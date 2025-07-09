Свалки ликвидированы только на бумаге: в Абайской области выявили 80 повторных нарушений

Реализация направления будет осуществляться в течение семи лет

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Астана. 1 июля. KAZAKHSTAN TODAY - На заседании правительства министр водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан Нуржан Нуржигитов сообщил о внедрении в стране системы рационального использования водных ресурсов, передает корреспондент агентства.





Подписанный 9 апреля этого года главой государства новый Водный кодекс закрепляет поэтапный переход на системы оборотного и повторного водоснабжения. Реализация данного направления будет осуществляться в течение семи лет, включая двухлетний переходный период и пятилетний этап практического внедрения", - сообщил Нуржигитов.





По его словам, в аграрном секторе сформирована нормативно-правовая база, направленная на стимулирование внедрения водосберегающих технологий. Параллельно ведется активная работа по повышению эффективности водопользования на промышленных предприятиях.





Также министр рассказал, что с начала года ведется разработка Национальной информационной системы водных ресурсов.





Платформа объединит данные из различных источников - от спутников и гидропостов до статистики и приборов учета, создавая единое цифровое пространство управления водным фондом страны", - проинформировал Нуржан Нуржигитов.





Вместе с тем ведомство планирует автоматизировать оросительные системы.





Министерство ведет системную работу по оснащению более 3,5 тысячи километров каналов современными средствами учета и управления. В этом году в Кызылординской области реализуются проекты по оснащению 58 гидропостов автоматическими системами", - отметил глава министерства.





Также ведется проектирование цифровизации более 5 тысяч километров оросительных сетей в Туркестанской, Жамбылской, Кызылординской, Алматинской областях, а также в области Жетысу.





До 2027 года планируется внедрение автоматизированных гидрозатворов, "что позволит существенно повысить точность водораспределения". Для координации всех цифровых процессов создан информационно-аналитический центр водных ресурсов. Его задачи - сбор и анализ данных, сопровождение платформ и развитие цифровых сервисов в отрасли.



