизирована. Обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе расследования.
Ранее в аэропорту Алматы один из пассажиров предпринял попытку самоподжога.
31.08.2025, 19:30 56651
В горах Алматинской области тушат крупный пожар
Фото: Кадр из видео
Конаев. 31 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Карасайском районе Алматинской области огнеборцы уже сутки борются с крупным пожаром в горах, сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациями региона.
Вертолет АО "Казавиаспас" уже выполнил 8 сбросов воды, чтобы остановить огонь в горах. К тушению привлечены все силы и средства МЧС 147 человек и 21 единица техники. Начальник ДЧС лично находится на месте и координирует действия. Спасатели работают днем и ночью, чтобы не допустить угрозы людям и сохранить жизнь диких животных", - проинформировали в ДЧС.
Как отмечают спасатели, ситуация находится под контролем, угрозы населенным пунктам нет.
30 августа в Карасайском районе в Шамалганском сельском округе на территории государственного земельного запаса в горной местности загорелась сухая трава на площади около 15 гектаров.
В начале августа спасатели ликвидировали пожар в горах вблизи села Долан в Карасайском районе Алматинской области, площадь пожара составила 40 гектаров.
31.08.2025, 17:28 60906
Шестерых иностранцев эвакуировали с пика Сатпаева
Алматы. 31 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматинской области в горах Заилийского Алатау спасатели на вертолете эвакуировали шестерых альпинистов, пятеро из них граждане РФ, сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.
При прохождении горного маршрута шесть альпинистов не смогли продолжить движение из-за травм ног двоих из них, полученных в результате камнепада на пике Сатпаева. Несмотря на отсутствие связи, спасатели МЧС определили геолокацию группы на высоте 4300 метров и эвакуировали с помощью вертолета всех туристов, среди которых 5 человек являются гражданами Российской Федерации", - проинформировали в МЧС.
Как отметили в ведомстве, пострадавшие в аэропорту были переданы дежурной бригаде Центра медицины катастроф МЧС РК, которая после оказания экстренной помощи доставила их в больницу для последующей госпитализации.
Ранее на пике Сатпаева спасли двух девушек.
31.08.2025, 10:44 69191
Автобус насмерть сбил 10-летнего ребенка в Атырауской области
Фото: Depositphotos
Атырау. 31 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В селе Таскала в Атырауской области водитель автобуса сбил 10-летнего мальчика. От полученных травм ребенок скончался по дороге в больницу, сообщили в департаменте полиции региона.
Гражданин 1975 года рождения, управляя общественным транспортным средством марки Toyota Coaster, по улице Центральная в селе Таскала, в районе автобусной остановки "Школа", совершил наезд на подростка 2015 года рождения, который пересекал дорогу с правой стороны", - проинформировали в полиции.
Как сообщили в ДП, в результате полученных травм ребенок скончался по дороге в Атыраускую областную детскую больницу.
В настоящее время по факту происшествия ведется сбор соответствующих документов", - отметили в полиции.
Ранее в Абайской области водитель наехал на группу детей, трое погибли.
30.08.2025, 13:16 91396
Двух девушек спасли сотрудники МЧС на пике Сатпаева
Фото: МЧС РК
Алматы. 30 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Двух девушек спустили с горы спасатели департамента по чрезвычайным ситуациям Алматы.
Спасательная операция была проведена на пике Сатпаева, сообщили в МЧС.
Две девушки поднялись в горы, но одна из них подвернула ногу и почувствовала недомогание из-за горной болезни. На высоте более 4300 метров спуск самостоятельно был невозможен. На место выехал поисково-спасательный отряд службы спасения ДЧС города Алматы. Поискам мешали потерянная связь и неточные координаты - пришлось прочесывать склон. Через несколько часов подъема установили визуальный контакт", - рассказали подробности в МЧС.
По словам спасателей, девушки плакали от радости, когда их нашли. Медицинская помощь им не понадобилась.
Туристок сопроводили вниз и доставили к экопосту, где их ждали родные.
В августе в горах Туркестанской области спасли шестерых туристов. Одна из женщин сломала ногу и спутники не смогли ее транспортировать самостоятельно.
Ранее в горах Алматы нашли тело пропавшего 20-летнего парня, который в одиночку отправился на пик Молодежный.
29.08.2025, 20:57 95241
На морском терминале КТК произошел разлив нефти
Фото: КТК
Астана. 29 августа. KAZAKHSTAN TODAY - На морском терминале КТК при грузовой операции на танкер через шланги выносного причального устройства ВПУ КТК-2 произошла нештатная ситуация, в результате которой некоторое количество нефти вышло на поверхность моря, объем уточняется, сообщает пресс-служба КТК.
Жертв и пострадавших нет, угроза возгорания отсутствует. Причины произошедшего устанавливаются.
Оперативно в действие приведен соответствующий план ЛАРН, в районе развернуты все имеющиеся силы и средства, ведется сбор нефтяной эмульсии. Осуществляется постоянный экологический мониторинг обстановки, ведется регулярный отбор проб", - говорится в сообщении.
ВПУ КТК-2 выведено из эксплуатации на неопределенный срок.
